1. Ихтамнеты провели для ватоголовых жителей Крыма “игру”, в которой задействовали танки и БТР. “Команды-участницы приехали на страйкбольные маневры со всей Республики Крым. Несколько сотен человек по сценарию должны были разделить "спорную территорию". В масштабной операции участвовала военная техника и действующие военнослужащие”, — говорится в сообщении

2. Крымчанину Олегу Приходько оккупанты больше месяца не выдавали посылку с лекарствами в СИЗО Ростова-на-Дону. “Вы совершаете международное преступление — незаконно захватили Крым! Все цивилизованные страны в этом убеждены!”, — заявил на судилище крымчанин. Последние новости об этом сфабрикованном деле прочтите по ссылке. Очередное судилище над Олегом состоится 29 октября

3. 16 октября ряд СМИ распространили информацию о том, что “США разрешат полеты над Симферополем” из-за якобы исчезновения угрозы. Вот так “плохой перевод” документа стал дезинформацией, доведшей Гоблина в Крыму до оргазма. США НЕ разрешали авиакомпаниям полеты “над Симферополем”.

4. США подтвердили, что Киев отвечает за воздушное пространство над Крымом, сообщили в Украэрорухе. При этом воздушное пространство над временно оккупированной территорией АРК было и остается недоступным для планирования и выполнения полетов в соответствии с решением государственной авиационной службы Украины. Передайте восторженно скачущему Гоблину, а то он рано радовался “о признании Крыма безопасной зоной для полетов” и “просветлении в умах американской власти”

5. Швейцария вслед за ЕС ввела санкции против физических и юридических лиц, связанных с незаконным строительством Крымского моста

6. Снова антирекорд: в оккупированном россией Крыму за минувшие сутки выявили 171 новый случай коронавирусной инфекции (+ 1 смерть). В Севастополе — 42 (+ 1 смерть). Количество зараженных на полуострове увеличилось до 8167 человек, в том числе 1494 в Севастополе. Умер 161 человек, в том числе 45 — в Севастополе

7. Найди логику: 1-5 случаев заражения в сутки — караул, все сидим дома; 150-200 случаев — ничего страшного, все дети ходят в школу, остальные — на работу…

8. Оккупанты, “борясь с ковидом”, продолжают отменять плановые операции, в том числе онкобольным людям. Одному Богу известно, сколько таким образом россия уже убила человек.

9. Гоблин заявил, что река Салгир наполнена нечистотами в тысячу раз больше нормы. Несмотря на это, наши любимые и потешные “ученые КФУ” уверены, что крымчан можно напоить и этой водой — уже даже методы очистки то ли придумали, то ли вот-вот придумают

10. Не псиной, а пушистой полярной лисой: “У всех вода из крана (в Севастополе) пахнет псиной какой-то?”, “Это донный забор”, “У нас вообще нет воды с утра”

11. Посмотрите, как сегодня выглядят обмелевшие берега и русло реки Кача в Бахчисарайском районе угробленного россией полуострова

12. Жители Крыма, в том числе ватные, активно обсуждают намерение оккупантов до конца года продать винзавод “Массандра”, чего обещали не делать ни при каких обстоятельствах, и добрым словом вспоминают Украину: “Совсем из ума выжили!!! Еще ни при одной власти такого не было!!!”, “Когда они уже нажрутся, твари?”, “Продажа Массандры, как и Нового Света — преступление перед будущими поколениями. Ни о чем не думают, только о сиюминутной наживе”, “Нельзя допустить продажу Массандры! Это национальное достояние! Продажа — преступление! Надо вернуть в госсобственность Новый Свет!”, “Смотреть на все, что происходит в Крыму, противно. Мне жаль, что так по-скотски относятся к моему горячо любимому Крыму, рвут на куски, относятся как к жирному куску, который можно сожрать и не подавиться”, “Почему эти мерзавцы продают то, что им не принадлежит? Они воры? Только вор, украв чужую вещь, продает ее”, “Сейчас можно продать всё, даже Родину! И ведь продают!”, “Мрак. Из “Нового Света” уже сделали спиртовую шипучку. Пить невозможно. Теперь время “Массандры”. Молодец, Глава! Войдёт в историю как человек, который угробил Крым! Распродал всё!”, “ДАЖЕ за 23 года в Украине не нашлось вандалов, которые бы продали и раздерибанили народное достояние!!! ПРОЩАЙ, ПРОСТИ, МАССАНДРА!!!(((”, “Позор! Даже Украина сохранила Массандру в госсобственности. Родная гавань для материковых олигархов и воротил”, “Что ни говори, а при Украине такого беспредела не было”, “При Украине она даже была отдельный статьей земельного кодекса защищена”, “Скоро им продавать нечего будет”, “Варвары захватили власть и захватывают земли”, “А давайте весь Крым выкупим и шлагбаум установим на той стороне”, “Может, пора требовать убрать негодяев из крымской власти?”, “С приходом россии качество вин стало хуже. Но дерибан земель Массандры и новый "тайный" владелец, который как бы пока неизвестен, добьют бренд”

P.S. Пока у одних ватников все еще поджилки трясутся назвать имя главного виновника всех бед, другие уже ищут причинно-следственную связь в правильном направлении: “Наша знаменитая "Массандра" уходит с молотка за смешную цену. Всемирно известный бренд — бесценная коллекция туда же — уходит под шум отбойных молотков застройщиков, уродующих мыс Меганом. Под вопли негодования симферопольцев от перспективы грядущей застройки аэропорта Заводское — в сопровождении дерибана Симеиза и наката на Ялту и на Массандровский пляж. Паблики крымчан кричат: "SOS. Меганом!", подпишите петицию о спасении Заводского, это наша гордость, "спасем Массандровский пляж". Вход в заповедники и леса стал платным. Крым не просто рвут на части — разбирают на молекулы и раскладывают на атомы. Это не люди. Это нелюди. Банда отморозков решает вопрос о земле. Такого массированного наката одновременно в разных частях полуострова не припомню. Выводов делать не буду. Но поискать причинно-следственную связь очень советую крымчанам”, — пишут прозревшие жители острова 404.

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