1. Оккупанты продолжают преследовать верующих за “незаконную миссионерскую деятельность”. На конец октября Крымская правозащитная группа зафиксировала в Крыму 101 “административное производство” в отношении разных религиозных организаций и их членов. В рамках этих производств вынесено штрафов на сумму не менее 1 340 500 рублей

2. В Киеве в мае 2021 года планируют провести международный саммит по деоккупации Крыма, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба

3. Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс посетила пункт пропуска “Каланчак” на административной границе между оккупированным россией Крымом и Херсонской областью

4. Сообщено о подозрении в военных преступлениях “судьям”, которые выдворяли граждан Украины из оккупированного Крыма. По информации журналистов, речь идет о “заместителе председателя Евпаторийского горсуда” Алексее Нанарове и “судье” Галине Лобановой

5. Оккупанты назвали “критической” ситуацию с засухой в Крыму и выразили надежду на снежную зиму, но прогнозов синоптиков пока нет. А как же самолет по вызову осадков? Ну, или крестный ход на крайний случай?

6. Российская пропагандонша Анна Кравченко делится негативными впечатлениями об отдыхе в Крыму. Только ей невдомёк, что и адский ценник, и повсеместные заборы принесла в Крым ее страна в 2014 году. Процитирую ее коллег-пропагандонов: “Российская журналистка решила провести отпуск в Крыму и пожалела об этом. Как отметила (Анна) Кравченко, она проживала в пригороде Ялты. В первую очередь журналистку неприятно удивили цены на питание в кафе при отеле: завтрак, состоящий из салата, хлеба и морса, обошелся ей в 350 рублей. "Удивил и сервис. До человека, который сел за столик, никому не было дела. Минут 15 меня просто игнорировали, а дальнейшее обслуживание больше походило на одолжение, которое хозяева решили сделать по доброте душевной", — написала Кравченко. Такой же уровень сервиса был "почти везде в Крыму": в магазинах, музеях и кафе, притом что "уложиться в 1000 рублей за обед или ужин было нереально". Вторым негативным моментом стали заборы, которые на южном берегу Крыма оказались "везде куда ни глянь". "За ними прячутся жилые дома, гостиницы, то, что на карте отмечено парками и другими достопримечательностями. И они же перекрывают свободный доступ к морю для тех, кто неправильно выбрал место для отдыха", — пояснила журналистка. "Стоит ли ехать отдыхать в Крым — решать вам. Для меня этот опыт оказался скорее негативным, чем наоборот. Гулять между заборами и ограничиваться стандартными экскурсиями мне не очень интересно", — подытожила она, добавив, что в следующий раз поедет на море в Абхазию”. А почему у русни всегда так? Засрать захваченную территорию, а потом плеваться, что все вокруг засрано? Да и родное быдло, которое теперь повсюду, тоже стоит узнавать в лицо

7. В оккупированном россией Крыму за сутки выявили 207 новых случаев коронавирусной инфекции (+2 смерти). В Севастополе — 81. Количество зараженных увеличилось до 13 163 человек, в том числе 2 799 в Севастополе. Умерло 239 человек, в том числе 72 — в Севастополе

8. Ковидный сезон в Крыму продолжается: “Рвешь жопу, чтобы заработать деньги. А на заработанные деньги зашиваешь жопу! Бесконечный цикл истории россии”, “Те, кто допустили туристический сезон, в том числе и в Крыму — преступники, которых надо судить. Ситуация близка к катастрофической”, “Давайте напомним Сергею Валерьевичу (прим — Гоблину), как он открывал фестиваль “Новая Волна”, в котором приняли участие тысячи наших детей, и другие массовые мероприятия”, “Найти прописанные врачом лекарства и купить в судакских аптеках практически невозможно”, “Зато сенатор Крыма Ковитиди бегом полетела в Москву лечиться, не доверяя крымской медицине. Только как пустомели трещать языками могут, что в Крыму все ОК. Давно надо было Крым закрыть. У людей страх и паника, каждый боится за своих родных, все растерянные от безысходности”, “Власть в россии и в Крыму просто пробила дно. Реальная картина ужасна”, “Еще кто-то не согласен с диагнозом для Крыма — геноцид? Нас тут быть не должно. Повыздохнут свободолюбивые крымчане — в очереди стоят понаехи из ближних и дальних е@еней. Им тут рай”, “В Крыму бушует эпидемия, унося сотни жизней. Люди умирают и в больницах, и дома — просто не берут в больницы. Но страшнее всего в этом — молчание медиков. И это признак грядущей Венесуэлы”, “90% мер, принимаемых для борьбы с пандемией в Крыму — показуха!!!”

9. “Прямо сейчас бульдозеры разрушают имение 19 века МЕЛЛАС — памятник архитектуры и садово-паркового искусства южного берега Крыма. Не могу поверить!!! На моих глазах бульдозер крушил здание конюшен 19 века, прошёлся по стенам старинных оранжерей, свернул крыши над деревьями, которые бережно охраняли и растили более 200 лет”, — трясется понаехавшая из Москвы Татьяна Романова, которая работает в оккупационной администрации Ялты. Почему рашисты удивляются тому, что происходит в Крыму с их же подачи?

10. У предателя и активного пособника оккупантов Александра Талипова на седьмом году оккупации сепарские глазки открываются: “Провели несколько дней в Анапе. За эти дни пообщался с огромным количеством людей, и вы знаете, в основном разговоры напрягающие. Огромный негатив испытывают к крымчанам жители мегаполисов. Вопрос, который звучит постоянно: “Ну что, как вам в рашке? Рады, что поменяли страну?”. Я был с детьми, и такой вопрос, конечно же, патриотическому воспитанию не способствовал. Я спросил, а где это рашка? “Ну, как где, в россии”, — ответили мне. Вы знаете, сказал я, рашкой свою страну могут называть только больные люди. Я — потомок людей, которые выиграли войну, которые проливали кровь за то, чтобы мы сейчас жили мирно в собственном независимом государстве. Когда Крым в 1991 году отошел Украине, нас не спросили за наш выбор. Мне было всего 10 лет, и никто не спросил мою маму, коренную москвичку, которая сопровождала отца во всех его назначениях, какое у нее гражданство”

P.S. Вот такие “коренные москвички”, ставшие “исконно русскими крымчанами”, и их потомки типа продажного Александра Талипова (здесь досье на ватную шкуру) и орут об “исконной русскости” Крыма. Напомню, Талипов до аннексии служил в погранвойсках Украины, и присягу давал не СССР, не россии, а народу Украины! И запомни, сепар сраный, Крым “отошел Украине” не в 1991 году! Учи историю! А пока наслаждайся тем, как на просторах мухосранска “огромный негатив испытывают к крымчанам”. Ты всеми силами приближал этот момент! И еще, когда крымских татар депортировали, их не спрашивали, хотят они этого или нет! И ты не “потомок людей, которые выиграли войну”, ты потомок тех, кто депортировал крымских татар и стрелял в спину… или в затылок!