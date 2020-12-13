1. Прокуратура Международного уголовного суда завершила предварительное расследование по делу “Ситуация в Украине” и считает возможным начать расследование преступлений, совершенных, в частности, в оккупированном Россией Крыму. Об этом сообщила Прокурор МУС Фату Бенсуда.

2. Оккупанты оштрафовали мать координатора объединения “Крымская солидарность”, политзаключенного второго бахчисарайского “дела Хизб ут-Тахрир” Сервера Мустафаева Венеру Мустафаеву на 1000 руб за проведение пикета в поддержку сына, которого рашисты посадили на 14 лет.

3. У обвиняемого оккупантами в “госизмене” крымчанина Ивана Яцкина, которого после задержания 16 октября 2019 года в Крыму бросили в московское СИЗО “Лефортово”, катастрофически ухудшилось зрение. Адвокату Николаю Полозову приходится читать вслух материалы сфабрикованного дела, чтобы политузник мог с ними ознакомиться.

4. Каждый день новый рекорд: в оккупированном россией Крыму за сутки выявили 333 новых случая коронавирусной инфекции (+5 смертей). В Севастополе — 75 (+2 смерти). Количество зараженных увеличилось до 23 800 человек, в том числе 5 211 в Севастополе. Умерло 544 человека, в том числе 165 — в Севастополе.

5. С улиц Симферополя оккупанты убирают синие бочки в места зимнего хранения, а воду из бочек сливают… прямо на улицу. “Русский мир” — бессмысленный и бессмысленный еще раз.

6. “Ялта — город счастья” — это был слоган города до оккупации. Теперь же все изменилось. На улицах оккупированного города рашисты начали устанавливать синие бочки. Это, видимо, те бочки, которые сейчас убирают в “места зимнего хранения” с улиц Симферополя в связи с грядущими холодами. Счастье здесь больше не живет.

7. Жители Симферополя продолжают сливать воду из систем отопления. Оккупанты на одном из таких домов повесили объявление, поплакались о том, что “каждый стакан воды на счету”, и предложили жильцам самостоятельно “принять срочные меры по УСТРАНЕНИЮ нарушителя”. Жесть. А чем устранять? Кирпич, лопата, Калаш?

8. Феодосия. Коллаборант Талипов трусится: “На древних городищах 4 века на мысе Ильи готовится массовая застройка! Участки поставили на российский кадастр как ИЖС (прим — индивидуальное жилищное строительство)! Древние усадьбы, курганы, могильники будут в ближайшее время уничтожены! На карту историко-культурного наследия они не нанесены!”. Самое интересное, что подобные Талипову мрази своей вины в уничтожении Крыма не видят. Напомню, Талипов давал присягу НАРОДУ Украины, а потом активно помогал оккупантам захватывать Крым. Теперь Иуда воет про Иуд. В зеркало посмотри, тварь!

9. Имперский курорт. Красота-то какая, ляпота! — заходятся в восторге жители оккупированного Партенита. Это “новогодняя гирлянда” от МО рф в виде колючей проволоки! Шо вы понимаете в гирляндах!

10. Позавчера стало известно о том, что 14 декабря наиболее вероятным претендентом на покупку “Массандры” станет “кассир путина” Юрий Ковальчук, которому ранее отдерибанили завод шампанских вин “Новый свет” в Судаке. Жители Крыма, особенно ватники, в восторге. Прочтите комментарии до конца: “Ковальчук? Шокирована! НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ТАКОГО!”, “Ой, как неожиданно”, “Сердце кровью обливается и выть хочется от бессилия. Когда же они нажрутся, Иуды?? Но всем придется платить по счетам, только вот в какой "валюте", одному Богу известно”, “Был только один вопрос: кому из друзей дядя вова подарит “Массандру”. Вот и ответ: себе любимому оставит. Когда они уже нажрутся все?”, “Маленький бар для путина”, “Дед решил стать виноделом? Или для внуков берет?”, “Какие Ковальчуки? Они всего лишь кошелек путина. Про это пишите. Вы же голосовали за этого, прости Господи, президента, так что вам не нравится? Это ваш выбор”, “В договоре на покупку акций “Массандры” и в условиях конкурса НЕТ НИКАКИХ ОБРЕМЕНЕНИЙ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ для будущего собственника. “МАССАНДРА” — это новогодний подарок друзьям и новогодний “подарок” крымчанам! Кушайте, не подавитесь!”, “Нефть у пацанов, газ у пацанов, лес у пацанов, золото, алмазы… И вино с золотой земелькой тоже пацанам. Команда главковерха отжимает крымские трофеи. Работайте, пацаны”, “Россия… Многие ждали — и она пришла”, “Шесть лет назад, тогда ещё премьер-министр россии Дмитрий Медведев говорил о том, что "В результате присоединения к рф ни один крымчанин ничего не должен потерять, может только приобрести!"… За шесть лет мы потеряли завод шампанских вин "Новый Свет", доступ к водным ресурсам поселком Кацивели, доступ в лес, свободу передвижения в виде заборов везде и всюду, и много чего другого, а теперь теряем и винзавод "Массандра", который является объектом культурного наследия Крыма. На каком основании идёт распродажа того имущества, которое даже Украина постеснялась отжать у крымчан?”, “(Пишет кизяк Сергей Акимов — владелец медали за захват Крыма) Так и есть, не один (крымчанин) не потерял, потеряли все”, “Все сделали наоборот. Еще заявляли, что Крым — витрина россии… Что вы показываете мировому сообществу через эту витрину? Такое ощущение, что в Крыму специально создается социальное напряжение. С какой целью, мне интересно?”, “Я даже не знаю, что я приобрела после прихода россии? Мне кажется, что я стала еще больше любить Украину. Здесь патриотизм — заезженное слово, который именно насаждается, а не воспитывается или прививается”, “И знаете, что я хочу сказать… Я спокоен. Уже спокоен. Все это видел еще тогда, когда все перлись за россию, а я говорил: вы думаете, что делаете? Не думали. И уже поздно. И мне пофиг”

P.S. Только идиот может поверить в то, что “Массандру” отжимают без личного указания путина. И очень смешно в связи с этим читать самокритику ярого пособника оккупантов Александра Талипова, который дерибан украинского достояния прокомментировал так: “Вторая компания (на аукционе) — технический кандидат, фирма "Эстейт Групп". Она была зарегистрирована только в конце октября 2020 года с уставным капиталом 10 тыс. руб. Такая же схема была и с ЗШВ "Новый Свет", там тоже был технический участник, вследствие чего цена аукциона не поднялась. Соответственно, мы можем сделать вывод, что бесценная коллекция на миллион бутылок, более 10 тыс. гектар земли у моря, десятки тысяч квадратных метров недвижимости и известный на весь мир бренд "Массандра" уйдут за 5 млрд с хвостиком. Думаю, а почему бы галерею Айвазовского не продать с картинами? Ливадийский дворец? Ласточкино гнездо? Умиляют комментарии крымских "Иуд", которые заявляют, что только за землю новый собственник будет платить 400 млн рублей и вложится в модернизацию. А в модернизацию "Нового света" много вложили? Ничего? Странно, да? Только шампанское подорожало и стало недоступно для крымчан. Вы как хотите, но каждый, кто встал на сторону тех, кто решил продать и продает Массандру — предатели, а все вместе они — преступники и, безусловно, рано или поздно их ждёт суд!” (здесь полный текст). Да, именно так! Подобные тебе, Иуда Талипов — это предатели и преступники, о чем мы неустанно пишем седьмой год подряд, и рано или поздно вас всех ждет суд! И это может быть лучшим для вас вариантом. Ведь до конца оккупации подобным Талипову еще много чего предстоит испытать на своей жалкой шкуре от тех, на чью сторону они встали.

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