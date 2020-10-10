1. Распространенное в социальных сетях видео, в котором якобы демонстрируется участие чеченцев в конфликте в Нагорном Карабахе, является фейком. Видео было снято в Крыму

2. Генсек ООН опубликовал третий доклад о нарушении россией прав человека в оккупированном Крыму. Доклад содержит информацию о: — пытках и жестоком обращении со стороны сотрудников ФСБ россии и других правоохранительных органов в Крыму, без привлечения к ответственности вероятных виновных лиц; — безнаказанности виновных лиц, причастных к 43 случаям насильственных исчезновений; — неэффективной бесплатной правовой помощи обвиняемым по уголовным делам; — неудовлетворительных условиях содержания и ограниченном доступе к медицинским услугам в местах содержания под стражей; — вмешательстве в профессиональную деятельность журналистов; — вмешательстве местных органов власти в право на проведение мирных собраний в Крыму; — сносе частных домов крымских татар без компенсации владельцам; — принудительном перемещении и депортации из Крыма, а также перемещении гражданских лиц из рф в Крым.

3. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским подчеркнул, что Лондон поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины: “Великобритания является самым пылким сторонником Украины. Будь то наша оборонная поддержка, усилия по стабилизации, гуманитарная помощь или тесное сотрудничество по политическим вопросам, наше послание однозначно — мы полностью поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины”

4. США развернули новую разведывательную систему над черноморским регионом и Кавказом. С конца сентября небольшой двухмоторный самолет Bombardier Chalenger 650 почти ежедневно осуществляет полеты, сканируя обстановку в Крыму и на Черноморском побережье Кавказа. На днях воздушный разведчик впервые провел многочасовую миссию на границе Грузии и Армении, явно интересуясь войной, что вновь вспыхнула в Нагорном Карабахе

5. Крымские адвокаты Эмине Авамилева и Эмиль Курбединов награждены грамотами от имени постоянного представителя президента Украины в АР Крым. Адвокатов отметили “за высокий профессионализм, плодотворную работу по защите прав лиц, преследуемых по политическим мотивам и других граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, и по случаю Дня юриста”. “Для команды представительства — это не просто награда, а проявление благодарности за титанический труд по защите граждан Украины, которые оказались в оккупации, за стойкость и мужество в условиях постоянных угроз политически мотивированного преследования. Вы пример для всей Украины!” — говорится в сообщении

6. Гоблин радостно сообщил, что 12 октября начинается бурение новых скважин. Эта катастрофа преподносится как “решение проблемы”. Иногда мне кажется, что Крым уже не спасти… Водохранилища Симферополя заполнены на 10-12%. При соблюдении жесткого графика запасов хватит на 2-3 месяца, сообщили оккупанты

7. Снова антирекорд: в оккупированном россией Крыму за минувшие сутки выявили 140 новых случаев коронавирусной инфекции (+ 5 смертей). В Севастополе — 32 (+ 1 смерть). Количество зараженных на полуострове увеличилось до 6806 человек, в том числе 1253 в Севастополе. Умерло 134 человека, в том числе 36 — в Севастополе

8. “Я могу сказать по 4-ой школе и 5-ой Бахчисарая, там 15-20% детей не посещают уроки, поскольку члены их семей заразились вирусом. Ситуация очень серьезная. Существуют большие очереди на аппараты искусственной вентиляции легких. Люди ждут своей очереди по 5-6 часов, а чтобы попасть в больницы, нужны деньги и связи”, “Он (47-летний житель Симферополя) вызвал бригаду (скорой помощи). Та приехала, подключила его к кислородному баллону. Мужчина задышал, сказал, что ему легче. Баллон отключили, забрали, уехали. Через два часа мужчина умер”, “Ряд моих знакомых с пневмонией легких находятся дома, они вызывали врачей, но медики разводили руками и говорили, что свободных коек в медицинских учреждениях нет, в частности, в Симферополе”.

9. Жители Симферополя радостно встречают очередную собравшуюся понаехать рашистку: “Здравствуйте, я многодетная мама, хочу переехать в Симферополь. Жительницы с детишками, особенно те, кто тоже переехал, расскажите, пожалуйста, как обстоят дела с пособиями, школами, садами? И с платежной системой. Слышала, она отличается от той, что вне полуострова”. Ответы: “Тут нет воды. Все, что ты знала на материке, тут нет. Будут проблемы с работой, т.к. бизнес не развит. Все закрывается. Или ты думаешь, санкции — шутка? Жилье все на продажу — разваленное, и стоит как в новостройках. А цена на жилье очень большая. Хрущевки без ремонта — 2.5 млн. Норм жилье от 3 млн — однушка маленькой площади”, “Цены на ЖКХ и продуты приравнены к Камчатке, и растущие как грибы. Зп в 15к и тотальная безработица”, “Никак, б**дь. Я — местный, сестру в садик не можем отдать из-за приезжих. Мест нет”, “Воды нет, работы нет, жилья нет. В городе уже не протолкнуться. Раньше на работу ехала 25 минут, теперь почти час. Заболеваемость растёт, медицина не очень. Да даже для детей тут почти ничего нет. Если хотите на море, то в Симферополе вы его и не увидите совсем. В общем, будь возможность, сама бы свалила из Крыма”, “Я сам переехал с Урала 5 лет назад. Теперь говорю так: ехать сюда не стоит. Здесь абсолютно все по-иному. Люди сверху правду говорят. Обратно возвращаться не особо хочется, как будто шаг назад. Ищу варианты, куда валить. Скорее всего, это будет Канада”.

P.S. Завершу выпуск сообщением нашего крымчанина из Феодосии: “Ватным идиотам все похрен. В своих ватных пабликах орать начинают, если вода не течет из конкретного крана в конкретной квартире — о проблеме глобально не думают. О грядущем солончаке — ни одного поста за все время. Как и оккупанты, ватники живут одним днем”.

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