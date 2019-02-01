1. За время аннексии Крыма оккупанты выдворили из полуострова по меньшей мере 2425 человек. Более 1000 выдворенных являются гражданами Украины, остальные — граждане из 37 стран мира и лица без гражданства

2. Первого февраля в Севастополе оккупанты проведут очередные террористические учения, для чего перекроют часть улиц некогда мирного города. Оккупанты будут учиться прятаться за спинами женщин и детей, как путин велел

3. Самолеты радиоэлектронной разведки Boeing RC-135V и Lockheed EP-3E Orion (ARIES II) ВМС США и патрульный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon ВМС США впервые одновременно провели патрулирование у берегов оккупированного Крыма. Базируются самолеты на острове Крит в Греции

4. В Крым из россии идет вторая волна подросткового террора. Родителей школьников предупреждают об активизации флешмоба “поясни за шмот”, в ходе которого агрессивные группы подростков избивают сверстников за поддельные вещи известных брендов или за ношение фирменных, но “слишком крутых” предметов одежды. Уже есть летальные случаи

5. Севастополь. Представитель “Золотой балки” попросил пенсионеров пояснить, почему те “в российском правовом поле хотят использовать украинские права”. Пенсионеры объяснили, что хотят получить землю, потому что “при Украине было так положено”. В итоге у всех землю отобрали через “суд”, на котором оккупанты заявили: “Надо было реализовывать свое право при Украине. Российское законодательство не предусматривает бесплатную приватизацию земель сельхозназначения. То право, которое было, безвозвратно утрачено”

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6. В распоряжении международного волонтерского сообщества InformNapalm оказались закрытые документы и фото, которые вчера пересылались руководителю Федерального агентства железнодорожного транспорта рф из т.н. “министерства транспорта Крыма”. Из документа и фотоотчета, приложенного к нему, следует, что из-за ошибочных действий подрядной организации ООО “Стройгазмонтаж” началось сползание грунта на участке ЕДИНСТВЕННОЙ автодороги, ведущей к Крымскому мосту

7. “Всё чудесатее и чудесатее”. Речь уже даже не о ЖД и не о самом мосте. У этих рукозадов ползёт уже даже на ровной суше.

8. По оккупированной Керчи прошелся очередной блэкаут. Электричества не было 5 часов. Скачки напряжения и кратковременные отключения света продолжались весь день: “Кто знает, что только что происходило с электричеством в Аршинцево по пер. Юннатов? За 20 мин 6 или 7 раз отключали свет!!!!!!!!!!!!”, “Сказали, что-то подключили мощное, что вырубился свет. Вот и вчера делали на Льва Толстого, тоже не было света”

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9. Громкие вечеринки, танцы в клубах до утра и поездки на музыкальные фестивали — интересы крымской молодежи мало чем отличаются от ровесников с материковой Украины. Однако после аннексии развлекательная жизнь на полуострове столкнулась с новой реальностью: фестивали запрещают, а клубы массово закрываются. Все началось с закрытия “Казантипа” в 2014 году. Свою руку к этому приложила Поклонская. После этого электронная музыка стала у оккупантов не в фаворе — вооруженные рейды и облавы стали для крымских клубов обычным сценарием. Не говоря уже о последствии санкций и уменьшении доходов у местных жителей. Подробнее посмотрите в сюжете, в котором присутствует интервью ватника годовой давности, где он говорил, что ничего страшного в Крыму не видит и политика его не касается. Сегодня клуб ватника уже закрыт

10. Нескончаемый поток саранчи: “Просим совета у местных жителей. Мы с мужем собираемся переезжать на ПМЖ в Крым, рассматриваем вариант покупки частного дома в самой Керчи или пригородах/окрестных селах. Каково жить в Керчи? Минусы и плюсы. Прошу анонимно”. Анонистке ответили: “Ща начнется”, “Ну представьте, что вся администрация работает, как будто год 1998-2000. Никаких электронных очередей и т.д. Сиди полдня в коридоре, чтобы тебе сказали, что вам не в этот кабинетик. Работы нет. Медицины по факту тоже. Российских банков не увидите”, “Да полистайте ленту. Почти каждый день одно и то же спрашивают, и так же отвечают”, “Хорошо везде, где нас нет”, “Нех*й тут делать, переезжайте в Анапу”, “(Понаехавшая) А я наоборот из Анапы в Крым сбежала. Что там хорошего? Проезд дорогой, продукты и коммуналка тоже, работы в межсезонье нет, а если есть, то зарплаты мизерные”, “(Понаехавшая) По факту! Сами полгода назад переехали. Сам город уютный, но грязный. Продукты дорогие — закупаемся в Тамани. На жилье цены космические — не соответствуют действительности”, “Не надо сюда ехать!!!”

11. В одном алуштинском пансионате туристка из сибирского Мухосранска спросила, как на электричке добраться из Севастополя в Бахчисарай? “Так на автобусе быстрее и удобней”, — ответили ей. “На электричке дешевле!” — отрубила туристка. Ватники, дождались денежных россиян?

12. Знакомая делала перевод украинского свидетельства о рождении сына. Перевод на “русский”. Но только украинское свидетельство тоже на “русском”. С РУССКОГО — на РУССКИЙ. 1200 рублей!!! А ведь рашня действительно по-русски не понимает. Какой же тогда у них нац. язык?))

13. Украинский оператор мобильной связи “Киевстар” прекратил обмен международным трафиком с отдельными номерами, которые были незаконно выделены россией на оккупированных территориях Украины — в Крыму и на Донбассе, а также в оккупированной россией Абхазии

14. Сенатор Совета Федераций рф (это один из тех ребят, которые законы типа принимают), арестованный вчера за убийства, попросил переводчика, так как он плохо понимает русский язык! Ещё раз — СЕНАТОР ПОПРОСИЛ ПЕРЕВОДЧИКА, ПОТОМУ ЧТО НЕ ПОНИМАЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЯЗЫКА! И это у них ещё даже не дно!

P.S. Сенатор-убийца возмутил россиян. Президент-убийца россиян не возмущает. А ведь сенатор якобы убил двух человек, в то время как путин — сотни тысяч. Сталин в свое время уничтожил миллионы. Чем больше тираны их убивают, тем больше тиранам они поклоняются. Больные люди…

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