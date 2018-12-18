1. В оккупированном Крыму подняли флаг Украины. Акцию организовали волонтеры группы InformNapalm в поддержку 24 военнопленных украинских моряков, захваченных россией

2. Раз уверен — значит, УСТРОЯТ. Север Крыма, осторожнее. Керчь — тоже. Про провокации в россии не врут. Устраивают, раз обещали: “На последнюю декаду декабря Порошенко планирует вооруженную провокацию на границе с рф, на границе с Крымом. По нашим данным, провокацию на границе с Крымом (Порошенко) обсуждает со своими западными кураторами”, — заявил Лавров, добавив при этом: “Мы не воюем с украинским режимом. С украинским режимом, который имеет все черты нацистского и неонацистского, воюют граждане Украины, которые живут в Донбассе”. Шёл пятый год войны… По всей россии продолжают тайно хоронить двухсотых с сорванными нашивками, а шахты Донбасса продолжают рожать российские танки. Тьфу, какие мерзкие и лживые твари . Тем временем вчера у здания ФСБ в центре Москвы на Лубянке полицаи путинского режима задержали участников “акции против войны в Украине и произвола российских силовиков”. Вот если бы они вышли ЗА войну против Украины, как это сделали НОДовцы, которые прибыли вместе с полицаями, то никто бы их не тронул

3. Появилось более полное видео недавней сходки севастопольских ватников, на которой они радовались жизни в оккупации: “С девочками разговариваем возле администрации. Стоит парень, курит (“чиновник правительства”). А мы разговариваем о том, что нам не нравится. Он потом подходит и говорит: женщины, скажите, а вы из Севастополя? Я говорю: я 50 лет живу в Севастополе, я считаю, что я севастополька. А он говорит: вот я вам так скажу — кто жил при Украине, вас нужно гнать отсюда сраной метлой! Вы — недороссияне! Я начала плакать, возмущаться! И говорю ему: а вы кто такие? (Он ответил) А мы приехали, мы восстановим Севастополь и все будет хорошо… Мы, получается, никто, мы никому не нужны! Нас нужно отсюда выгнать, разрушить все в Севастополе! Вы не знаете наших традиций, вы не знаете нашего Севастополя, вы не знаете наших людей! Вы творите какие-то чудеса! Мне хочется от этого плакать, выть! Я хочу, чтобы Севастополь был городом-героем, чтобы мы гордились, как всегда это было. А сейчас нас затаптывают! Мы — не люди!”, “Ты (Овсянников) — не царек и царьком здесь не будешь. Здесь мы, народ Севастополя, и мы заставим тебя нас уважать. Тебе понятно? А за горло подержу тебя все-таки при случае!”, “Тут стоит только щелкнуть пальцами, и выйдет весь город!”, “Мы все равно восстанем!”, “В такие минуты решается не только судьба города, а судьба твоя — останешься ты человеком или станешь какой-то пресмыкающейся мразью. Вот это нужно помнить всегда”, “Парк Беды (прим — парк Победы) — была победа, а стала беда. Все разгромили. Хуже, чем после войны стало. Неумелое руководство”, “Мы знаем, как выполняются контракты, например, в парке Победы. Без слез туда зайти просто нельзя. После войны парк выглядел гораздо лучше, чем он выглядит после т.н. реконструкции”, “К нам в город приезжают варяги, от которых толку нет. Все делается на развал бизнеса, на развал всех исторических традиций”, “Это выглядит провокацией, это провал правительства”, “Пришлый люд хочет захватить здесь землю. Пришлые чиновники хотят отхватить кусок земли”

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4. 22 декабря оккупанты перебросят в Крым еще более десятка истребителей Су-27СМ и Су-30М2, которые будут базироваться на захваченном аэродроме “Бельбек” в Севастополе. А вата думала, что попрут бабло и туристы

5. Новости джанкойского отделения православного ИГИЛа. В “военно-патриотическом центре “Сиваш” оккупанты снова учили детей убивать и умирать за сцаря

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6. В Севастополе на территории воинской части оккупантов в районе Юхариной балки открыли выставочную площадку вооружения и военной техники, являющейся частью “военно-патриотического парка культуры и отдыха “Патриот”, в котором одебиливают детей ватоголовых родителей. Стоит отметить, что сам парк “Патриот” еще не построен, но оккупанты уже сообщили, что только в Севастополе у него будет 11 филиалов по всему городу. Конвейер мясника

7. Вчера вечером Яны-Капу (Красноперекопск) накрыл масштабный блэкаут: “Что со светом на Калинина?”, “Разве только на Калинина?”, “На Первушина тоже нет света((((”, “Что-что!!! Выключили”. Сегодня отключения света продолжились

8. Крымская классика: “Отправили к вам по работе. Чем заняться в Симферополе зимой? Анон”, “Купить билет обратно и потусоваться в зале ожидания”

9. В Севастополе снова обокрали новогоднюю елку. Этой традиции — пятый год

10. В Коктебеле разгромили набережную. Местные комментируют: “Ужас какой-то! Что ж это творится!”, “В россии по-другому не получается”, “Это пи@дец(”, “ПЗДЦ. Рюське мир пришел, шо удивительного”, “(Ольгинец пишет) Это украинское воспитание”. Ольгинцу ответили: “Неправда, при Украине такого пи@деца не было, и такого срача по всему Крыму”, “Я такого при "украинском воспитании" и не помню”, “Я смотрю, уважаемый, вы во всех вопросах — главный эксперт. Нет ни одной темы в группе, которую вы не удостоили бы своим вниманием”. Напомню, 14 декабря в парке санатория “Айвазовское” (Партенит) в маслиновой роще были разрушены колонны и балясины вместе со скульптурой Александра Пушкина

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11. А знаете, какой слоган у Маендра? Да-да, это те реставраторы, которые испохабили мечеть Узбека, поработали на путинской “реставрации” Херсонеса, а сейчас готовятся к разрушению Хансарая! “Возрождаем историю Крыма”. Вот двуличные сволочи!

12. Паблик Евпатории. Местные вяло переругиваются с замостными “новокрымчанами”, которые верещат, глядя на дикую разруху в Крыму, что это “Украина понаделала!”: “Ага. Сегодня Украина виновата в ценах на бензин и продукты, в разрушающихся санаториях, в отсутствии работы, в шикарных дорогах… Это все Украина и Обаменко”

13. Создание единой Украинской церкви — это еще один шаг от дикой орды. Кто не понимает моих слов, объясню на примере Керчи: вата тут бурлит и негодует. Для них все украинцы теперь — “раскольники и предатели веры”. А это значит, что все идет правильно. СЛАВА УКРАИНЕ!

14. А вы заметили, что после того, как запретили въезд запоребрикам от 18 до 60 лет, в Украине стало как-то спокойнее?

15. Ялтинский санаторий “Руссия” оккупанты передали в безвозмездное пользование Генпрокуратуре россии. С просьбой о передаче санатория обратился замгенпрокурора рф Геннадий Лопатин. Константинов назвал Генпрокуратуру “инвесторами”. Мой привет бюджетникам

16. Кстати, а вот и бюджетники: в центре Сургута Ханты-Мансийского автономного округа вставшей с колен россии 16 декабря прошел пикет бюджетных работников города под лозунгом “КРЫМНАШ”. На пикете ватники развернули плакаты: “Руки прочь от наших зарплат”, “Бюджетникам — достойную зарплату”, “Жизнь грустная, зато зарплата смешная”. Зарплаты урезаны в два раза. Жрите — не обляпайтесь

17. Немного юмора с паблика Еды-Кую (Ленино): “В Ленинском районе корова лягнула человека”, — сообщили пропагандоны. Комментарии местных: “Она была просто привезена с Украины)))”, “ЯКА ГАРНА КОРОВА”

P.S. “В такие минуты решается не только судьба города, а судьба твоя — останешься ты человеком или станешь какой-то пресмыкающейся мразью” — сказала севастопольская ватница. Не-не-не! “Такие минуты”, когда каждый решал, остаться ему человеком или стать пресмыкающейся мразью, были в 2014 году, когда россия вторглась в Крым. На пятом году оккупации, когда заваливает камнями с неба, уже не решают, а лишь констатируют и выслушивают в свой адрес от высвободителей, что “вас надо гнать отсюда сраной метлой”.