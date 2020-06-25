1. Российские оккупанты не допустили архиепископа Крымской епархии ПЦУ Климента к защите проукраинского активиста Олега Приходько. Климент пояснил, что должен “оказывать духовную поддержку”, и знает Олега с 1998 года, когда он “при строительстве церкви в Евпатории выполнял сварочные работы”

2. Политзаключенного второго симферопольского “дела Хизб ут-Тахрир”, гражданского журналиста и активиста “Крымской солидарности” Руслана Сулейманова оккупанты на месяц бросили в стационар Крымской клинической психиатрической больницы для проведения карательной психиатрии

3. Оккупанты в Севастополе уже который год лелеют идею “медицинского туризма”, мечтая о тысячах пациентов, приезжающих на лечение и просто “поправить здоровье”. Однако, в реальности все происходит с точностью до наоборот — севастопольцы все чаще уезжают лечиться на материковую Украину и в россию, а медики продолжают массово увольняться, не выдерживая ни нагрузок, ни мизерных зарплат, ни скотского отношения со стороны понаехавших начальников. По ссылке прочтите мнение о том, почему происходит именно так

4. Русло Северо-Крымского канала в направлении Армянска и Джанкоя на оккупированном россией полуострове находится в аварийном состоянии и непригодно для использования. Об этом свидетельствуют кадры аэросъемки с квадрокоптера. Дно канала обильно поросло деревьями и кустами. Местами отсутствуют бетонные плиты, которыми было выложено русло канала. Кроме того, в русле заметны свалки отходов. Аэросъемка также зафиксировала фортификационные сооружения, построенные оккупационными войсками вблизи админграницы между Херсонской областью и Крымом

5. Зубков прокомментировал идею Гоблина “перебросить” из Тайганского водохранилища по 60 тысяч кубометров воды в сутки, чтобы “полностью закрыть потребность” Крыма по воде: “Нельзя забрать то, чего нет. Я живу и работаю уже больше 10 лет на берегу Тайганского водохранилища и прекрасно знаю его состояние. Сегодня Тайганское водохранилище — это просто маленькая лужа. Не то что напоить Крым — восточный, западный, центральный — но и близлежащие села нет возможности. Там дамба рассыхается, разрушается. Там нет воды. Там долавливают рыбаки в луже последнюю рыбу. Несчастные полтора-два миллиона кубометров. Сухой остаток, который собрать невозможно. Он уже не течет самотеком через дамбу — это просто лужа, которая испаряется. О каких больших объемах, о каких десятках миллионов кубометров может идти речь о подаче воды в Крым — мне непонятно”

6. Межгорное водохранилище объемом 50 миллионов кубометров — самое крупное из наливных искусственных водоемов Крыма. Оно расположено на левом притоке реки Тобе-Чокрак в Жаворонской балке, что на юге Сакского района. Из пяти источников водоснабжения Симферополя Межгорное водохранилище было самым емким до 2014 года. Его запасы практически всегда можно было пополнить водой Северо-Крымского канала. Сегодня оккупанты планируют возобновить работу Межгорного водохранилища только к 2025 году, мечтая наполнить его паводковыми водами четырех крымских рек: Альмы, Салгира, Качи и Бельбека.

7. Хаха, детская площадка для детей понаехов ФСБэшников в Керчи огорожена и украшена табличкой: “Спортивная и детская площадки являются собственностью управления ФСБ россии и предназначены для жителей указанного многоквартирного дома”. Что-то это мне напоминает? ААА! Вспомнил: “Вода только для немецких солдат. Русские, берущие отсюда воду, будут расстреляны. Вода для русских на другой стороне. Комендант”

8. Пролистнул упорно пихаемый в почтовый ящик спам про поправки в “коньституцию”. Вот из-за чего весь сыр-бор, оказывается. Без поправок нормально относиться к животным нельзя, выходит. “Я ведь раньше почему такой злой был? Потому что про меня поправки в конституции не было”

9. В трех городах оккупированного россией Крыма — Керчи, Симферополе и Севастополе — оккупанты провели девятомайский военный парад. Ватоголовых, решивших воочию наблюдать сей шабаш, было мало, да и многие среди этого “мало”, я уверен, понаехавшие. Правозащитники считают, что проведение военных парадов во время пандемии COVID-19 необходимо рассматривать как нарушение россией норм международного гуманитарного права.

10. Православный танк Т-34, возглавлявший победобесную колонну в Севастополе, не смог повернуть и поехал прямо в толпу людей: “Зрители не ожидали такого и не успели отойти. К месту подбежала военная полиция, танк остановили и заглушили”, — сообщили пропагандоны. Оккупанты по традиции бросились все отрицать: “Во время выдвижения военной техники к месту парада Победы в Севастополе не происходило каких-либо инцидентов, представляющих опасность для зрителей”. Но фото и свидетельства очевидцев говорят о том, что инцидент имел место быть. А если бы танк таки въехал в ликующую толпу ватников, то стал бы ихтамнетом — тоже по старой традиции

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11. Ватники облепили как мухи Фейсбук Гоблина, чтобы высказать свое недовольство проведением парада на фоне пандемии и ограничений в повседневной жизни

12. Севастополь. Парада и заглохшего танка, который чуть не переехал толпу ватников, оккупантам было мало, они решили полетать на вертолете прям над головами купающихся на пляже Учкуевки людей. Но оценили такое далеко не все: “Малейшая ошибка пилота, и куча рубленного мяса. Это вообще правомерно, такие полеты в зоне отдыха и большого скопления людей?”, “За такое из ВКС обычно увольняют после проверки военной прокуратурой”, “И вот ждёт Крым туристов, а кто захочет отдыхать в гарнизоне, бред собачий”, “Чего-то низковато. Обычно выше немного”, “Опасно как-то, очень близко к воде и людям”, “Мы тоже видели”, “За пивасом командиру”, “Что за понты?”

P.S. Думаю, после обнуляции путина, оформление которой завершат 1 июля, из хлеба и зрелищ останутся только зрелища, но не факт, что приятные. То у них неуправляемый залп с корабля происходит, то танки в толпу едут, то вертолеты прям над головами летят. Так себе могло бы быть зрелище…