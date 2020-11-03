1. В Крыму продолжается масштабный онлайн-флешмоб в поддержку политзаключенных красногвардейского “дела Хизб ут-Тахрир” Рустема Эмирусеинова, Арсена Абхаирова и Эскендера Абдулгазиева, которым 3 ноября оккупанты намерены вынести приговоры от 15 до 18 лет. Неравнодушные люди делают фотографии с надписью “Полвека тюрьмы на троих” и присылают их общественной организации “Крымская солидарность”.

2. Коллаборантка Екатерина Алтабаева обвинила в водной катастрофе засуху, “водную блокаду” Крыма Украиной и понаехавших, которые увеличили численность населения Севастополя с 380 тысяч в 2014 году до более 700 тысяч сегодня

3. В Крыму полностью пересох каптаж (сооружение по выводу подземных вод на поверхность), который является основным источником водоснабжения села Зеленогорское в Белогорском районе, сообщили оккупанты и пообещали водовозки. Бурение скважин, убивающих Крым, продолжится

4. Больших запасов воды вокруг Симферополя для восполнения вододефицита нет, поэтому оккупанты, цитата, “готовы к худшему”, заявил Гоблин. График подачи воды населению, по прогнозам коллаборанта, сохранится еще минимум на год. Хорошего вам настроения!

5. Часть оккупированной Феодосии сегодня днем накрыл блэкаут. 31 октября такой же наведался и в Севастополь.

6. Чем меньше тестов, тем меньше больных: в оккупированном россией Крыму за сутки выявили 161 новый случай коронавирусной инфекции (+1 смерть). В Севастополе — 79. Количество зараженных увеличилось до 12 373 человек, в том числе 2 557 в Севастополе. Умерло 225 человек, в том числе 69 — в Севастополе

7. На работе плакат висит: “сбор в благотворительный фонд”. Я напомнил ватникам, что все лето, пол-весны и осени на Опуке армия рф палила из арты и шныряла авиация. На меня обиделись и сказали, что если не будут стрелять, то тут будет НАТО…

8. Оккупанты отобрали у жителей Алупки детскую и смотровую площадки, продали их и обнесли сплошным забором, повесив табличку “Частная собственность, проход запрещен”. Ватники записали слезное видеообращение к Гоблину, в котором поплакались, что “со времен советского союза эти площадки принадлежали нам (жителям) и нашим детям”. Хорошо стало без бандер, да?

9. Причина любого трындеца в Крыму сейчас только одна — оккупация: “Бельбек!!! Языковая балка!!! Кто и когда наконец ответит за круглосуточный вывоз грунта с водоохранной зоны?!!!!!! Почему на все запросы местных жителей до сих пор не получены внятные и однозначные ответы?!!!! Кто же крышует ООО Листригоны?!!! Призываем общественность!!!!!”, “А потом, почему нет воды…”, “Оккупация — она оккупация и есть. Раньше не хотели этого признавать, да вот… факты не лгут”. И еще один ватоголовый под именем “Игорь Крымский” ответил: “А это и не мудрено. Крым начинают дерибанить материковые сильные мира сего. Автономия только на бумажке”. А автономия — это АРК и это Украина, оккупанты автономию ликвидировали, оставив только “республику”. Если “Игорь Крымский” был бы КРЫМСКИМ, то знал бы об этом

10. По Гурзуфу родная говень прошлась с особым цинизмом: “В январе выдали пропуск. Он до 22 года. На каком основании пропуск не действителен!????? Я вообще в шоке от их действий. Приезжие там шастают… ПО НАШИМ МЕСТАМ!!!! Это наш парк!!!!”, “Я так думаю, нас быстренько объявят террористами и прикроют его (парк) на ближайшие… Сколько там обычно длятся периоды в истории? Еще лет на двадцать?”, “Власть у нас оху*вшая, всё себе, а народу фигу. А мы ходим, голосуем, президента выбираем, мэра (прим — в россии и Крыму нет выборов “мэров”, оккупанты их назначают), а по итогу, что Артек за стеной, парк уже себе заграбастали и ворота все солидолом намазали, т.к. на Спутнике тоже забор, часть тоже отжали. В итоге местным — набережная и пляж. Наш Гурзуф стал похож на тюрьму для местных жителей. Везде заборы. Мы стали чужаками в своем собственном поселке. Зато элита ходит и радуется, везде настраивают особняки с видами на Аю-Даг (прим — гора Медведь). Раз уж парк закрыли, продлить набережную не мешало бы до самого Ай-Даниля, и сделать парк и для местных жителей тоже, а не только для мажоров”

P.S. Гурзуфский ватник жалуется, что мы стали чужаками в собственном доме, который превратили в тюрьму. А разве происходит как-то иначе на территориях, куда вторгается россия? Разве не вынуждены были бежать грузины из Абхазии и Южной Осетии? Молдаване — из Приднестровья? Украинцы — из оккупированных россией восточных областей? А теперь и белорусы — из по факту оккупированной страны-тюрьмы? Население на захваченных россией территориях всегда стремительно уменьшалось, а окружающая среда — деградировала и подвергалась варварству. В Крыму численность населения пока все еще растет, но лишь за счет понаехавших, а все больше тех, кто жил на украинском полуострове до оккупации, чувствуют себя заключенными чужаками, собирают чемоданы и уезжают в разные концы света, подальше от созданного “путинского рая”. И так было всегда. Везде, куда ступал сапог российского оккупанта, наступало уныние и разруха, в том числе в головах. И никакие ваши слезные видеообращения этому уже не помогут. Оккупантам нужна только обслуга военной базы, и желательно, чтобы обслуга была из числа понаехавших, привыкших к тюрьме и никогда не живших в свободном от рашизма Крыму.