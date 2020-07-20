1. Министр обороны США Марк Эспер указал на необходимость укрепления НАТО и направления средств альянса на сдерживание россии: “Мы должны сдерживать россию. Мы должны укреплять НАТО и усиливать наших партнеров, чего мы с нетерпением ждем. Россия представляет собой чуть меньшую проблему, чем Китай, но она является источником нарушений во всем мире: аннексия Крыма, ведение войны в Украине, угрозы союзникам по НАТО и отправка войск в Сирию и Ливию”

2. Питерского активиста Владимира Шипицына задержали во время субботней акции в поддержку крымских татар, которые регулярно проводят в Санкт-Петербурге активисты “Стратегии18”. Опубликовано и видео задержания мужчины, против которого возбудили уголовное дело. Шипицын стоял в футболке с крымскотатарской тамгой, с плакатом “Свободу узникам “дела Хизб ут-Тахрир” и держал украинский флаг

3. На дамбе Северо-Крымского канала в Каланчакском районе Херсонщины активисты провели акцию “Ни капли воды в оккупированный Крым”. Участвовали около ста человек — жители Новой Каховки, Олешек, Берислава, Чаплинки, Скадовска, Каланчака, Херсона и крымчане. “Мы собрались, чтобы нас услышали. Мы собрались громадой, чтобы сказать, что мы не дадим пустить воду в Крым. Власти должны знать и видеть, что есть небезразличные люди, которые встанут на защиту наших интересов. Если не мы, то кто?”, — сообщила организатор акции Оксана Погомий

4. Из 293 км Северо-Крымского канала, которые находятся в Крыму, на данный момент используется 147,7 км, по которым оккупанты гонят воду из водохранилищ и подземных скважин в восточные регионы Крыма. Остальное заросло травой и разрушается

5. Часть Симферополя и Симферопольского района оккупанты оставили сегодня на целый день без водоснабжения. Да-да, опять якобы проводят “аварийно-восстановительные работы”

6. Нельзя давать воду оккупантам, это табу! Я лучше буду ходить с коромыслом и ведрами за водой на реку Кача, чтобы смыть туалет.

7. Эко-активисты (простигоспади) Севастополя предложили для спасения можжевеловой рощи снести участок Хоры Херсонеса. Это так в Ватостополе больницу скорой помощи строят и выбирают альтернативные строительные площадки. Люблю этот город

8. В оккупированной Керчи уже несколько недель троллейбусы не едут в район Войкова, а разворачиваются обратно на горьковском кольце. Выяснилось, что неизвестные украли электроподстанцию, которая обеспечивала эту троллейбусную линию. УКРАЛИ ЭЛЕКТРОПОДСТАНЦИЮ… До оккупации мы о таком и мечтать не могли!

9. В оккупированном россией Крыму за минувшие сутки выявили 26 новых случаев коронавирусной инфекции. В Севастополе — 1 (6-летняя девочка). Количество зараженных на полуострове увеличилось до 1261 человека, в том числе 292 в Севастополе. Умерли 39 человек, в том числе 6 — в Севастополе

10. “Вопрос к моим армянским друзьям! Как сейчас можно попасть в Армению? Говорят, граница закрыта”, — спросил вселенную понаехавший в Крым враг Украины Александр Горный. А предатель Талипов — молодец, грамотный: “Армяне подписали договор экстрадиции с Украиной. Забудь туда дорогу”, — ответил коллаборант Горному. Че, Талипов, страшно? И правильно!

11. Іноді ватастопольцям нагадують справжній стан речей: “Вы еще скажите, что всех крымчан, живших на момент референдума, определили гражданами рф, без согласия”, “Именно так и есть, если вы не написали в ФМС заявление об отказе от рос гражданства. Это открытие для вас?”

12. В симферопольской группе поговорили о намерении оккупантов закрывать на ночь симферопольские парки и обнести их заборами: “СИМВОЛ присутствия россии в Крыму — это дешевые заборы и российские флаги на пляжах среди голых поп бедных россиян”. На это сообщение возбудилась полоумная доцент кафедры социальной психологии в Крымском федеральном университете имени Вернадского Юлия Евдокимова: “Пляжи при украйине были закрытыми и платными, так что не надо ляля. Открыли при россии”. Ватнице ответили: “Ляля точно не надо. Всё ЮБК закрыла россия. Евпаторию доконала рассея. Поповка под чеченцами. Перечислять дальше не буду, эфира не хватит. О состоянии пляжей даже говорить не буду, чтобы не обидеть. Но изюминка на торте — это госфлаг на пляже в Поповке”, “Идиоты! Конченные материковые (прим — российские) идиоты!”, “На заборы очень удобно деньги списывать”, “Вообще охренели”

13. Знаменитая арка Тарханкута, часть Большого Атлеша — символа Западного берега и одна из главных достопримечательностей Крыма — больше не является частью ООПТ “Тарханкутский парк”. Территорию из природоохранных оккупанты втихую перевели в земли сельскохозяйственного назначения(?). В общем, территория стала закрытой, а за доступ к морю берут деньги под предлогом осмотра достопримечательностей рыбхоза… Гостиница, кафе, убогий желтый тент дельфинария да сети

P.S. В соцсетях опубликовали видеоподборку высказываний Зубкова — от намерений прогнать всех бандеровцев с помощью боевых львов до слезной тоски по Украине и осознания российско-фашистского кошмара. Предлагаю посмотреть и вспомнить, как это было. Я бы назвал эту подборку “Путь предателя”…