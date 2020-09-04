1. “Мой муж не террорист, я верю в его невиновность и надеюсь на скорейшее освобождение. Нашей дочери был годик, когда арестовали мужа. Я ей говорю, что отца забрали злые дяди, и что он скоро вернется. Нашему второму ребенку, сыну, сейчас годик, он родился после ареста мужа и пока ничего не понимает”. Супруга политзаключенного Акима Бекирова рассказала о задержании мужа и о том, как семья теперь живет без него.

2. В Екатеринбурге умер рашистский писатель-пропагандист Владислав Крапивин. Он часто незаконно посещал Крым со своими гнусными речами, гордился захватом полуострова, ненавидел Украину и полностью поддерживал агрессию россии и политику путина против нашей страны.

3. Мониторинговая миссия ООН в Украине в ответ на очередные лживые завлечения Поклонской настаивает на том, что именно “россия несет основную ответственность за обеспечение доступа к воде в Крыму”.

4. Коллаборанты Александр Талипов и Константин Ерманов предлагают нанести ракетные удары по Херсонской области, чтобы уничтожить дамбу, перекрывающую днепровскую воду в Крым.

5. В Крыму пересохло пять рек: Кача у села Суворово; Альма выше Партизанского водохранилища; Черная выше Чернореченского водохранилища; Бельбек у села Фруктовое; Тонас, являющаяся правым притоком реки Биюк-Карасу. Тонас сегодня выглядит так.

6 “В Крыму отказались принимать воду даже во время катастрофы”, — сообщили российские пропагандоны и процитировали коллаборанта Константинова: “Пока у власти на Украине люди, исповедующие нацизм как главную идеологию, прикасаться к этой воде крымчане не будут. Это, скажем откровенно, для нас крайне опасно”. Ватники прокомментировали: “Давайте сдохнем без воды! Низкий поклон за этот идиотизм!!”, “Они уже заеб*ли этим патриотизмом. Воду брать у Украины — не патриотично, а газ продавать Украине и в Крыму давать работу АЭС, супермаркетам, принадлежащим украинским олигархам — это патриотично”, “Константинов при Украине был банкрот. Терять ему-то что?”

7. Интересно, почему на эти бочки, которые устанавливают по Симферополю, оккупанты не лепят сриколоры, логотипы “единой рассии”, портреты путлера и гоблина?

8. На некоторых бочках оккупанты уже установили краны. Жителям Симферополя напомнило все это “поилки для животных”.

9. Посмотрим на эти бочки зимой, когда ударит мороз -10 на пару недель. Да-да, в Крыму бывает и такое. Так что скоро будут молебны, чтобы не было морозов.

10. Жители Симферополя возмущены, что оккупанты не придерживаются графика отключения воды — дают ее намного меньше, а когда дают, идет маленькая струйка.

11. Оккупанты сообщили, что в Симферополе запасов воды, с учетом подачи ее по жесткому графику, осталось всего на два месяца. Молятся о дождях. В ближайшие два дня, кстати, ожидаются ливни и ветер силой до 25 метров в секунду. Чувствую, что бочки будут летать по городу.

12. “В Коктебеле говно текло сегодня с особым напором, жизненно утверждающим. На площади Волошина от вони туристам становилось дурно”, — жалуются ватники и публикуют фото.

При “хвашистах” (до оккупации!) были построены очистные сооружения, готовность которых была 90%. Оставалось наладить и запустить оборудование на момент оккупации Крыма россией. Но! Запустить ничего, сложнее уличного толчка, в говени не могут. На сегодня все разворовано и разрушено под 0!

14. В оккупированном россией Крыму число больных вирусной пневмонией выросло на 43% в сравнении с прошлым годом, сообщил Гоблин, добавив при этом: “Мы думаем, что это все так или иначе связано с распространением коронавируса”.

15. Прекрасный вид на Озеро Чокрак вблизи Курортного. Свинособачье племя превращает Крым в свою привычную среду обитания — в кучу дерьма.

16. Очень органично выросла мусорная свалка возле кинотеатра “россия” в Севастополе, фасад которого завешен победобесным баннером “Победили вместе!”.

P.S. “Для тех, у кого до сих пор в голове камни с неба и кто возопиет: при чем тутА стройки и переселенцы… Производство стройматериалов потребляет огромное количество воды. Или вы не в курсе, как тот же бетон делается?! Потом строят конвейером новые "панельки" целыми кварталами, которые подключают ко все тем же старым водопроводам. Туда вселяются полчища желающих сменить Таймыр на Ялту, и потребление воды еще возрастает многократно. Потом все желают мыть свое авто перед каждым выездом — потому что не ехать же на пыльной иномарке! И на каждом перекрестке растут автомойки. Потом впускают миллионы туристов — потому что надо же денег заработать! А каждый турист по литру в день — это МИЛЛИОН литров в день. Но туристы не только чашку чая кушают в день — им надо мыться на пляжУ после моря, потом мыться в номере, потому что вспотел, пока с пляжа дошел… Да, наш полуостров крайне ограничен с водой и целиком зависит от осадков. Раньше был канал, была продуманная и развитая система водонакопительных сооружений и меньше было народу — поэтому с водой бывали проблемы, даже перебои, но именно ПЕРЕБОИ. А сейчас проблема с водой системная — или клиническая? Все, что предлагается — качать воду из одного водохранилища, а когда там закончится — перебросить трубу в другое. Все происходит под лозунгом "После нас хоть потоп". Создается впечатление, что " наверху" даже не понимают, насколько катастрофическим для полуострова может оказаться это безумие, эта вакханалия”. Больше сообщений жителей Крыма, в том числе ватников, о том, как оккупанты уничтожают Крым, прочтите по ссылке