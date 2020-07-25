1. Расследование Радио.Свобода назвало по именам и показало лица коллаборантов и российских боевиков, которые устраивали внесудебные расстрелы украинцев в 2014 году на оккупированной россией части Донбасса. Один из убийц оказался близок к советнику путина. Некоторые из международных преступников участвовали в захвате Крыма, как, например, Гиркин, или проживают сейчас в Крыму. Например, Виктор Юрьевич Аносов (позывной “Нос”) был главой “военной полиции” Гиркина в Славянске. Аносов председательствовал в “трибунале”, на котором лично выносил смертельные приговоры: “Принимая во внимание нахождение в зоне военных действий, на основании указа ПВС СССР "О военном положении" от 22.06.1941, применить исключительную меру наказания — расстрел”, — говорится в одном из его приговоров. До военных действий на востоке Украины Аносов был одним из лидеров созданной россией в Крыму т.н. “самообороны Крыма”, лично общался с Сурковым и был любимцем российских пропагандонов, которые лепили из него “героя”. Сегодня Аносов живет в Симферополе, является совладельцем строительной компании и пивного завода. Еще один выращенный россией убийца — Вячеслав Анатольевич Апраксимов (позывной “Балу”), который был “военным комендантом” Славянска, а позднее — боевиком в батальоне “Восток”. Апраксимов был “судьей трибунала”, а по Славянску разъезжал на внедорожнике, украденном у местного жителя, судьба которого неизвестна. Сегодня убийца живет в Симферополе. В расследовании также идет речь о Сергее Анатольевиче Здрылюке (позывной “Абвер”), который работал в контрразведке СБУ в Симферополе и был завербован ФСБ. Все свои преступления, в том числе убийства граждан Украины, Здрылюк осуществлял под руководством российских спецслужб.

2. “Евросоюз продолжает стоять на своей позиции относительно оккупации Крымского полуострова. Мы поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины”, — сказал еврокомиссар Валдис Домбровскис, отвечая на вопрос о незаконном проведении в Крыму референдума по обнуляции путина. Еврокомиссар подчеркнул при этом, что ЕС будет продолжать санкционное давление на рф за незаконную оккупацию украинского полуострова

3. Правозащитники Крым.SOS провели 48-ю акцию в поддержку родных и близких жертв насильственных исчезновений в оккупированном россией Крыму. Судьба 15 человек до сих пор остается неизвестной

4. Оккупанты возбудили уголовное дело в отношении находящегося под подпиской о невыезде крымского татарина Руслана Бекирова за якобы дачу ложных показаний. Адвокат Эмиль Курбединов уверен, что крымчанина будут судить за заявления о давлении и угрозах со стороны ФСБ: “Руслан не признает свою вину. Более того, его преследуют за то, что он в ходе судебного заседания в Южном окружном военном суде рассказал о применении к себе психологического давления со стороны следователя ФСБ. Он был вынужден подписать протокол допроса, где оговаривает Энвера Сейтосманова (прим — который в декабре 2019 года приговорен оккупантами к 17 годам колонии строгого режима). Суть такого преследования — устрашение свидетелей, чтобы они не смели писать заявление о преступлении на сотрудников ФСБ, и устрашение других свидетелей — чтобы они не смели перечить той позиции, которая им навязывается со стороны следствия”

5. У коллаборанта и владельца медали за захват Крыма, кизяка Сергея Акимова, оккупанты вчера вечером провели обыски по четырем адресам: “Меня вызвали в следственный комитет как свидетеля, якобы опросить. Прошло 2,5 часа, меня выпустили. Тут же подъехали сотрудники Центра "Э" (прим — по борьбе с экстремизмом), уже полностью с документами на обыск квартиры и нежилого помещения, гаража и магазина. Надели на меня наручники, повезли по этим всем объектам. Обыски до сих пор проходят. Пока я иду как свидетель, меня ни в чем не обвиняют”

6. Украинские концерты рашистской певицы Юлии Зиверт (Zivert), которая незаконно выступала в аннексированном ее страной Крыму, отменили. Рашистка отмену концертов в Киеве и Одессе объяснила “пандемией”, а, к примеру, в киевском заведении Osocor Residence объяснили отмену концерта “политическими препятствиями”

7. Воды в Симферопольском водохранилище хватит еще на сто дней, заявил лживый ублюдок Гоблин. При этом коллаборант добавил, что правительство россии может принять постановление “о признании дефицита воды в Крыму чрезвычайной ситуацией”

8. Оккупанты угробили остатки медицины в Крыму, и только запоребрики считают, что медицины в Крыму не было: “В чёрный список управление здравоохранения г. Севастополь. Вчера мама просидела в поликлинике на ул. Силаева 5,5 часов, пока дождалась приема терапевта. Какая медицина — врачей просто нет. Загнать бы чиновников лечиться, как большинство. Слов просто нет, один мат, сука!!!”, “Нужно быть экстрасенсом, брать раз в месяц талон — чёт прихватило, а у тебя, раз, и талон имеется. Хочется пожелать, чтобы мамы чинуш сутками сидели под дверью у врачей. Су…@”, “Не мамы чинуш, а сами чинуши”, “А я всегда удивляюсь фразе в регистратуре: а почему это вы талон не взяли в 7 утра?”, “Убили остатки медицины в Крыму. Так же, как и образование”, “(Пишет пересмотревшая российский зомбоящик рашистка из Санкт-Петербурга) Какие остатки медицины в Крыму убиты??? Ее ТАМ и не было!!”

9. В оккупированном россией Крыму за минувшие сутки выявили 18 новых случаев коронавирусной инфекции. В Севастополе — 6. Количество зараженных на полуострове увеличилось до 1368 человек, в том числе 312 в Севастополе. Количество умерших увеличилось до 40 человек, в том числе 6 — в Севастополе

P.S. Расследование журналистов о казнях украинцев на Донбассе у меня вызвало очередную вспышку гнева и чувство абсолютной брезгливости от осознания того, что некоторые из убийц ходят по тем же улицам, что и я. Обратил на себя внимание и тот факт, что коллаборанты, чьими руками в том числе Кремль уничтожает украинцев на украинской земле, выносили смертные приговоры на основании указа Президиума Верховного Совета СССР “О военном положении” от 22 июня 1941 года. Иногда очень хочется, чтобы отдельно для таких людей вернулись любимые ими сталинские времена — тогда каждый бы из них в конце своего некролога за совершенные преступления имел сухую запись: “Применить исключительную меру наказания — расстрел”. Хотя, как показала практика, путинские времена для предателей Украины оказываются порой куда страшней сталинских.