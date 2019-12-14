1. “Пытки и жестокое обращение включали электрошок, угрозы сексуального насилия, удушения и избиения мокрыми полотенцами, кулаками, металлическими предметами и битами”. Глава Миссии ООН в Украине Матильда Богнер презентовала в Киеве очередной доклад о ситуации с правами человека в оккупированном россией Крыму

2. Ухудшение состояние здоровья Веджие Кашка и её смерть связаны с действиями оккупантов: к таким выводам пришёл адвокат Николай Полозов после заключения испанских и российских экспертов. По словам Полозова, “удалось установить, что следователь МВД Ирина Сидиропуло, принимавшая участие в спецоперации по захвату Веджие Кашка, а также Асана Чапуха, Казима Аметова, Бекира Дегерменджи и Руслана Трубача, проводила в отношении Веджие Кашка следственные действия уже после того, как Веджие Кашка стало плохо, фактически в карете скорой помощи, не позволяя врачам отвезти ее в реанимацию, вследствие чего было потеряно то драгоценное время, когда Веджие Кашка могли оказать необходимую медицинскую помощь и комплекс реанимационных мероприятий в условиях стационара. Медики не успели довезти Веджие Кашка в больницу, и она скончалась прямо в машине скорой помощи по пути в больницу”. Напомню, оккупанты фактически убили Веджие Кашку 23 ноября 2017 года во время насильственного задержания, когда как минимум один раз ее ударили прикладом автомата . На момент убийства ветерану крымскотатарского движения было 83 года.

3. “Мы как-то как держались семьей, так и держимся. Друзья некоторые да, действительно отвернулись. А некоторые знакомые, наоборот, как-то так отреагировали неожиданно — совсем не поверили в эти обвинения. По сути, в это и не верит никто”. По ссылке прочтите, как живет семья арестованного оккупантами проукраинского крымчанина Олега Приходько, которому продлили арест до февраля 2020 года

Новости Россия стала мировым импортером суррогата

4. Российский боевой ударный вертолет Ми-28H разбился 11 декабря в Краснодарском крае. Оба пилота погибли. Вертолет принадлежал 55-му полку ВВС рф (в/ч 35666, место дислокации — Кореневский, Краснодарский край). Волонтеры InformNapalm установили, что боевые вертолеты этого полка в 2018 году участвовали в агрессии против Украины, когда в нейтральных водах у берегов оккупированного Крыма атаковали украинские катера “Бердянск” и “Никополь”, а также буксир “Яны Капу”

5. “Лидеры ЕС согласились продлить экономические санкции против россии еще на шесть месяцев. Официальное продление (произойдет) на следующей неделе”

6. КРЫМЧАНОЗАМЕЩЕНИЕ продолжается: “Столько быдла в Севастополь понаехало, что страшно на улицу выйти! Когда это кончится! В районе Сапугорских дач полицию очень давно никто не видел. Столько быдла проживает! Максимка далеко не ушла! Особенно с учетом катакомб. Никто никому не нужен! Это страшно! Где полицейские рейды? Всем насрать!”, — причитает ватница

7. Еще одни рашисты собрались понаехать в Крым: “Хотим переехать в Ялту. Подскажите, пожалуйста, в каком районе лучше всего покупать квартиру? Удобное расположение. Школа в шаговой доступности, магазины, остановки”. Ответы: “В Ялте поселился педофил. Несколько лет уже ловят его. Оно вам надо?”, “Понаехали, понаоставались!!!”, “Джанкой, блин, в степной Крым”, “Лучше не приезжайте, с работой тут жопа! Бабки кончатся, они поймут местных!”, “Чебоксары норм”, “Покупайте лучше в Сан-Франциско, там такие же цены!”, “Опять 25))))))))) сколько можно))))”, “Знаете, чем Севастополь похож на Ялту? Тем, что комментарии к подобным постам одинаковые”, “Та потому как тоже тесно людям, город не рассчитан на такое количество людей. Ни дороги, ни сопутствующая инфраструктура”, “За мостом, в Краснодаре”, “Джанкой — самый удобный и в меру заселённый район Ялты”, “Армянск — не прогадаете”, “Ялта не резиновая”, “Прилетели вдруг грачи, пидараsы-москвичи. Куда вас всех несёт?”, “Нех*р вам тут делать”, “ТагиииЛ”, “У себя живите. Нех сюда ехать!”, “Сидите дома, честное слово, тошнит от вас приезжих-переезжих уже”

8. Понаехи называют гречку “грехой”. Но не только это меня бесит. Эти понаехи какие-то ущербные.

9. А сумасшедшим разрешают любые акции… В оккупированном Севастополе состоялся очередной шабаш тоталитарной секты НОД. Ватники требовали “предоставить чрезвычайные полномочия путину в условиях войны”. В своем нищенском существовании обвиняют… Запад

10. Дорогие украинцы, а вы знали, что вам на материке уже запрещено разговаривать на русском? Не знали? Тогда слушайте срочное сообщение от безграмотной понаехавшей в Керчь из Оренбурга рашистки: “А вы знаете что на Украине запретили русский язык. На Тех кто будет пользоваться им будет наложен штраф. Вот так господа”. Безграмотной рашистке ответили: “Это слухи. Никто за это никаких штрафов не выписывает”. Но рашистка не сдается: “Это не слухи. По международным новостям первого канала сегодня передавали”. Рашистке снова ответили: “Не любопытно ли, что об этом вопят только российские новостные каналы?) Не туда вы смотрите”, “Ты вот русским пользоваться не можешь — жаль, некому запретить писать неграмотно)”

P.S. “Севастополь. Беседовал сегодня с человеком, чьи агрессивно-ватные убеждения в 2015 году вывели его из круга моего общения. Прошло пять лет. И теперь это радикальный русофоб… Прозревают. Ещё не тенденция, но уже звоночек!”.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!