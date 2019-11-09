1. Сегодня Международный суд ООН сообщит, распространяется ли его юрисдикция на иск Украины к рф, в котором Киев требует признать действия рф на Донбассе нарушающими Конвенцию по борьбе с финансированием терроризма, а в Крыму — Конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Крым.Реалии будут вести трансляцию с данного решения и с брифинга заместителя министра иностранных дел Украины Елены Зеркаль, которая сейчас находится в Гааге. Трансляция начнется в 16:00 по киевскому времени.

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2. Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил, что региональные центры электронных карт Международной гидрографической организации PRIMAR (Норвегия) и IC-ENC (Великобритания) изымают российские карты из своих каталогов “для обеспечения безопасности судоходства в украинских водах Азовского и Черного морей”. Как отмечают в Мининфраструктуры, россия “незаконно реализовывала морские электронные навигационные карты на территорию Украины”

3. Координатор общественного объединения “Крымская солидарность” Сервер Мустафаев и гражданский журналист Тимур Ибрагимов вывезены оккупантами из Крыма в россию, в СИЗО-1 Ростова-на-Дону. На следующей неделе запланировано очередное судилище по сфабрикованному против них делу

4. Ответят все: Прокуратура АР Крым сообщила о подозрении бывшему заместителю Ялтинского городского военного комиссариата, а с 2015 года так называемому “военному комиссару города Ялты Республики Крым”, в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны, которые заключаются в принуждении лиц служить в вооруженных силах государства-оккупанта). В течение 2015-2019 годов оккупанты призвали на срочную военную службу около 19 тысяч жителей Крыма

5. Оккупанты сообщили, что сегодня администрация Facebook удалила страницу т.н. “главы Симферополя” Елены Проценко. Ранее социальная сеть Facebook убрала отметку верификации на странице Гоблина, на которой было указано, что он “глава Крыма”

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6. Крымские таксисты, с которыми сейчас очень активно борются оккупанты, подминая их под себя, жалуются, что “при Украине было лучше”: “Мне невыгодно регистрироваться, — рассказал один из ялтинских таксистов. — Российское законодательство подразумевает, что я должен платить налоги круглый год, а я работаю только в сезон — это максимум 6 месяцев, но стабильный доход получается только с июня по сентябрь. Зимой же вообще никаких заработков нет. При Украине было лучше: можно было патент покупать на 3 месяца, на полгода. Властям нужно было сначала продумать этот момент, а уж потом начинать тотальную борьбу”. Покращилось и для скрепных турЫстов: “В результате, таксисты, как многие владельцы мест размещения, перевели клиентов в разряд родственников и знакомых — именно такую версию они излагают, если машину останавливают во время очередного рейда. Некоторые туристы в такие "игры" играть отказываются, но в этом случае они сильно рискуют. Так, в минувшем сезоне пара семей, направлявшихся из Ялты в Симферополь и честно признавшаяся проверяющим, что едет в такси, опоздала на самолет: их вместе с таксистом-нарушителем отправили в ближайшее отделение для составления протокола”

7. Транспортная компания “Гранд Сервис Экспресс”, за которой спряталась “РЖД”, начала продажу билетов на пассажирские поезда в оккупированный россией Крым. Из Санкт-Петербурга в Крым оккупантов будут везти 43 часа. Из Москвы — 33 часа

8. Кому керченской водички из-под крана?

9. Була на УЗІ. Слава Богу все гаразд, так ще й з лікарем українською поспілкувалась! Свій свого чує здалека!

10. Прозревший в оккупации Евгений Гайворонский вышел на свободу после 15 суток ареста за то, что назвал путина “хйлом” и “плешивым существом”, а также за отказ проходить лечение от наркотической зависимости, которой у него нет: “Сначала при задержании ударили головой об машину. Потом отказались предоставить врача, чтобы это зафиксировать. В самом изоляторе большую часть срока было очень холодно, первые дни не спал, мучился от холода и боли в руке. В первой камере постоянно лилась вода в параше, как в пыточной. Сам персонал изолятора меня не трогал. Один раз посоветовали "набить себе на лбу "Слава Украине" после того, как увидели, что я нарисовал в блокноте маленький плакат с гербом Украины и словами "Слава Україні — Героям Слава!". Мне рассказывали, что 75% заключенных Крыма сидят по 228-й статье — хранение и распространение наркотиков. Многие сидят, потому что им подкинули полицейские. Но об этом не пишет российская пресса. Часть молодежи Крыма сейчас убивают массовым распространением этих наркотиков ("соли", смеси и другая химия). При помощи другой части делают показатель раскрываемости "наркотических преступлений", чтобы оправдать гигантские бюджеты на российский репрессивный аппарат. В россии власть негласно заставляет социум держаться догмы, что наркоман — это не человек. Поэтому идеологических противников они пытаются выставить наркоманами. Мне офицеры МВД россии прямо говорили, что утверждать "Крым — это Украина" может только наркоман и психически больной. Вывозили меня на судилища, угрожали тюрьмой и уголовным преследованием. Психологически давили. Но я держался, говорил им, что они оккупанты и военные преступники. Тут, в Крыму — бандитский анклав, власть, по сути, ОПГ. Тут могут схватить и избить на улице, подослать вооруженных бандитов, по абсурдному обвинению лишить свободы. Предполагаю, что новая порция репрессий против меня может быть связана с тем, что я написал книгу, где подробно рассказываю, что на самом деле происходило в Крыму после весны 2014 года и что в украинских Крыму и Донбассе было до этого. Жду скорейшей деоккупации Крыма, чтобы с Украиной можно было взаимодействовать на территории полуострова. Если всех здравомыслящих выдавят отсюда, возвращать Крым в Украину будет сложнее. На улицах многие подходят, благодарят за проукраинскую позицию. Но, конечно, тяжело жить в агрессивной среде, где нет законов и права человека. Тут нет СМИ и независимой журналистики. Есть пропаганда, жесткие рамки и журналисты, которых держат в качестве бесправной низкооплачиваемой прокладки между авторами пропаганды, кураторами из Москвы, Аксеновым и его людьми с одной стороны, и зомбируемым ими населением Крыма с другой стороны. Тут процветает культ насилия и невежества, бандитизм как лучшая модель жизни. Это 1937-й год в современных декорациях”

P.S. “Это 1937-й год в современных декорациях”, — сказал Гайворонский, который в 2014 году поддержал оккупацию Крыма и радостно скакал в футболке с изображением путина. Меня сегодня расспрашивали, много ли прозревших в Крыму? Да, таких много, но мало кто из них готов вслух это признать, а тем более — сделать заявление публично, называя вещи своими именами, с риском для здоровья, свободы и жизни.

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