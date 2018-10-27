1. Украинский политзаключенный Олег Сенцов попросил опубликовать его завещание, которое он написал в начале сентября текущего года
2. В Киеве вчера почтили память участника крымскотатарского национального движения Амет-Хана Султана. Собравшиеся возложили цветы к его памятнику и прочли молитвы. В оккупированной Алупке есть школа имени Амет-Хана Султана. Оккупанты открыли бюст в его честь, а на церемонию согнали детей в военной форме и с оружием. На шабаше школьники продемонстрировали навыки обращения с боевыми карабинами. Почувствуйте разницу
3. В связи с последними событиями журналисты “Крым.Реалии” решили проследить, как часто после аннексии Крыма можно увидеть детей в военной форме и с оружием на разных мероприятиях полуострова. Даже короткий видеосюжет шокирует
4. Около 300 студентов керченского колледжа отправят в “Артек”, который в оккупации стал военным лагерем. Наверное, для того, чтобы оттачивать навыки стрельбы
5. Оккупанты по тревоге снова подняли авиацию в Крыму и учились уничтожать все живое
6. Новая КАТАСТРОФА на подходе. В Керчи продолжается добыча ЯДОВИТОГО песка из Нижне-Чурбашского хвостохранилища. Хранилище предназначено для захоронения токсичных отвальных отходов, образовавшихся в процессе обогащения железной руды. Этот отравленный песок оккупанты повсеместно используют на стройках в Крыму, а также вывозят в россию
7. Жители Армянска уже поняли, что им никто не поможет: “Всё, господа, (Аксенов) отмазался. План принят, деньги выделят, а если опять фонит, так это план ещё полностью не реализовали. Больше и не надейтесь, что хоть один взор серьёзного чиновника будет обращен в нашу сторону. НЕ БУДЕТ. На этом все, присоединяемся к Волоколамску, Челябинску и т.д., где люди уже давно брошены на произвол судьбы. Больше нас нигде не покажут и ничерта не расскажут. Тут про Керчь правды не говорят, а мы со своим сероводородом… ЗАНАВЕС”. Кроме того, Гоблин сказал, что в Интернете все врут про Армянск, а верить нужно только ему. Жители в шоке
8. Оккупанты сообщили, что “заработные платы в россии растут беспрецедентными темпами — и в реальном, и в номинальном выражении. За этот год зарплаты увеличились практически на 11%”. Дадим слово жителям Крыма: “А цены?”, “О ком говорят все эти люди из параллельной реальности???”, “Чушь”, “С начала лета цены на те же стройматериалы выросли почти на 20%”, “Пиз*ёж и провокация. Лишь бы лапшу навешать”, “Повысили зп? У кого? У депутатов?”, “Богатые богатеют, а бедные беднеют! Вот и вся статистика”, “Даже на рубль не выросли. Может, оговорился, о ценах сказать хотел?”, “(Из Краснодара пишет) Да чего критикуете, терпилы, сами в россию захотели”, “(Ответ Краснодару) Типа были варианты?”, “Варианты есть всегда, да и задница не горела уходить из НОРМАЛЬНОЙ страны”. Добавлю: до оккупации Краснодар скупался в Крыму и завидовал нам — качеству продуктов и ценам. Теперь вата по мосту в Краснодар гоняет дорогое подобие еды покупать
9. Гоблин обвинил крымских бизнесменов в росте цен на полуострове. Счастливого рая после моста не случилось
10. В Евпатории накипело — то, что даровала Украина, отбирает россия: “Почему нам лгут люди, стоящие у власти, и зачем им эта ложь?! Я поражаюсь с этих людишек, которые, принимая эстафету власти над нами, держат нас за дураков, считая всё в городе своей вотчиной. Видно, правду говорят: рыба гниёт с головы! Может, кто-нибудь объяснит, для чего такие сложности с принятием генерального плана Евпатории? Для чего смена назначения земельных участков с малоэтажной жилой застройки на туристическое/рекреационное назначение, которое лишает народ, проживающий на этой "измененной" земле, элементарных прав, дарованных нам конституцией рф (право на собственность жилья, земли и на неприкосновенность этого права)? Всё это делается ради собственных интересов кучки жадных, без совести, без чести, стоящих у власти людишек, прикрывающих свой интерес общественным!”. Ответы: “(Запоребрик) Время действия норм Конституции рф на территории Крыма и дарованные вам эти права начинаются с 2014 года. Всё, что было до этого года, вам даровала Конституция Украины. Российское законодательство не всегда совпадает с украинскими нормами. Поэтому то, что когда-то было разрешено, в настоящем может быть запрещено. Новая страна, новые правила, новые реалии!”, “"Система" так "выживает" и обеспечивает себе личностное индивидуальное "бессмертие", один из способов выживания в "социальных джунглях", искусственно выстроенной среде обитания человека — обществе — запутать "противника". Противник в данном контексте — это тот, кто представляет "угрозу" существованию сложившейся "системы правителей", то есть народ, люди, которые могут "сместить правителей"”, “Сами хотели эту власть. Че ныть и прикидываться шлангом? Зачем лодку раскачивать? Крысу может затошнить”
11. Ох уж этот желанный украинский паспорт: “Кто подскажет, что делать, если в украинском паспорте нет прописки, а очень уж хочется поехать в Неньку для получения заграна?”. Ответы: “(Запоребрик пишет) Для начала нужно определиться, Вы с нами или с ними. А так, эти жидовские варианты не прокатят”, “Я-то с нами! Но безвиз в Европу — очень привлекательная штукенция! Особенно, если учитывать то, что по моему паспорту рф визу не дают из-за прописки в Крыму”, “И что делать в европах? Есть много более интересных мест”, “"Более интересные места" ещё дальше Европы, и добраться туда нам ещё сложнее”, “Поцреоты хреновы. Человек хочет покинуть мордор, а вы ему поёте, как здесь прекрасно. Тьфу”
12. Севастопольский зоопарк что-то пытается утаить: “Народ, такой вопрос. Свифты в долларах с упоминанием о Крыме хоть где-нибудь в реквизитах — понятно, что блокируются. А как насчет евро? Есть ли теоретическая возможность получить расчёт в евро, если не УТАИВАТЬ крымскую принадлежность?”, “Евро без проблем заходят. Только банк, естественно, должен быть материковым”. Смешно же: “если не утаивать крымскую принадлежность” — об этом ли мечталось, когда зазывали раисю?
13. Люди для россии — быдло. Маленькая иллюстрация на эту тему: “Каланчак. На въезд в Крым — около 30 человек, 2 машины, ливень, гроза. На выезд — никого. Украина мгновенно сориентировалась и пропустила людей в течение 10-15 минут. Те окна, что на выезд, работали как на въезд. Россия пропускала как обычно. Учитывайте погоду при переходе. Сумки насквозь. Документы даже отсырели”
14. Прокинулась від того, що хтось в домі голосно слухає гурт “KAZKA”. Це перший раз за 4,5 роки, коли я прокидаюсь в окупації під українську пісню. Вони звели з розуму кримчан. Давайте ще більше української культури в маси! Оксамитова українізація.
P.S. “Разговаривала с одним из понаехавших. Так он мне доказывал, что при возвращении Крыма Украине Украина будет "вынуждена признать крымские документы купли-продажи". Поэтому он автоматически получит вид на жительство. Многоходовочка”, — написала крымчанка. Залётным неплохо было бы почитать Женевскую конвенцию.
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