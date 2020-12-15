1. На сегодняшний день в оккупированном россией Крыму 177 детей арестованных крымскотатарских активистов и гражданских журналистов растут без отцов. У 25 детей — тяжелые медицинские диагнозы на фоне пережитого стресса. У каждого ареста и приговора есть конкретные имена жертв и палачей, трагедий и цинизма

2. Как и ожидалось, оккупанты пустили с молотка винзавод “Массандра” и все принадлежащее ему имущество. Новым незаконным владельцем стал “кассир путина” Юрий Ковальчук. Продали практически за стартовую цену фейкового аукциона, на котором второй участник был фиктивным

3. Оккупанты застройкой уничтожают уникальную обсерваторию в Крыму. Застройщик — дерьмовый “Консоль” Константинова: “Конец обсерватории… Печаль… Почему молчит РАН!? Вот такой спа-отель достраивается в Научном. Апартаменты, бассейны с панорамными окнами. Засветка нереальная. И 12 телескопов могут отправляться на помойку или куда подальше. В том числе, телескоп Шайна, один из крупнейших в Европе. И один из — за наблюдением за солнцем. Печаль… Никому ничего, кроме "бабла", не нужно. Ну и всем понятно, чье это поместье… Да уж…”. Новострои не только уничтожают природу, но и являются серьезной помехой для работы уникальных украинских телескопов. Ученые протестовали, но в говени им быстро закрыли рты

4. Жители Бахчисарайского района записали очередное слезное обращение к сцарю. В результате оккупации и варварского хозяйствования говени у людей пересохли колодцы, а протекающие в сельской местности реки оккупанты намереваются перебросить в Севастополь, уничтожив экосистему. Ватоголовые жалуются на проблемы организатору этих проблем: “Последние 2 года у нас нет воды, а мы живем в устье рек Коккозка и Бельбек. Живя у воды, мы сидим без воды. В течение 5 лет собирали подписи, обращались в местную власть, но слышали только обещания. Вы — последняя надежда. Надеемся, что вы услышите нас”, “Владимир владимирович, вот река под нами, Коккозка, нам позарез нужна вода, просто уже жить нельзя. Мы заранее благодарны вам”, “У нас самая главная проблема сейчас — это вода. Мы забыты. Мы живем с колодцами, которые пересыхают. Вы бы посмотрели, как у нас стоят заброшены участки, скотины очень мало. Нужна вода. Мы просим вас, помогите, потому что колодцы пустые. В этом году мы все уже на грани паники. Что будет следующим летом — страшно подумать. Часть водоемов отданы в частные руки, нарушены плотины, и вода ушла. Огромные красивые озера сейчас пустые. Помогите навести порядок. Люди находятся в бедственном положении”, “Вот уже полтора года воды нет! Вода есть — две реки текут рядом, а воды нет! Люди не знают, что им делать”, “Хотим сказать, что в последние годы испытываем проблемы с водой. Хотелось бы, чтобы мы комфортно здесь жили”.

5. Ватоголовая из Судака на фоне новых заборов записала обращение к путину, по распоряжению которого уничтожают мыс Меганом и его бухты. Ватница говорит, что все очень радовались “присоединению”, но что-то пошло не так. Точнее, все пошло именно так, как мы предупреждали: “Крымчане искренне радовались присоединению Крыма к россии. Но спустя 6 лет мы наблюдаем варварскую эксплуатацию природных ресурсов нашего полуострова, а в некоторых местах — даже уничтожение. Я живу в Судаке. У нас идет строительство форума АРТ-Таврида, причем на огромной площади. При строительстве форума вряд ли была проведена экологическая экспертиза растительного покрова, потому что здесь находятся 28 видов краснокнижных растений не только Крыма, но россии и европейского красного списка. Когда же в Крыму начнется нормальная экологическая экспертиза строительства?”. Ватница показала также огромное количество заборов и охраны в камуфляже, которая гоняет болтливых активистов, требующих, чтобы было так, как до оккупации

6. Симферополь. — За что вы их так? — Эти деревья пили слишком много воды!

7. В оккупированном россией Крыму за сутки выявили 349 новых случаев коронавирусной инфекции (+5 смертей). В Севастополе — 77 (+3 смерти). Количество зараженных увеличилось до 24 655 человек, в том числе 5 366 в Севастополе. Умерло 559 человек, в том числе 170 — в Севастополе

8. Жители Крыма о пандемии в говени: “Расхлебываем последствия курортного сезона!”, “Твари… Это насчет родной гавани… Приехали, насрали, а вы тут дохните… Твари…”, “(Понаехавший нацист Горный пишет) Это катастрофа. Народ заболевает, температура 38-39, потеря вкуса и запаха, многие не знают, что делать и куда звонить, в поликлинику или больничку не попасть. Все пущено на самотек. Количество ковидных трупов растет”, “Крымчане болеют, многие умирают. Все больше ужаса и обреченности в глазах, и все тревожнее, глядя на бесконечные словеса и отсутствие дополнительных простых и так необходимых мер спасения людей в регионе сегодня”, “Всем моим знакомым при пневмонии (а их, мягко говоря, немало) выписали цефтриаксон и отправили домой. Колоть, "как умеете"…”, “У меня у сына в классе 13 человек осталось, и всего три урока, учителей нет”, “Знаю несколько конкретных случаев среди моих друзей, когда заболевших со всеми характерными симптомами на тест не направляют. Врачи говорят, что нет смысла. Некоторые попадают в больницу с пневмонией, а вирус ковида уже не определяется. Так что цифры статистики занижены минимум раза в два”, “Я знаю, наверное, около 30 переболевших коронавирусом, из них только один попал в статистику. Я знала 5 умерших в ковидных больницах, но ни один из них в статистику не попал. Так что не смотрите на эти цифры, всё гораздо хуже”, “Статистика — это вершина айсберга. Фактически всё гораздо страшнее, и кто с этим не столкнулся — счастливый человек”, “Катастрофическая ситуация в Крыму с количеством больных и отсутствием лекарств, мест реанимационных. Обычных нет мест, да и консультироваться не у кого. И люди терпят. Безвыходная ситуация в подводной лодке”, “Ну хоть в чем-то впереди, но это не смешно”

9. Окупований Крим, 12/12/2020. Коронавірус майбутніх добрив не лякає: малят-путінят з “курортного” Джанкою в день так званої “конституції” привели до присяги на вірність рейху. Єдине, що може дати дитині мафіозно-чекістська федереція — це відсутність мізків і автомат в руки

P.S. “Хотелось бы, чтобы мы комфортно здесь жили”, — проскулил ватник, жалуясь кремлевской крысе на отсутствие воды. Всегда забавляли эти одноклеточные, требующие вернуть им все то, что было в Крыму до оккупации. Нет, неуважаемые, вы глотки содрали, когда в 2014-ом вопили “расия, приди! путин, спаси!”. Вы, как никто другой, должны выпить эту чашу до дна. Вы сами наполнили ее ядом под названием “русский мир”.

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