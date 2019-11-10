1. Международный суд ООН в Гааге признал свою юрисдикцию по делу Украины против россии, в частности, касающегося обвинения Москвы в финансировании терроризма на востоке Украины и расовой дискриминации в Крыму

2. Решение суда ООН в Гааге принято практически единогласно. Против проголосовал только судья от россии Леонид Скотников, что неудивительно. По словам замминистра украинского МИД Елены Зеркаль, решение суда позволяет привлечь к ответственности россию за финансирование терроризма, а также дать надлежащую оценку политике Кремля в аннексированном Крыму, направленной на запугивание и культурное уничтожение украинцев и крымских татар. “Россия впервые будет отвечать за нарушение международного права и за нарушение прав человека. Впервые в истории, когда они будут за это отвечать. Они будут отвечать в суде по всем фактам и по всем нашим обвинениями, которые представлены в украинском меморандуме, в том числе MH17”, — подчеркнула Зеркаль

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3. Вчера вечером на административной границе между временно оккупированным Крымом и Херсонской областью российские оккупанты задержали ветерана крымскотатарского национального движения, советского диссидента, журналиста, историка 82-летнюю Айше Сеитмуратову. Её продержали несколько часов, после чего отпустили

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4. Оккупанты продлили арест семерым фигурантам второго симферопольского “дела Хизб ут-Тахрир”. Таким образом, арестованные после массовых обысков 27 марта Аким Бекиров, Яшар Муединов, Иззет Абдуллаев, Асан Яников, Сервет Газиев, Меджит Абдурахманов и Владлен Абдулкадыров будут находиться в СИЗО минимум до 15 февраля 2020 года

5. Оккупанты и пропагандоны продолжают неистово истерить по поводу запуска продажи ЖД билетов в захваченный Крым. Пропагандонша “Крым-24” Евгения Довжик похвалила ЖД вокзал Джанкоя, который был полностью отреставрирован Украиной (оккупанты только металлодетекторы установили для шмонов и заборы). В конце сюжета, задыхаясь от желания еще что-нибудь соврать во славу россиюшки, пропагандонша выразила надежду, что вокзалу вернется былая слава, когда через него (до оккупации) проходило 90 пар поездов В СУТКИ. К слову, оккупанты запускают два поезда. В будущем еще несколько планируют, но точно не 90. Все сюжеты про запуск поездов подаются с таким пафосом и душевным надрывом, как будто в Крыму не знают, что это за диковинка такая — поезд. Если помните новостные сюжета совка, то появится чувство дежавю

6. Оккупанты сообщили, что “за сутки продано уже более 5 тысяч железнодорожных билетов в Крым и обратно”. В Крыму этому рады далеко не все: “Нах*р МЫ там нужны кому? Уж простите меня дурака. Все в московию ломанутсья решили? С чего бы так скоропостижно? На дедушки Ленина труп глянуть? Или что другое себе придумали?”, “Понаехи свалят. Ура, Ура, Ура”, “Размечтался. Они теперь и на крышах поездов будут сюда пробираться. Лишь бы не у себя в захолустье сидеть”, “Главное, успеть (прокатиться), пока Крым в Украину не вернулся”, “Это же сколько всякой шушеры сюда еще наедет”, “Радость-то какая, 5% только будут ездить с Крыма. Остальным пофиг. Вся теперь нищета российская в Крым приедет”, “Ща понаедут чучмеки”, “Ну, все… Нам капец”, “Теперь ещё больше понаедет людей”, “Сваливаем из Крыма”, “Ухххх, заживем теперь, щастя полные портки”, “(Из Москвы пишет) Если россиянин приложит к уху свой пустой кошелёк, то он услышит, как шумит Крым и море”, “(Еще один из россии пишет) Распил бабла впечатляет, как когда-то впечатлял в Сочи. Для чего это всё нужно обычному россиянину, хрен его знает. Но в рф понты — это всё, а человек — ноль. Лучше бы всё это бабло потратили на граждан своей страны, на пенсии, на здравоохранение, на ЖКХ, на повышение уровня жизни своих граждан. Приехать в Крым дешево и удобно с не девальвированным рублем по украинским ценам могли до 2014 года. Если завтра в Крым полетят на летающих тарелках из Москвы, что это изменит для обычного россиянина? Считал и считаю, что эти деньги можно было потратить с гораздо большей пользой на своих граждан”, “Мост раздора и зла в истории”, “Нищих на поездах ждём с нетерпением”, “А почему на РЖД не продают?”, “Они боятся санкций, прикрылись Гранд-Экспрессом”, “РЖД — как Сбербанк с Альфабанком, как Магнит с Пятёрочкой, как и все остальные, кто с Крымом дел иметь не хочет”, “Страна-гопник. Вот сущность россиян: обдурить, нагнуть, захватить, убить, украсть”. Для справки: под новостями про запуск продажи ЖД билетов 90% ликующих — это рашисты за поребриком, которые намерены понаехать, или уже понаехавшие.

7. Жители оккупированной Ялты обсуждают очередную нанотехнологию. Орки уложили новый асфальт, потом вскрыли его, засыпали яму, а укатывать начали колесами грузовой машины, которая ездила по яме туда-сюда

8. Сьогодні в Україні відзначають День української писемності та мови. Учениця музичної школи ім. Лисенко з Севастополя, 11-річна Ангеліна Левон читає уривок з вірша українського поета з Криму Данила Кононенка “Українці мої”

9. В доказательство того, что оккупанты относятся к жителям захваченного Крыма как к быдлу, посмотрите, как теперь происходит посадка на катера, которые соединяют два берега Севастополя

P.S. Мне иногда пишут, что я не должен акцентировать внимание в дайджестах, на каких-то мелочах, которые глобально ни на что не влияют. А я считаю, что вся наша жизнь состоит из мелочей. И в каждой такой мелочи мы всем своим нутром чувствуем разницу между тем, что было до оккупации, и что стало сейчас, понимая, куда катимся. Вот, например, видео из последнего пункта дайджеста, где оккупант в камуфляже (я уверен, что он не местный), железными воротами останавливает толпу из тех, кто пытается попасть на катер, чтобы добраться домой или на работу. Мелочь же? Но ведь до оккупации такого не было! До оккупации такого “охранника” уже уносили бы на носилках, если бы он такое учудил. А теперь… Понаехавшими разбавляют крымчан, которые привыкли к свободе и другому отношению. Помните, как шутили про загоны для скота? Так вот, это были не шутки. И загоны есть, и скотом становимся, который можно и металлическими воротами по голове огреть…

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