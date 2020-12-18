1. Генеральная ассамблея ООН 16 декабря приняла обновленную и усиленную резолюцию о ситуации с правами человека в оккупированном россией Крыму. Документ поддержали 64 страны-члена ООН, против — 23 страны, воздержались — 86. В принятую резолюцию включили рекомендации Крымской правозащитной группы.

2. Приговоренного российскими оккупантами к 12 годам колонии правозащитника Эмира-Усеина Куку номинировали на получение украинской государственной стипендии имени Левка Лукьяненко. Об этом сообщило Объединение родственников политзаключенных Кремля

3. Граждане Украины, проживающие в оккупированном россией Крыму, имеют возможность получить онлайн-консультацию у врачей в Херсонской области и дистанционно подписать декларацию с семейным врачом. Для этого нужно обратиться на "горячую линию" для крымчан в Херсонской облгосадминистрации по вопросам медицинских услуг: +38 099 3509728 (Viber, Telegram, WhatsApp)

4. "Основная часть россии приватизирована, если быть точным в дефинициях — разграблена, еще до прихода путина к власти. Дачный кооператив "Озеро" — самые близкие друзья молодости российского президента — просто вынуждены были приобретать то, что еще не было приобретено в ельцинские времена. Теперь понятно, зачем им так был нужен Крым? То, что собственником знаменитой "Массандры" стал выходец из дачного кооператива "Озеро" — это, похоже, просто символ, свидетельствующий о сути намерений". Прочтите мнение Портникова о дерибане "Массандры" путиным и его пособниками в контексте оккупации полуострова

5. Вылезшая из бункера на время пресс-конференции кремлевская крыса заявила о больших запасах пресной воды в акватории Азовского моря. Видимо, будут копать. Крыса еще и Украину упрекнула, что она не занималась вопросами водоснабжения Крыма. Напомните имбецилу про канал!

6. Путин заявил, что "собственных запасов пресной воды в Крыму достаточно", а опреснение — слишком дорогое удовольствие. Это прекрасно! Сохраняйте скрин и отправляйте всем, кто верещит, что Украина виновата в нехватке воды для населения в Крыму. А также тем, кто "строит 10 опреснителей за счет бюджета рф" (привет Гоблину). А еще скрин можно прикладывать к шипящему без воды крану — по всему Крыму

7. Я же говорил, что это вопрос времени. Глава оккупационной администрации Алушты Галина Огнева сообщила, что после новогодних праздников город перейдет на жесткий график подачи воды, которую сейчас отключают только в ночное время. Коллаборантка пообещала водовозки и синие бочки на улицах. Наверное, Огнева не слышала слова путина о том, что воды в Крыму — хоть запейся

8. Многие уже писали о сезонной миграции (на зиму, из Симферополя в Ялту) пресловутых синих пластиковых бочек. Одну из них поставили у въезда во двор 1-й поликлиники, точно на место сгоревшей в конце ноября будки охранника (тоже пластиковой). К чему бы это?

9. Ещё немного поживём, и увидим в Крыму талоны на воду.

10. В оккупированном россией Крыму за сутки выявили 351 новый случай коронавирусной инфекции (+8 смертей). В Севастополе — 76 (+5 смертей). Количество зараженных увеличилось до 25 941 человека, в том числе 5 602 в Севастополе. Умерло 597 человек, в том числе 185 — в Севастополе

11. Балаклава. Рядом с крепостью Чембало началось строительство в пределах особо охраняемой природной территории на горе Аскети (Спилия). В роскошном месте возник огороженный участок, на котором уже стоит бытовка для рабочих, приготовившихся строить дом

12. На эталонно ватном паблике опубликовали новогоднюю елку Севастополя образца дооккупационного 2013 года: "Тоска по усраине??? Чемодан-вокзал-Усраина", — написал понаех. "Ясно, ватника порвало. Пакуй вещи, поехали", — ответили понаеху. На паблике присутствует ностальжи — это раз! Во-вторых, употребление слова "усраина" в 2020-ом в Севастополе — 99,8% признак дубо-березового понаеха из Затаежья, недавно переехавшего, кстати. Гардемарины рот почти уже не пачкают — дошло кое-что на седьмом году в говени

13. Партенит тоже ностальгирует и сравнивает: "В 2014 году спикер парламента (Константинов) возмущался, что вход в парк санатория Айвазовское, что в Партените, был платным. И он сказал, что в новой ситуации они отменят плату за вход в этот парк. В этом году, по-моему, вход в парк вырос до или более 1000 руб с человека, и никаких льгот крымчанам. А был 50 грн, и были льготы крымчанам. Не верьте этим ребятам"

14. Источник сообщает, что на экстренном заседании штаба ИГИЛ террористы рыдали в голос — ШКОЛУ №26 в КЕРЧИ ОГРАДИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ЗАБОРОМ! Фсе пропало, это непреодолимый же забор!

15. Читаю и ох*еваю от новостей из россии, от тех нововведений, что будут с нового года. К примеру, за перегоревшую лампочку на авто собираются машину ставить на штрафплощадку. Я предлагаю идти дальше: пора вводить налог на домашние цветы. Есть очень хорошее предложение и для пасечников: предлагаю ввести чипирование пчёл, журнал приплода и смертности с выпиской свидетельств о рождении и смерти, журнал вылета из улика и журнал возвращения в улик. Обязать пасечника вывесить на каждом улике график уборки в улике. И за нарушение нещадно штрафовать, штрафовать, штрафовать!

16. Сьогодні 2468-ий день каменепаду в Криму.

P.S. А попробуйте серьезно задуматься над тем, о чем именно этот лаптеобразный истерит: "В Саках и в Новофедоровке проукраинского дерьма выше крыши. Депортировать мразей в их Рагулий Рейх, чтобы в РУССКОМ КРЫМУ не гадили

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