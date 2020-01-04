1. Руководитель “Крымскотатарского ресурсного центра” Эскендер Бариев сообщил, что в аннексированном Крыму официально числится лишь одна школа с изучением украинского языка — в Феодосии, но и там украинский не изучают. В 2019 году продолжились попытки закрытия и крымскотатарских школ: “Только по официальным данным изменился статус 16 из них: 7 школ остались со статусом крымскотатарского языка, 5 школ перевели на двуязычное образование, остальные 4 школы стали общеобразовательные”. Напомню, до оккупации Украина “притесняла”, по заверениям оккупантов и упоротой ваты, 600 русскоязычных школ в Крыму семью украиноязычными — все они были закрыты оккупантами сразу после вторжения.
2. Постоянный представитель Эстонии (государства, которое с 1 января представляет в Совете безопасности Восточную Европу) при ООН Свен Юргенсон заявил: “Вопрос оккупации Украины, в частности Крыма, на сегодня самый важный, и мы постараемся постоянно держать его на повестке дня. Это самый больной вопрос. Есть также другие потенциальные конфликты — если вы посмотрите на Приднестровье или на оккупацию части Грузии. Но украинский вопрос — наиболее острый в данный момент”, — отметил Юргенсон.
3. Житель Бахчисарая, фигурант бахчисарайского “дела Хизб ут-Тахрир” Мемет Белялов второй год подряд встречал день рождения в СИЗО. Политузнику вчера исполнился 31 год.
4. “Я не знаю насчет СБУ, но знаю точно, что с ним (прим — депортированным россией из Крыма Евгением Гайворонским) будет работать Прокуратура АРК. У господина Гайворонского есть много информации по конкретным персонам, находящимся на разных уровнях местной власти в Крыму. Несколько месяцев назад он написал книгу. Часть этой книги как раз и посвящена оценкам тех событий, которые происходят в оккупированном Крыму с момента его оккупации. Я не берусь сейчас оценивать объективность этой информации, содержащейся в книге или вне книги. Но то, что для прокуратуры — это база для того, чтобы работать с этим — я уверен в этом. И понятно, что у меня был разговор с прокурором АРК о необходимости привлечения Гайворонского до выяснения тех вопросов, которые происходят в Крыму. Я знаю, что у Прокуратуры АРК были такие намерения. Я думаю, что через несколько дней такие встречи у них состоятся”, — сообщил Рефат Чубаров.
5. Сам Гайворонский тем временем заявил о желании отсудить у россии 5 миллионов долларов: “У меня много уникальной информации и знаний. Я надеюсь внести кардинальный перелом во всю эту гибридную войну, чтобы мы в самое ближайшее время вернули Крым в Украину. Также я понимаю, что у меня есть железные основания подавать в ЕСПЧ. Я хочу подать против россии иск на 5 миллионов долларов. 4 миллиона я хочу отдать детям, отцы которых погибли в АТО и из-за событий, связанных с Крымом. Далее я хочу издать книгу”.
6. Оккупанты уже в новом году успели провести очередные военно-террористические учения по “уничтожению подводных диверсантов и досмотру акватории на предмет наличия установленных минно-взрывных устройств”. Кроме того, в небо над Крымом вновь поднялась авиация страны-агрессора.
7. Оккупанты в Крыму собираются “зачистить” место проведения фестивалей “Казантип” и “Республика Z”. Земля находится в аренде на 20 лет. Договор был подписан в 2004 году, но оккупантам снова плевать на собственные обещания о том, что “никто ничего не потеряет” и “украинские документы будут иметь прежнюю силу”, а потому — уже готовятся к расторжению договора и “зачистке территории”, которая напоминает о том, что когда-то здесь была “Республика счастья”… Один из наших крымчан прокомментировал: “Арендовали одни понаехи из мордора (как минимум один из которых — Маршунок — горячо приветствовал “крымнаш”), затем перекупили другие (или просто другое название фирм?) понаехи из мордора, теперь мордорские же ставленники и коллаборанты их выгоняют (+ картинка про жабу и гадюку)”. И как тут не вспомнить “10 гарантий для Крыма”)))
8. Севастополь радуется понаехавшим балалайкам-“соотечественникам”. Мусор из окон — это исконная традиция Залесья: “Пишу, ведь верю в силу соцсетей и надеюсь, что их читают нужные люди! Севастополь просто утопает в горах строительного мусора. Я уже не говорю о бытовом мусоре, который люди уже просто выбрасывают из окон домов себе под ноги и оставляют на тротуарах. В последнее время очень много развелось незаконных строительных свалок. Свалки строительных отходов по высоте превышают более 3 метров. Чистых, без мусора, мест на окраинах Севастополя практически не осталось. Все загажено. Во что превращается наш город!?”.
9. Оккупанты в третий раз выставили на продажу имущество отжатого санатория “30 лет Октября” в Алуште.
10. С 1 января 2020 года минимальная заработная плата в Украине повышена до 4723 гривен (или 12,347 рублей). В россии и оккупированном ею Крыму с 1 января тоже повысили минимальную зарплату. Теперь она составляет 12130 рублей, что на 217 рублей меньше, чем в Украине. А ватникам по ТВ будут рассказывать сказки…
11. Салюты со всех сторон: появилось видео, как оккупированный Симферополь встретил новый год по украинскому времени (в час ночи по оккупационному). Видео опубликовано в ВК-группе “Подслушано в Симферополе”.
12. “Ялта встречает по киевскому времени Новый год. Молодцы, молодцы! Друзья, это по украинскому времени. Молодцы, просто молодцы! Самое интересное, что даже в центре салютуют. Ну что, Слава Украине! Любят Украину, кто бы что ни говорил. Отлично! И там, и тут стреляют, класс!” — такими комментариями сопроводила свое видео жительница Ялты, опубликовав видео салютов в новогоднюю ночь по киевскому времени.
Новогодний салют 2020 в Ялте(Крым) по Киевскому времени !👍✌️🇺🇦🎄😀 pic.twitter.com/YGQ84I1FXV— Ялта-Крым-Украина-Транзит(проукраинский) (@netanneksiiKrim) 31 грудня 2019 р.
P.S. “Услышали с подругой, как двое мужчин очень сильно чему-то возмущались. В ходе их возмущения на повышенных тонах стало ясно, что оккупанты хотят снести какие-то гаражи, которые “даже пронумеровали краской”, причитает один мужичок другому. А второй на эмоциях вскрикнул: “Как Гитлер пленных!”. Первый одобрительно кивнул головой…”.
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!
Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.
Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.