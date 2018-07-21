1. Предатели в Севастополе записали очередное видеообращение к сцарю с криками о помощи: “То, что происходит у нас С 14-ГО ГОДА, не подлежит никакой критике! УНИЧТОЖЕН малый и средний бизнес. Число рабочих мест увеличивается не за счет развития предприятий, а за счет увеличения штата чиновников. Средняя зарплата, которая отчитывается по городу, составляется из зарплат чиновников, превышающих в большинстве случаев 100 тысяч. Средняя зарплата местного населения, которое каким-то образом тут еще СУМЕЛИ ВЫЖИТЬ, составляет 12-15 тысяч. Молодежь лишена возможности зарабатывать деньги. МОЛОДЕЖЬ УЕЗЖАЕТ. Обратите внимание на город Севастополь, на правительство, которое вашим указам было назначено управлять нашим городом. В городе достаточно умных людей, которые могут помочь городу ВЫЖИТЬ В ТЯЖЕЛОЕ ВРЕМЯ”, “Мы обращаемся к владимиру владимировичу путину с предложением, чтобы он наконец-то навел порядок. Создается впечатление, что проводится только отмывание денег. Все остальное — ПОКАЗУХА. Отовсюду получаем отписки, что у нас все хорошо. ВСЁ делается против народа, против жителей города. Мы требуем, чтобы наконец-то УБРАЛИ с этого города ВАРЯГ, которые приезжают для отмывания денег. Насчет пенсионной реформы — не надо повышать, надо сокращать количество чиновников в рф”, “Хочу до вас довести о том, что в Севастополе сейчас две россии. Первая россия — это все структуры власти, а вторая россия — это жители города, которые лишены своих конституционных прав, и только одни обязанности — платить и платить, и платить. Между этими двумя россиями глухая стена”

2. А мы тут живем и пытаемся не сбрендить окончательно: “Честно говоря, чума на всех этих деятелей. И на Поклонскую, и на Госдуму, и на путина, и его кодло. Превратили страну и Крым в шоу уродов. Новости Севастополя, например: На стройплощадке часовни в Ушаковой балке снова столкновения. Усмирять несогласных приехали казаки и верующие, распевавшие псалмы. Горожане отвечали им гимном Легендарный Севастополь, а батюшка поливал недовольный хор святой водой. Это же сучий бред какой-то. Сборище умалишенных. Эх, какое место так быстро загадили — мой Крым”

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3. Пограничники оккупантов патрулируют Сиваш, а местные жители теперь не могут без паспорта даже скот пасти — из-за постоянных проверок документов

4. Горячие пенсионные дебаты на паблике Яны-Капу (Красноперекопска): “Шок! Правительство рф приняло закон о повышении пенсионного возраста, нарушив при этом конституцию. Как известно, гарантом конституции является президент. Посмотрим”. Комментарии: “Всё гнусно и грустно”, “Царь начал процедуру возврата крепостного права”, “Сцарь”, “По телевизору говорят, что люди счастливы, разве это не так? Вы все врете — в телевизоре что попало говорить не будут”, “(Понаехавший из Петропавловск-Камчатска) Как юрист просто не смог читать этот бред, аж глаза закололо”, “Как юрист объясни, почему мы должны платить за платные дороги, если в конституции прописано, что граждане рф имеют право свободно передвигаться, где хотят, и жить, где хотят на территории рф?”, “Да че ты споришь с ватным петухом? Ему хоть ссы в глаза — скажет, класс!”

5. Атмосферные сообщения на керченском паблике: “Где в Керчи лучше не гулять ночью, в какие районы не соваться? И носите ли вы с собой средства самообороны?”, “Ночью в Керчи вообще лучше не ходить”, “Возле вещевого рынка есть заправка. Так вот, держитесь от этой машины подальше. Муж — подкаблучник тупой, а жена его — беременная хамка, которая пользуется своим беременным положением. Нарушают правила дорожного движение и т.д. Понаехали, бля!!!!”, “А при чем тут понаехали?”, “Акцент был далеко не крымский”

6. Поговорим о банках: “Народ, как у вас погодка? Стоит ли ехать? Море как? И правда ли, что банкоматов Сбербанка нет?”. Неправда! Банкоматы Сбербанка в каждом Макдональдсе!

7. Сервис поиска мест проживания RoomGuru c миллионами пользователей прекращает работу с Крымом из-за санкций

8. В Феодосии дворникам зарплату не дают. Как за бесплатно, так еще и чистенько в городе, оказывается. Ватники пишут, что “не власть у нас, а одно ***”

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9. Все, что вам нужно знать о процветании: “Интересно, когда закончится этот беспредел? Никто ни за что не отвечает и ничего не знает! Почему вчера в Новом Свете не было воды? Воду и так дают ОДИН ЧАС В ДВОЕ СУТОК, так ещё и в этот час её нет! Звонили главному диспетчеру — бассейны полные, поломок нет. Почему нет воды, никто ответить не может”. Автору посоветовали позвонить путину

10. Кого-то отсутствие воды в Феодосии еще удивляет: “Где вода на Челноках? Даже объявления не было об отключении!!!”. Красноречивый ответ вопиющему в пустыне: “Залётные, шоле? Объявление им)))” . А то, что иногда течет из кранов жителей Керчи, даже водой язык не поворачивается назвать. Тем временем понаехавший из Челябинска в Севастополь рашист второй день сидит без воды и набивается к кому-нибудь в гости, чтобы помыться

11. Щелкино включилось в поиски воды: “Что, стесняюсь спросить, происходит с водой? Почему подача воды прекращается в 22-00 и в 9 утра ее все еще нет? И так 2 недели??? Никого не смущает, что именно в это время люди с работы возвращаются и именно к этому выходят? Почему ни один номер служб, ответственных за это, не отвечает? Ответ, что все кругом банкроты, не прокатит. Банкроты почему-то исправно требуют денег, ходят, проверяют показания. Ещё очень радует ответ: а что вы хотели, у вас же 9-ый этаж. На девятые этажи в Щёлкино кто-то проклятие наложил?”

12. Крым продолжает обрастать заборами с колючей проволокой: “Дожились. Такое ощущение, что концлагерь. Людей, интересно, за кого они принимают? Для чего такое вообще делать? Пгт. Никита. Анонимно (+фото)”. Комментарии: “(Из россии пишет) В россии так уже давно. Они нас за людей не считали, а теперь и вас”, “Мой ребенок старший, увидев, закричал: мама, это загон для динозавров из парка Юрского периода!?”, “А на Украине нас типа за людей считали?”, “Думаю, что да, считали. Заборов на вокзалах не городили”, “Противобыдлотный заслон! От любителей там сходить в туалет, накидать мусора и бутылок, выдернуть какой-нибудь кусок растения и через 20 шагов бросить на дороге”, “Крым уже превратился в быдлятник?? Раньше такого не было же”, “Это россия”, “Смотрится, конечно, дико. Но это неизбежно ожидает нас везде”, “Подзадолбали заборы”, “В россии предателей не любят, как и везде”, “Я вчера офигел”, “Судя по прибывающему контингенту, — вынужденная мера. Правильно делают”

13. В Керчи новые остановочные павильоны протекают во время ливня. Люди говорят: “НИЧЕГО (оккупанты) не в состоянии сделать! Элементарное!”

14. Бывший когда-то приличным паб “Beerloga” в Ялте скатился до обычной рыгаловки и перешёл на язык новых клиентов, зазывая их “бухлишком” на рекламе. Не спасло. Теперь вместо зала — игровые автоматы, а от рыгаловки только амбразура для выдачи пойла на улицу осталась. Такой расцвет бизнеса, что даже рыгаловки разоряются

15. Мне тут ватник втирал, что Киев — это мать городов русских. Я у него спрашиваю, а Москва тогда кто? Он ответил, что дочь! Я у него снова спрашиваю, а если дочь подняла руку на мать, украла у нее кошелёк, то она кто? Сук@ она, говорит, и тварь.

P.S. Все тошнотворные обращения предателей к путину сводятся только к одному — вернуть украинский уровень жизни. Причинно-следственных связей многие до сих пор то ли не видят, то ли боятся озвучить.