1. Все 24 захваченных ФСБ у берегов оккупированного Крыма украинских военных заявили “следствию”, что являются военнопленными.

2. Оккупанты сообщили о завершении возведения 60-километрового забора с колючей проволокой на админгранице между Крымом и Херсонской областью. Установлены видеонаблюдение, тепловизоры и датчики движения. Говорят, что боятся “вторжения диверсантов”

3. В октябре 2018 года оккупанты заявили, что НАЧАЛИ поставлять электричество из Крыма на Кубань. Сегодня оккупанты заявили, что только ПЛАНИРУЮТ начать поставки электричества из Крыма на Кубань. Снова вешают лапшу об “избытке электричества в Крыму”. Блэкауты продолжаются

4. Оккупанты планируют в 2020 году пустить на Север Крыма воду из Тайганского водохранилища. Осталось выяснить, где возьмут воду в Тайганском водохранилище, которое находится в критическом состоянии, и практически обмелело. Кстати, Тайганское водохранилище питается из Белогорского, которое тоже опустело. Оккупанты озвучили стартовую цифру распила бюджета мордора на этот бесполезный проект — 1,5 млрд рублей. Россияне, затягивайте пояса потуже

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5. Жители Керчи собрали 5000 рублей на билет домой понаехавшему жителю Беларуси, который 1,5 года работал на строительстве трассы “Таврида”, но которого, как и сотни других завезенных рабов, оккупанты кинули. Комментарии к новости: “Вот так. 1,5 года рабского бесплатного труда. И трасса готова. А у чела забрать документы и под зад пинком. На билеты ему собрали, а вот как он границу пересекать будет — вопрос. А во всем виноваты Абамыч с Правым сектором. Это они у него деньги все забрали”, “Срамота”, “Поддержим акцию! Соберём на билеты всем новозавезёнкам!”, “Для такого святого дела можно и повторно столыпинские вагоны использовать, ну, как в 1944, когда по указке Сталина в Крыму проходила миграция народов! Главное, чтобы никто не пострадал!”, “А сколько кинутых мостовиков…”, “Едут не от счастья сюда”, “Не виноватая росеЯ! Он сам пришел!”

6. Предатели Украины из Севастополя ответили Поклонской на её новогоднее поздравление, которое она сделала, сидя на лошади: “Ваши слова противоречат тому, что мы видим вокруг. И тому, что с презрением говорят нам в лицо представители вашего сословия. Наконец-то нам стали открыто объяснять, кто мы на самом деле есть и где наше место в этой жизни. Вы говорите, что от Нового года каждый ждёт перемен, и перемен к лучшему? Мы не хотим перемен "к лучшему"! Более того, мы ждём их со страхом. Потому что у нас, когда кому-то становится лучше, кому-то другому ровно настолько же становится хуже. А "лучше" власти предержащие могут делать только и исключительно себе. От нашего выбора, говорите, всё зависит? Мы выбираем справедливое по отношению к своему народу государство. А в реальности имеем государство, где не на благо кучки граждан других, т.н. "развитых" стран, куда задарма уходят все наши богатства: лес, нефть, газ, рыба, зерно, мозги, молодёжь! Как при фашистах. Только тогда в товарных вагонах под дулами пулемётов везли, а теперь умнее стали: мы сами туда бежим! Вы хотите сказать, что весь этот кошмар добровольно выбрали мы сами? А если Вы имели в виду "выборы" в органы власти, то и тут вынужден вас огорчить: мы уже давно поняли, что никаких выборов на самом деле нет”. Прочесть полностью вой предателей можно по ссылке

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7. Экстремистский опрос на евпаторийском паблике: “Лично у вас изменилась ли жизнь после присоединения Крыма к россии?”. Ответы: “Да, как-то неопределённо. В хорошую или плохую сторону, но у всех меняется жизнь”, “Она даже менялась и без присоединения”, “И доп. опрос — а у кого в хорошую сторону?? P.S. — не у меня”, “Рады, конечно, но при Украине бабла на дольше хватало”, “По баблу стало тяжелее”, “Ничего хорошего”, “Изменилась, только вот в худшую сторону”, “Да, изменилась. В х*ёвую сторону”, “"Не было бы счастья, да несчастье помогло" — это про мои изменения. Я наконец-то свалил”, “Изменилась в худшую сторону. Хоть я и верю в россию, и сторонник воссоединения с россией, но путин всё-таки ху*ло”, “(Из-за поребрика пишет) Изменилась, в худшую, бла-бла… Так валите обратно на окраину. Там вам будет хорошо”, “Быстрее ты свалишь”, “(Понаехавший из Саратова) Скажу лично за себя — улучшилось” https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1078632790403502081 (скрин).

8. Эти имбецилы все войной живут: “5 января состоится забег "Евпаторийский десант". Это наша память о подвиге морских десантников, которые высадились в Евпатории 05 января 1942 года с целью отвлечения вражеских сил от осаждённого Севастополя и с Керченского полуострова. Нашу же Евпаторию, которая приглашает участников с разных регионов страны, готовы представить только 3 человека! Не ударим лицом в грязь!”. Процитирую один из комментариев: “А чё эти имбецилы не говорят, что было после этого десанта? Как немцы расстреляли мужское население Евпатории за этот десант? Там были расстреляны мои прадед и его сын, брат бабушки. И как потом евпаторийцы ночью искали своих расстрелянных на ощупь. Не хотят забег в их память?”

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9. Жителей Севастополя шокировал результат нанореконструкции сквера возле Владимирского собора. Цензурных слов не находят. Оккупанты через фирмы из Ставрополя и Санкт-Петербурга распилили бюджет мордора на 47,7 млн рублей. У оккупантов, которые дали интервью севастопольским пропагандонам, присутствует характерный российский акцент. ПОНАЕХАЛО!

10. Оккупанты сообщили, что “в Симферополе в 2019 году начнутся работы по реставрации городской набережной вдоль реки Салгир”. Жители Симферополя, нахлебавшись говени, прокомментировали: “Я думаю, не стоит начинать. Дороги уже отреставрировали (+фото)”, “Так, как последнее время делают улицы, может, речку не трогать?”, “Так речку, походу, и не тронут. Отремонтируют только берег, а русло так и останется заросшим. "Хай так" технология называется”, “Нет, нужно всё раздолбать! И в асфальт закатать”, “Недобросовестных подрядчиков уже нашли?”, “Сначала в край угробить, а после начать реконструкцию. Стыдно”

11. На железной дороге Крыма случилось очередное ЧП

12. Ялта к встрече Нового года готова — с огромными кучами мусора в самом центре города. Ватники Крыма тоже готовы, и даже представляют, как будут выглядеть в 2019 году

13. Севастопольские ватники в соцсетях передают друг друга адреса, по которым можно, если повезет, купить конфеты “Roshen”, а также печалятся, что украинские конфеты “все реже и реже можно встретить”

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14. Мені в магазині не продали два одноразових кулька типу “маєчка”, бо на них ціннику немає, а просто так дати не можна, бо “будет недостача”. Це все, що треба знати про справи в окупованому свинособаками Криму. Ще рік-другий такого життя, та в Крим повернеться мода на випрані пакети.

P.S. Если коротко подвести итоги сегодняшнего выпуска, то, как видите, жизнь в Крыму катастрофически ухудшилась. Особенно громко об этом кричат те, кто не словом, а делом поддержал вторжение россии в 2014 году. Лучше стали жить только крымчане, выехавшие из оккупации, и понаехавшие из россии ватники, которые считают, что жизнь в Крыму прекрасна, и, глядя на оставшиеся украинские блага, хвалят за них россию.