1. Экс-офицер СБУ Дмитрий Карелин в оккупированном Крыму собирает информацию о жителях с проукраинской позицией. ФСБ использует эти данные для дальнейшего преследования украинцев. Карелин в 2014 году изменил присяге и перешел на строну оккупационных властей, за что ему грозит лишение свободы сроком от 10 до 15 лет. По информации украинской контрразведки, ФСБ обратилась к сотрудникам сферы предоставления интернет-услуг с требованием незаконно собирать персональные данные и содержание контента проукраинских крымчан. Жителей полуострова шантажируют, запугивают, оказывают психологическое и физическое давление, а также искусственно создают компрометирующие ситуации

2. В центре оккупированного россией Джанкоя т.н. “депутат Джанкойского горсовета” от партии путина Эльвира Бондарь, предавшая Украину, попыталась похитить ребенка: “Инцидент этот произошел в центре города Джанкой, в детском парке в минувшую среду около 18.00, когда родители со своими детьми вышли на вечернюю прогулку. Как рассказали нам очевидцы произошедшего, депутат Бондарь в сопровождении четырех крепких мужчин подошли к одному из родителей, который гулял со своим четырёхлетним сыном. Мужчины принялись избивать отца, а Эльвира схватила ребенка и потащила его в свою машину. По-видимому, отец оказался не из робкого десятка, т.к. сумел вырваться от своих обидчиков, забрал ребенка из машины Бондарь и спешно уехал. И все это среди бела дня, на глазах десятков родителей и их детей”

3. Помните историю, как ихтамнеты вышвырнули из общежития сотрудников Банковской академии в Севастополе? Да, с детьми и вещами — просто на улицу! Теперь комнаты общежития Минобороны россии сдает понаехавшим туристам. Академия отстроена до оккупации. Пропагандоны напомнили предысторию: “Весной 2018 года севастопольский филиал военного училища им. Нахимова подал иск о выселении последних семей из общежития бывшей Банковской академии Украины, которое отошло под казармы. Право на проживание в общежитии бывшим сотрудникам академии гарантировал ордер, есть и решение суда о законности их проживания. Но их вместе с маленькими детьми выставили на улицу. Свое жилье экс-сотрудники института банковского дела Нацбанка Украины получили в 2012 году. Тогда им выдали ордера на право проживания в общежитии для сотрудников и там же прописали. Параллельно руководство института построило дом на проспекте Победы 44-а, чтобы в дальнейшем обеспечить сотрудников квартирами. Многих обеспечили. Но тут наступила весна 2014 года. Через месяц после всем известных мартовских событий прямо во время учебного процесса в институт ворвался вооруженный ОМОН. После этого все документы о квартирах, которые должны были отойти сотрудникам, исчезли”

4. У кизяка из Симферополя Сергея Акимова очень ясное сознание уже. Родная гавань прочистила. Ватник, помогавший оккупантам захватывать Крым, опубликовал фото баранов с триколорами, изображением путина и надписью “ВЕРИМ ПУТИНУ!”, и подписал его таким диалогом: “КРЫМ 2014: — Ты куда идешь, страна? — Я шагаю бодро НА! — На работу, на ученье? — Просто НА, без уточненья!”

5. Хочу поблагодарить СБУ за то, что 23 года у нас не было ни одного теракта. Что слово “терроризм” мы слышали только по ТВ. Какие же они ущербные, эти понаехавшие заборолюбы. Рашистка Елена приперлась из Петрозаводска шакалить на чужой земле, и начала защищать заборы: “Никто не говорит, сколько взрывов предотвратили на автовокзалах Крыма. Ради безопасности можно и потерпеть”. Зря открыла пасть — крымчане не переносят ни заборов, ни гавани, ни понаехов: “Сколько? Есть информация? Думаю, если бы что-то и было, раструбили бы так, марсиане бы услышали. Неужели вы считаете, что те, кто стоит на входе и выходе рядом с рамкой, способны что-либо предотвратить!?”, “А не думали там оказаться в момент той самой борьбы? Бежать куда будете? В привокзальный туалет по билетику?”, “Мозгов тебе в помощь”, “Мы сейчас говорим про Севастополь и то, как все превратилось в “комфорт” для туристов и жителей города. Только слепой не видит тот бред, который происходит вокруг”, “Как же достали уже с этим “надо потерпеть”

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6. Ялта. Школьников и бюджетников выгоняют выгребать мусор за свинолаптями. Каждую пятницу. Безоплатно. Напомню, до оккупации, при “такой-сякой бедной Украине” уборка города осуществлялась с помощью бездуховной западной техники, на которую и смотреть было приятно. Сейчас просто принудительный рабский труд — дети и бюджетники. На шестом году бАгатой гавани

7. Япония отказала Поклонской в визе. Пособница оккупантов собиралась отправиться на инаугурацию императора Нарухито. По словам Поклонской, она хотела попасть на церемонию, чтобы “повидать” там президента Украины Владимира Зеленского, но что-то пошло не так

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8. В оккупированном Симферополе пропагандон лживого телеканала “Крым 24” Николай Уваров получил перелом челюсти после перепалки с понаехавшим чеченцем, который на мотоцикле едва не сбил пропагандона на пешеходной зоне в центре города. Пропагандону предстоит операция по вправлению верхней скуловой кости. Вата всех мастей взвыла: “В Симферополе теперь так можно, да? Прям как в горах”, “А где наша полиция? Где славные ополченцы и казаки?”, “Перестал ходить в центр города в вечернее время. Противно смотреть на этот мини аул с лезгиноплясами, бородачами с травматами, кучки гастарбайтеров, кидающихся на все женское, попрошайки на пивасик и прочий крэп”, “При Украине такого сброда не было”, “Теперь Кавказ и у нас в Крыму”

P.S. Оказалось, не так страшны были мифические бандеровцы на “поезде дружбы”, которым оккупанты пугали крымскую вату, как реальные россияне, которые хлынули в Крым. Еще одним сообщением ватника завершу сегодняшний выпуск, чтобы вы максимально прочувствовали атмосферу полуострова в оккупации: “П*здец Симферополю. После истории с журналистом и недомотоциклистом прогулялся вчера по городу… Дичь… Мы жалели европейцев с их арабской экспансией?? Сейчас придет черед нам самим оглядываться на улицах и тариться оружием. Количество бород под кепками и красных мокасин на противоположных концах туловищ — просто шкалит. Сморкаются, плюются, стоя рядом с мусоркой, кидают бычки специально мимо нее на плитку, и ржут. Ходят уже втупую с резиновыми дубинками на поясе. С ногами сидят на скамейках, задирают проходящих людей… И еб@шит лезгинка. Дешевое бухло из окна “Сыто-Пьяно” льется круглосуточно без оглядки на возраст. Очень грустно видеть происходящее с моим городом”, — написал очень упоротый ватный пропагандон Андрей Елисеев, который изо всех сил радовался и способствовал (!) вторжению россии в Украину и оккупации Крыма. И кофта с надписью “RUSSIA” на чеченце, избившем его коллегу-пропагандона, который изо дня в день рассказывает о том, какой рай из Крыма слепила россия, смотрится очень даже к месту…

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