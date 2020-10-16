1. Оккупанты отправили Александра Сизикова в больницу для прохождения карательной психиатрии. Напомню, Александр Сизиков полностью лишился зрения в 2009 году. Передвигаться самостоятельно не может. Сизиков неоднократно выступал в поддержку репрессируемых крымских татар и выходил с одиночными пикетами, держа в руках плакат “Инвалиды против задержаний мусульман”, за что теперь обвиняется в “терроризме”. После обысков 7 июля 2020 года оккупанты отправили инвалида под домашний арест

2. Луч света в темном царстве: крымчанка Юлия Качула вместе с группой “Діти Криму” записала кавер-версию на песню Кузьмы Скрябина “Чуєш біль” и сняли в оккупированном Симферополе клип к данной композиции

3. Оккупировав Крым, россия украла половину рыболовецкого флота Украины, 108 единиц которого остались в портах захваченного полуострова

4. Российские оккупанты провели очередные стрельбы у берегов захваченного Крыма. Никак не навоюются ублюдки

5. Симферопольский район. Конкретно разлетались кацапские военные вертолёты. Уже сбился со счёта.

6. “Армяне Крыма отправили вторую помощь воюющему Арцаху (прим — Нагорный Карабах)”, — сообщили ватные представители диаспоры. Прозревший в оккупации кизяк Сергей Акимов недоволен: “Кто им разрешает это делать? ФСБ где спит? Напрягать ситуацию в Крыму. Самая лучшая помощь — пусть сами туда едут и помогают”

7. Мягкие пушистые лапки северной лисы шагают по Крыму. Посмотрите, как сейчас выглядит Межгорное водохранилище — крупнейший из наливных искусственных водоемов полуострова. Сегодня в нем 1,2 млн. куб. м. воды при максимальном объеме — 50 млн. До оккупации наполнялось водами Северо-Крымского канала и питало водой Симферополь и ряд населенных пунктов Симферопольского района в сторону Евпатории. До оккупации максимальная ширина Межгорного водохранилища составляла 1,2 км, длина — около 4 км, максимальная глубина — 33 метра, средняя глубина — 12,5 метров, длина береговой линии — около 13 км

8. В крымских аптеках до 80% — фальсификат, остальное — фуфломицин. Любой ерунды касается — даже цитрамона: “Ищу кого-нибудь, кто поможет передать из Киева в Крым лекарство для мамы: метформин (диабет) и омепрозол (желудок). Заранее благодарна всем, кто откликнется!”. Тут вылезло ватоголовое, не знающее дооккупационных реалий Крыма: “Не знаю насчет другого лекарства, а омепрозола валом и в Крыму, и не очень-то и дорого. Зачем его тащить с Украины? Или оно там действеннее?”. Ватоголовому ответили: “Намного эффективнее и чище. Меньше побочек. Есть еще вопросы?”, “Всем известно, что российские лекарства хуже украинских”

9. Снова антирекорд: в оккупированном россией Крыму за минувшие сутки выявили 171 новый случай коронавирусной инфекции (+ 3 смерти). В Севастополе — 35 (+ 2 смерти). Количество зараженных на полуострове увеличилось до 7954 человек, в том числе 1452 в Севастополе. Умерло 159 человек, в том числе 44 — в Севастополе

10. Кажется, мы стали забывать про “ученых КФУ”, которые 6 лет очень смешно тявкают то про нанодожди, то про воду из фекалий. А теперь вот они “создали вакцину от коронавируса”. Я ждал эту смешную новость. А той российской “вакцины”, не имеющей аналогов в мире, показалось мало? Кстати, “ученые КФУ” добавили, что их вакцина уникальна, т.к. ее нужно будет не инъекционно вводить, а вдыхать. Наша крымчанка прокомментировала: “Правительство рашки такую вакцину принимает на регулярной основе. Привозят из Аргентины чемоданами. Но теперь будет своя, и это очень круто. Настоящий прорыв!”

11. Убив медицину в Крыму, говень убивает крымчан. Вот прям сейчас: “Вызвала маме скорую помощь. Не ковид. Похоже, инсульт. СКОРАЯ, ты где? Уже 5 часов ждем”. Комментарии: “Жесть просто. Маме всего хорошего”, “Вы напишите, пожалуйста, приехали или нет? Очень переживаю. Как так???? Это же по сути оставление в опасности со стороны скорой”, “Звоните на горячую линию!”, “Дождались скорую помощь?”, “Моя соседка тоже ждала 5 часов. Царство небесное”

P.S. Сообщением ватоголового Владимира Попова — стекловата из Алупки (на его странице с Днем рождения кремлевская моль поздравлена) — завершу сегодняшний выпуск: “Жутко стало читать соцсети. Крымчане кричат о помощи, но в Москве руководство не слышит. Люди умирают дома только потому, что в больницах нет мест. Врача из поликлиники невозможно сутки вызвать. Вода — проблема при такой заболеваемости — так и не решена. При этом руководство в Крыму продолжает пилить, делить, продавать. В мае обещали уникальный завод “Массандра” не продавать — в октябре выставили на продажу. В больницах не хватает КТ и другого оборудования — руководство решило потратить миллиард на реконструкцию парка в Симферополе. Уничтожают уникальный аэропорт “Заводское” ради частной компании, и отдают землю под строительство квартир. И таких примеров огромное количество, о которых кричат и пишут крымчане, но их никто не слышит. Все больше и больше крымчане начинают говорить открыто, что такой жадной и бестолковой власти в Крыму еще никогда не было”, — написал ватник на Фейсбуке Гоблина. Жутко жить в этом. И мыжепредупреждали не очень утешает… Ватники как раз заслужили все это… А мы?