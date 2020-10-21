1. 17 октября в Анголе задвухсотили российского военного преступника Кравцова Василия, который был командиром 336-й отдельной бригады морской пехоты Балтийского флота, участвовавшей в 2014 году в военной спецоперации по захвату и оккупации украинского Крыма, а также в боевых действиях на Востоке Украины. Военный преступник якобы попал в ДТП, выполняя “служебные обязанности”. Наш крымчанин прокомментировал: “Ангола… Даже с разгулявшейся фантазией невозможно представить, какие государственные интересы мордора он там защищал. Вероятно, все проще, и как обычно. Отжимал золотые прииски у одного князька в пользу другого князька”

2. Как сейчас обстоит ситуация с полетами над Черным морем и Крымом и какой ущерб Украэроруху причинила россия, оккупировав полуостров, прочтите в интервью и.о. главы Государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины Андрея Ярмака

3. Ватники записали очередное челобитное видеообращение к сцарю с мольбами не застраивать аэродром “Заводское” в Симферополе: “Наше сегодняшнее обращение — это крик души. Крик тех сотрудников, которые работают на аэродроме. Крик того персонала, который хочет жить. Услышьте нас, пожалуйста, и обратите внимание на нас”, “Я по инстанциям хожу 4 года. Быть может, не в те двери я стучу? Наш президент, услышьте нас. Мы хотим сохранить наш аэродром Заводское для авиаторов и хотим защитить его от застройки. Я думала, что мы под защитой, но нет. Услышьте нас, владимир владимирович”, “В настоящее время предприятие испытывает как бы не самые лучшие свои времена. До 2015 года оно не было убыточным. В настоящее время предприятие терпит убытки, но это больше связано с неграмотным руководством и неправильной политикой властей. Все заинтересованы в застройке аэродрома Заводское. Просим вас не остаться в стороне и сохранить такое уникальное предприятие и дать ему вторую жизнь. В застройке аэродрома не заинтересованы и жители микрорайона. Согласно экспертизы, которая проводилась в 2002 году, аэродром является легкими Симферополя, это помогает выводить смог и не застаиваться ему в городе”, “Самолетного спорта уже нет, его как бы не стало уже несколько лет назад. Остались парашютисты и аивамоделисты. Но, к сожалению, нас отсюда просто-напросто просят уйти как ненужный элемент. Владимир, владимирович, у нас не выполняются ваши указания”. Для справки: в 1991 году в россии действовало 1450 аэропортов и аэродромов, сейчас осталось 228. Вата еще не поняла, куда попала и кто стоит за уничтожением украинского Крыма? Вата еще не поняла, что строительство новых микрорайонов нужно оккупантам для заселения новыми “исконно русскими крымчанами”, которых завезут в эти дома из российских мухосрансков?

4. Варвары: оккупанты ведут незаконные археологические раскопки древнего поселения в аннексированном Крыму на месте строительства водопровода возле села Новониколаевка

5. Комментируя введение Швейцарией санкций за незаконное строительство Крымского моста, Лавров посоветовал этой европейской стране, цитата, “обратить внимание на недопустимость водной блокады Крыма со стороны Украины, что является попранием гуманитарного права”. Так смешно, когда эти выродки прикрываются гуманитарным и международным правом, которое сами же растоптали

6. Оккупанты пообещали выделить Крыму 50 млрд рублей на “обеспечение надежного водоснабжения”, что возможно только после деоккупации Крыма и никак иначе. Но у Гоблина уже глаза блестят и руки чешутся. А россиянам еще пару лет до пенсии можно накинуть — пусть пашут и оплачивают величие

7. Вода из Голубого озера в Кадыковском карьере подходит для подачи в Севастополь, заявили оккупанты, решив уничтожить озеро. Севастополю от этого не особо станет легче, но оккупанты лишь создают видимость бурной деятельности и пилят бабки “дорогих россиян” на якобы решении глобальной проблемы, собственноручно устроенной в Крыму

8. В оккупированном россией Крыму за минувшие сутки выявили 163 новых случая коронавирусной инфекции (+ 1 смерть). В Севастополе — 50. Количество зараженных на полуострове увеличилось до 9023 человек, в том числе 1690 в Севастополе. Умерло 180 человек, в том числе 51 — в Севастополе

9. Про то, как на балконах Севастополя в оккупации теперь снова можно увидеть выстиранные целлофановые пакеты, мы уже рассказывали. Теперь стирают и одноразовые медицинские маски. Совок 2.0

10. Сначала одни нарисовали флаг Украины на трассе Ялта — плато Ай-Петри. Потом другие расчистили бугор, чтобы проезжающие лучше видели украинский флаг

P.S. “Самолетного спорта уже нет, его как бы не стало уже несколько лет назад. Остались парашютисты и аивамоделисты. Но, к сожалению, нас отсюда просто-напросто просят уйти как ненужный элемент. Владимир, владимирович, у нас не выполняются ваши указания”, — скулят ватоголовые, которых оккупанты не просто “просят уйти” с территории аэродрома “Заводское”, а вышвыривают, не спросив! Но вата продолжает верить в то, что это бояре не выполняют какие-то мифические “указания путина”, а вот сам сцарь переживает за холопов всей душой. Мерзко видеть это раболепие и оскотинивание в людях, до которых дошло только одно — они, действительно, стали ненужным элементом. Для справки: до оккупации украинское государственное предприятие “Универсал-Авиа”, базирующееся на аэродроме “Заводское”, сотрудничало с ООН по всему миру, а пилоты получали порядка 5000 долларов США в месяц. Сегодня ватникам только и осталось, что жалобно скулить и записывать слезные видео с обращением к путину, которому, естественно, на них плевать. Оккупанты уже разработали подробный план застройки аэродрома и переселения сюда около 40 тысяч россиян. Подробней посмотрите в сюжете журналистов Крым.Реалии, которые рассказали об истории аэродрома, его успешном функционировании до российской оккупации и нынешнем загнивании, а также взяли интервью у сотрудников авиапредприятия, которые рассказали о первых моментах захвата Крыма россией, пережитом страхе и дерибане россией уникального объекта с 75-летней историей. Будет интересно…

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.