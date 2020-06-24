1. “Хочу напомнить, что 22 июня, был трагический день. Но не более трагический, чем 17 сентября, когда СССР напал на Польшу. Или 1 сентября, когда Германия начала Вторую мировую. 22 июня 1941 года всего лишь изменилось соотношение сторон — один агрессор напал на другого”, — написал ялтинец. Тем временем патриарх Кирилл вчера, в день нападения Германии на СССР, “сердечно поздравил (россиян) с торжественным днем начала войны”. У кого-то еще остались вопросы к РПЦ, путину, россии?

2. На ЖД вокзале Джанкоя замечена военная техника оккупантов

3. Кто знает, зачем в первой половине дня над центральным районом Симферополя часами летал вертолёт? Уже несколько дней. Это запугивание оккупантами населения или что-то фотографируют, учатся чему-то? Сбоку вертолета какой-то футляр. Камера? Распыляют что-то? Смысл таких круговых полётов? Вызывает беспокойство, не рухнет ли этот хлам на город?

4. Приключения ихтамнетов в Крыму: “Это пи**ец, товарищи! Военные уже совсем наглеть стали! На меня днями двое синих напали. Махали розочкой, забрали мобилу и избили. Кто в Гвардейском живёт, тот подтвердит, у нас это в порядке вещей. Потому и пишу сюда, чтобы привлечь внимание извне. Чтобы вы понимали, у нас военные суды, если и выносят приговоры военнослужащим, то это ещё не значит, что они вступят в законную силу. Выходит, с одной стороны, закон нас не защищает. С другой, командиры не работают со своими бойцами, они для офицеров лишь гонцы за бухлом и разнорабочие”, — проскулил ватник и получил такие комментарии: “Всех уже за*бали эти у*баны! Все засрали черти. Хай у*буют!! Вояки *уевы”, “Так весь Крым — это один военный полигон, скоро начнётся массовое выселение”

5. Гоблин представил коллективу крымскотатарского телеканала “Миллет” новую руководительницу — Лилю Веджат. До “Миллета” ватница работала на другом пропагандонском ресурсе — “Крым-24”. Напомню, “Миллет”, на котором рассказывают о том, какое счастье в виде россии в 2014 году свалилось на крымских татар, создан оккупантами вместо закрытого телеканала “ATR”

6. Гоблин заявил, что за прошедшие выходные в Аянское, Симферопольское и Партизанское водохранилища поступило более 300 тысяч кубометров воды. “Это рекорд по суточным нормам за последние полгода, и если осадки будут выпадать с такой же частотой, то мы выйдем с достоинством из сложившейся ситуации”. Гоблин, с достоинством ни ты, ни оккупанты уже не выйдете ни из какой ситуации

7. Гоблин заявил, что в Крым прилетит самолет, который создан “специально для увеличения осадков”. Как перестать смеяться?! Очередная сколковская нанопотуга. Тем временем житель Ялты прокомментировал: “Кстати, почему-то от столь важного дела отлынивают попы. Нет, чтобы устроить облёты Крыма с хоругвями, иконами и молитвами о ниспослании…”

8. Заповедники под застройку — лесники не нужны! Гавань уничтожает Крым до пустыни: “Вот у меня в последнее время появляется стойкое ощущение, что у нас забирают все. Реорганизация заповедников Крыма прошла в период карантина тихо и незаметно. Сообщение из чата о походах ялтинских жителей: Всем привет! В пятницу, 19.06, вечером идем от Ай-Петринской метеостанции по плато. Из домика лесника выходит лесник и говорит, что проход по заповедникам Крыма, включая Ай-Петринский, только по разрешению. Разрешение можно получить, заполнив анкету на сайте. Ссылку он мне дал. Но даже если разрешение и получено, то костры жечь категорически запрещено, даже на официальных турстоянках. Переночевали мы там, а утром пришел лесник и сказал собираться и выходить из заповедника. Еще рассказал, что ездит куча проверяющих и волонтеров, которые капают проверяющим. Даже в палатках ночуют и отслеживают туристов. Лесник сам в шоке. Говорит, 80% местных лесников разогнали, а те, кто остался, ждут своей очереди. Короче, пришел трындец здоровому отдыху в лесу и в горах. Очевидно, предлагают альтернативу: сидеть дома и бухать”, “Вчера встретил знакомого лесника — фаната своего дела. Говорит, что уже уволили. Сидел с грустным видом и…. с початой бутылкой серьёзного напитка”.

9. Ватница Оксана Бондарева вышла на одиночный пикет к зданию оккупационной администрации Севастополя с плакатом “Верните Херсонес жителям города-героя”. Ватница просит разрешить купаться на территории Херсонеса, как при бандерах. Или хотя бы как оккупанты разрешили в прошлом году — всего 2 часа утром: “Мы занимаемся этим каждый год, каждое лето. В этом году жителям Севастополя снова не разрешают пользоваться морем в Херсонесе. Каждый год мы просим, подключаем депутатов, уполномоченный по правам человека российской федерации участвовал в этом вопросе”. По словам ватницы, купающихся людей, большинство из которых — пенсионеры, охрана просит удалиться — добровольно или принудительно. Иногда выдворяют с помощью полицаев режима. Зато без бандер!

10. На набережной Ялты оккупанты привели к “присяге” дворников, которые дали “клятву чистоте”. Дворникам пошили позорную форму, напоминающую пижаму с фартуком. Оккупанты гордятся, что форма стилизована в русском стиле ХIX века. Еще пошьют зимний и парадные комплекты с жетонами, “как у сотрудников МВД”. Идея принадлежит завезенному оккупанту Ивану Имгрунту, которого назначили “главой” бывшего города счастья. И как тут не вспомнить, как убиралась Ялта до российской оккупации… Оккупанты сразу же разворовали всю западную технику и/или вывезли ее в россию, ибо на своих вонючих болотах такой диковинки многие и не видали. Зато теперь в Ялте есть православный “Чистик” и русская форма образца 19 века. Одна из крымчанок добавила: “А чего (новая форма) не в стиле XVIII века, в лаптях? Или в гимнастерках 1945-го? Наверное, надо понимать, что на форму и технику XXI века у "энергетической сверхдержавы" денег нет”

P.S. Группа вооружённых понаехавших кадыровцев атаковала село Терновка в 30-ти км от Севастополя, чтобы “разобраться” с местными жителями, с которыми накануне вступил в конфликт охранник озера, который отгонял от водоёма компанию отдыхавших местных и угрожал одной женщине пистолетом. Кадыровцы, друзья охранника озера, приехали из Севастополя на следующий день на трех автомобилях и, не найдя крымчанина, заступившегося за женщину, атаковали сразу всё село, начав избивать его жителей и угрожать оружием. Местные дали отпор, но кадыровцы пообещали вернуться. В соцсетях ватники выражают свое недоумение, почему подобный беспредел происходит в Крыму. Кстати, надпись “RUSSIA”, которая нанесена на футболке одного из нападавших бородачей, и триколор, попавший на видео, смотрятся очень гармонично во всей этой истории. Крым погружается в русский мир с кавказским акцентом — жизнь без бандер бьет ключом.