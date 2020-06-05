1. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что россия пытается войной на Донбассе вынудить Украину отказаться от аннексированного Крыма, чтобы избавиться от санкций. Данилов уверяет, что этого никогда не будет, а тема Крыма всегда находится на повестке дня

2. Санкции США против россии будут действовать, пока она не вернет полный контроль над Крымом Украине. Об этом заявил постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор на заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене: “Ситуация в Крыму остается тяжелой. Сообщается, что крымские татары и другие, выступающие против российской оккупации, подвергались насильственным исчезновениям, произвольному тюремному заключению, принудительному "психиатрическому" лечению, показательным судебным процессам и пыткам. Сообщения о политически мотивированных арестах и задержаниях со стороны оккупационных властей являются обычным явлением. Мы призываем россию прекратить свою кампанию угнетения в Крыму, вернуть Украине полный контроль над полуостровом, немедленно освободить всех украинцев, которых она несправедливо посадила в тюрьму. Мы не признаем и никогда не признаем аннексию Крыма россией. Санкции, связанные с Крымом, будут действовать до тех пор, пока россия не вернет Украине полный контроль над полуостровом”

3. Прокуратура Автономной Республики Крым совместно с Украинским Хельсинским союзом по правам человека готовит сообщение в Офис Прокурора Международного уголовного суда, в котором будут отражены факты преследования журналистов на территории оккупированного россией Крыма

4. Поселок Еды-Кую (Ленино). Нефтебаза, которую после скандала и массовых жалоб и митингов местных жителей торжественно “закрыл” Аксенов, работает и вытравливает жителей поселка. Оккупанты утешают задохнувшихся — вопрос на контроле: “Сегодня вышла в магазин и от жуткой вони чуть не задохнулась. Благо, в квартире окна закрыты. Вонь такая, что аж в горле першит! У меня двое детей. Младший после операции на сердце. Очень обидно, что у нас такая “реабилитация”, после которой не только у нас в семье будет ребенок-инвалид, но и мы все. Когда будут приняты меры? Почему нас, жителей, кормят пустыми обещаниями? Почему якобы приостановлена работа, а вонь такая, как будто начали работу с новой силой и в большем объеме???? Когда этот ужас прекратится??????”. На это сообщение представительница оккупантов Екатерина Юровских ответила, что вопрос находится “на контроле”, и подтвердила, что “запах действительно присутствует”

5. Из-за очередных якобы “ремонтных работ” оккупанты снова оставили на целый день половину Керчи без воды

6. Вслед за Керчью осталась без воды и часть Симферополя. Тоже “авария”. Опять… Снова… И не последняя, судя по виду водохранилищ, напоминающих лунную поверхность

7. Российские ученые прогнозируют летом этого года засуху и низкие уровни воды в водохранилищах и реках на территории оккупированного их страной Крыма. Для этого совсем не надо быть ученым

8. Нанотехнологии продолжают шокировать жителей Севастополя: оккупанты закатали в асфальт… ковер, который лежал на дороге, скрывая под собой ямы

9. В оккупированном россией Крыму выявлены 8 новых случаев заболевания коронавирусом. В Севастополе — 2. Количество зараженных на полуострове увеличилось до 586 человек, в том числе 173 в Севастополе. За минувшие сутки умер еще один больной. Всего умерших — 15 человек, в том числе 3 — в Севастополе

10. Практика штрафов за нарушение “самоизоляции” в Крыму является массовой. По данным Крымской правозащитной группы, только в начале мая оккупантами в Крыму были вынесены 667 постановлений по фактам “нарушения режима самоизоляции”

11. Рашистка на море собралась: “Какие у вас ограничения для приезжих? Только, пожалуйста, по делу. Сарказм и приколы оставьте при себе. Два года пахала, чтобы сына на море вывезти. Хочу точно знать, что у вас там происходит”. Рашистке ответили: “Езжайте к себе в россию”, “Кому какое дело до ваших заработков и планов? Отдыхайте у себя на речке, или что у вас там. Зачем нам ваши вирусы?”, “Скажите, пожалуйста, автор (я понимаю, что вам все равно, заболеют ли местные жители и их дети), а вам не страшно, что можете сами заболеть и ваш малыш?”, “Таким упоротым отдыхальщикам плевать на ваших детей и стариков. Они желают на море, и все, а там хоть трава не расти”, “Вези в Сочи, там че, не море?”, “В Сочи тоже море есть — ваше, родное”, “Сидите дома”, “Приезжих у нас сейчас встречают без цветов”, “(Автор главного поста) Крым мне тоже родной. А вы забываете, что многие на туристах зарабатывают и живут на это!”, “Зарабатывали раньше, и курорт кипел. Отдых курортный был раньше намного полноценней и радужней, и всем гостям были рады, никого не разделяя. Со своим уставом в чужую семью/страну не лезут. Может, поэтому все пошло и не так”, “(Еще одна рашистка отвечает автору поста) Мы много раз отдыхали и в Крыму, и в Сочи. Так вот, такого хамского отношения к приезжим, как в Крыму, в Сочи не встречали ни разу. Море, конечно, в Крыму куда чище, но сервис и поведение местных жителей полностью отбивают охоту ехать туда. Куда мы только ни ездили, то и дело высказывают свои недовольства, что их к россии присоединили. Будто лично мы это сделали. Мне вот вообще по х.. россия они или Украина. Можно подумать, в Украине им лучше жилось. Нам каждый таксист предъявлял, что мы понаехали”

P.S. Понаехавшие, как видите, пребывают в ужасе, что в Крыму их с цветами не встречают, и при каждом удобном случае норовят обвинить во всех крымских бедах. Скажите спасибо, что вас еще не бьют за акцент, хотя уже и были случаи, но пока еще не резонансные. Пока еще…

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