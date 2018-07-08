1. Крымского татарина Ахтема Мустафаева, в доме которого 28 июня оккупанты провели обыск, после задержания жестоко пытали сотрудники ФСБ. Мустафаев выехал на материковую Украину

2. Тут без комментариев, просто процитирую пропагандонов: “Очередное громкое происшествие в Гурзуфе: двое мужчин напали на плавающего в море отельера, вытащили на берег, избили и оторвали ему два уха. Это все оттого, что в поселке нет дежурной части, а работающие в отделении участковые вечером недоступны, говорят местные. И вспоминают, что такого не было даже в царские времена и при советской власти. Сначала гурзуфцы считали, что дежурную часть ликвидировали только у них. Потом узнали, что по всему Южному берегу проходит оптимизация. В поселке Форос уже много лет нет своего отделения полиции, и в последние два сезона обстановка там стала крайне криминогенной. Из Средней Азии приезжают сотни гастарбайтеров, бесчинствующих в поселке. В Гурзуфе тоже есть гастарбайтеры, занятые на строительстве ДЦ Артек”

3. Сегодня в Севастополе в море нашли голову мужчины. Кому еще “русского мира”?

4. Санкции нам не страшны, говорили они: “Член исполкома Российского футбольного союза Игорь Лебедев поспешно открестился от предложения депутата Госсовета Крыма Евгения Кабанова подарить квартиру в Севастополе российскому футболисту, который забьет гол сборной Хорватии. Мы ведь знаем, как относятся к Крыму, это поставит крест на карьере игрока, воскликнул вице-спикер Госдумы Лебедев. Сын Жириновского так напуган словом "Севастополь", что обещает проверить, откуда у Кабанова квартиры”, — пишут севастопольские пропагандоны, которые шокированы тем, что оккупанты сторонятся связи с захваченным Крымом

Новости Кремль ждет каток зачисток

5. Жители Крыма радуются мосту, после постройки которого наступило обещанное оккупантами снижение цен: “Сук@, достали расти цены. Бензин — это вообще просто нечто. Денег ни на что не хватает. Х*р знает, как выходить из положения. Крик души. Анон!”. Комментарии: “Да-да. Голосовали за стабильность? Кушайте, не обляпайтесь”, “Перестаём жрать и одеваться, и вообще экономия попрёт”, “Сами выбрали президента, который "всё изменит". Я думаю, у всех сейчас такой же крик души. Не жизнь, а существование и выживание. Зато власть себе яхты и коттеджи покупают за наши налоги. Ребята, надо валить из этой страны!”, “(Из Нижнего Новгорода пишет) Ну, не знаю. Многие отдыхающие из наших краёв любят потом переезжать к вам”, “А цены на жилье????????? ЗП в среднем у людей — 20т, а двушка самая простая — 15 тыс??? И ни один банк ипотеку не даст”, “А до референдума в россии такого не было”, “(Понаехавший) А где-то лучше? Во всем мире кризис!”, “Когда чёт хорошее делается — виноват путин. Когда происходит повышение цен, пенсионного возраста, НДС повысили с 18 до 20%, то путин ни при чём. Виноваты пендосы, да”, “Средний класс вымирает стремительно. Если брать Феодосию как курорт — процент молодых людей с деньгами упал ближе к 1%”, “Россия будет круто, говорили они”

6. Жизнь в оккупированном Армянске бьет ключом: “Что у нас происходит в городе? Недавно закрылся магазин с одеждой под Экстримом, закрылся магазин "Джинсы" по Сопина, вместе с ним и банкомат. Закрылся хлебный киоск от "Добрыни", буквально на днях та же участь постигла хлебный киоск от "Добрыни". Позавчера закрылись одновременно два магазина на улице Сопина одного хозяина. Я не задумывался раньше — ну увольняются люди с завода, ну и ладно. Если завод продолжает работать с меньшим коллективом, ему легче справиться с кризисом. А теперь… Ладно, торты, теперь и хлеб в нашем "городе" купить особо-то и негде. Самим печь, как 100 лет назад? А ведь если на заводе работает меньше людей, то жители Армянска получают меньше дохода, соответственно, и меньше денег несут в магазины. Люди вообще уезжают из города. Массовое закрытие торговых точек говорит о том, что ситуация негативно сказывается на всех, кто остается в городе. Что закроется следующее? Больница?”

7. Блядомир Блядомирыч, срочно врубайте футбол — ватные терпилы начали о чём-то догадываться: “Всё идет к тому, что единственной прослойкой, способной покупать хоть что-то, кроме еды, останемся здесь только мы, вояки. Крым — не житница, Крым — не здравница. Крым — не силиконовая долина… Тогда что? Большая военная база, нашпигованная оружием”

8. В Симферополе состоялся митинг коммуняк против повышения пенсионного возраста. Вата притащила с собой портреты Сталина и Ленина

9. Как же скучно мы жили до оккупации. В Евпатории вчера прошел дождь, который на два часа оставил без света и связи практически весь город, чего до оккупации из-за дождя не наблюдалось. Со светом пропала и вода, которой не было значительно дольше. Ватники в соцсетях строчили гневные сообщения в адрес бояр. Пишут, что устали из-за постоянных перебоев со светом и водой.

10. Пропагандон счастлив — не все отключили: “В Феодосии под утро вырубили воду, как минимум в моем доме и соседних. Но хорошо, что есть электричество и интернет”, — написал Горный

11. Понаехавший из мухосранска увидел пробку на дороге и срочно решил её сфотографировать, чтобы опубликовать фото с такими словами: “А говорят, в Ялту никто не едИт. Ну-ну”. Ответы людей, живущих среди пробок на узких улочках Ялты круглый год: “Конечно, впереди, поди, КамАЗ с перегрузом в 20 тонн плетется”, “Как это разумно, сфоткать пробку, которая образовалась в результате впереди идущего большегруза, называя это потоком туристов”. А вы представляли себе до оккупации, что кто-то в Крыму будет фотографировать пробки и нести подобную чушь о туристах, считая их по головам? И так уже пятый год. А все по одной причине — никакого потока туристов на военную базу нет и быть не могло, иначе не появлялось бы все это

12. Для любителей повизжать “фотки сделаны вечером, все ушли”. 22 часа. Коктебель. 4 июля. 2013-й год — иллюминация и полно людей. 2018-й год — темнота и пусто

13. Понаехавшая саранча делится впечатлениями с собирающимися понаехать на оккупированный остров-404: “Анонимно. Кто переезжал в Евпаторию из мегаполисов? Остались довольны? Какие минусы и плюсы? "Гениальные" шутки про "сиди у себя дома" можно оставить при себе. Я работаю успешно на удаленке”. Ответы: “Я из Перми переехал, абсолютно доволен, работаю. Лично для меня — одни сплошные плюсы”, “Заходите в группу про переезд в Крым. Найдёте единомышленников”, “И чё вы сюда прётесь из мегамухосрансков??? А с медициной здесь жопанька”, “Аналогично, тоже Пермь. Из минусов — все через ж.. во всех инстанциях. Чтобы сделать элементарные вещи, надо пройти 7 кругов ада”, “Из Тюмени переехала. Не жалею. Работу не искала ещё”, “Из Брянска переехала 2 года назад. Город спокойный, люди вежливые”, “Евпаторией недовольны только евпаторийцы. Но это состояние души. Понять, простить”, “Из Питера, по работе мужа. Горюю каждый день, как тут можно жить? Все дороже”, “Из г. Орел переехал 3 месяца назад. Вcе норм. Приезжай скорей, тут проблема c женcким полом”, “Не, не понравилось. После большого города мне здесь тесно и скучно”, “Переехали не из мегаполиса, но мне здесь очень нравится”, “(Понаехавшая из Кургана) Основных недостатков в Евпатории два — убитые улицы и очень низкие зарплаты при очень высоких ценах”

14. Посмотрел Киселева. Думаю, на россии уже давно пора закрыть Интернет… Слишком много инакомыслящих. Пенсионный подняли — плохо!!! НДС повысили — плохо!!! А не продались ли “пиндосам”?

P.S. Закончу выпуск многоговорящими наблюдениями жительницы Севастополя: “Решила вспомнить молодость и пройти пешком от дома до рынка “5-ый км”. Дворами. Ну что я скажу — цветущие кусты уже не пахнут. Сортирная вонь перебивает всё. Видимо, понаехавшие слово “туалет” либо не знают, либо упорно отождествляют с улицей”.