1. Оккупанты начали рассылать письма-уведомления о включении крымчан в список кандидатов в “присяжные заседатели”. По ссылке все подробности и о том, как отказаться от участия в этом фарсе.
2. Подстилка оккупантов в лице так называемого “председателя общественной организации Украинская община Крыма” Анастасия Гридчина заявила, что проживающие на полуострове украинцы будут голосовать за путина на выборах путина. Гридчина считает Украину “фашистской угрозой”. А эта крыса уже находится в розыске СБУ?
3. Оккупанты резко сократили количество больничных коек в Севастополе в связи с внедрением программы “Умереть в россии” — такие данные приводит Севастопольстат. С 2014 по 2016 годы количество коек в инфекционных отделениях снизилось на 30%, в терапии — на 25%, туберкулезных — на 24%, гинекологии — на 19%, онкологии — на 17%. При этом в городе (только официально) за три года зафиксирован прирост населения на уровне 10% — с 383,9 тыс человек в начале 2014 года до 428,8 тыс. в январе 2017 года.
4. Оккупанты под видом “реставрации” продолжают уничтожать Ханский дворец в Бахчисарае.
5. Двустульежопые пацаны хотят получить по морде: “И чо орать про паспорта? У нормальных пацанов по два-три загранпаспорта, и не ф трусах, а вполне легально. Про паспорта моряков ваще молчу- их пачками у нас. У меня ваще четыре заграна: два укро и два рф, ну там био-шмио. И я чо стал неправильный русский? Бьют же по морде, а не по паспорту”..
6. Понаехавшие всё больше наглеют и уже не скрывают своих целей. Программа по вытеснению крымчан из Крыма во всей красе. Прочтите сообщения из Евпатории: “Очень приятно читать, что все больше людей едут в Евпаторию на ПМЖ! Строим рабочий коллектив в основном из приезжих! Нам кажется, что такие люди, как правило, лучше работают и вежливей общаются с клиентами”. Ответы: “Своим работать негде. А приезжать в Евпаторию на заработки — смешно. У нас зарплата, как стоимость аренды квартиры, а жить-то за что?! Существовать только если. Наши уезжают в Москву, кто на Север, потому что тут заработать сложно”, “(Безграмотный понаехавший из Кургана пишет) Согласен на 100000% с автором. Всегда спрашиваю у персанала, если вежливо грамотно работают: вы приесжий чтоли?? Ответ в 85% положительный”, “Скоро будем говорить: Евпатория же не резиновая”, “(Упоротая ватница пишет) И скоро эти приезжие полностью вытеснят местное хабальё и неквалифицированных "работников года" — эволюция, товарищи”, “(Понаехавшая пишет) Я приехала сюда жить в октябре. Ни на секунду не пожалела. Работаю в школе”, “А не боитесь, что Украина решит Крым освободить от оккупантов? Куда вы потом денетесь?”, “Не боюсь, этого не будет”, “Пост создан понаехавшим! Своего рода рекламная агитация: идет полная деградация горожан и всего Крыма. В скором времени город будет полностью заселен "чужаками", ведь власти решают, кому дать жилье, работу, д/с в первую очередь, а кто стоял годами в очереди, еще постоит — чего уж там”, “(Понаехавший пишет) В Крыму почему-то понаехавших понаоставшиеся не любят. Чем больше приедет людей с материка и принесет с собой российскую культуру, тем быстрее выветрится у крымчан украинская ментальность. Чужаки сейчас за Перекопом. Не согласны — тогда езжайте туда. За годы правления незалежной крымчан разучили работать. Сервис никакой, работать не хотят, да и не умеют”, “Вчера разговаривала с одноклассницей. Мужа и ее саму, как и практически весь коллектив (обувной) фабрики "Зенден", уволили, еще и по соглашению сторон”.
7. Евпатория продолжает отбиваться от понаехавших, одновременно рассказывая о своем жалком существовании, а не об обещанном оккупантами предателям изобилии: “Хочу переехать в ваш город. Знакомые отговаривают. Говорят, с работой все плохо, а где работаете вы?”. Ответы: “Правду говорят. Работа есть, но платят мало. Средняя зарплата 15000”, “Ничего хорошего. Люблю наш город, но работы нет, жилье дорогое”, “Три года как переехал”, “В Евпатории зп 10-20 тыс у основной массы. В несезон любят переводить на полставки, так что можно и 10 не получить зимой”, “Да харе уже, не резиновая!!!!!”, “Автор, а зачем вам сведения, кто где работает? Хотите занять чье-то рабочее место? Да сидите там, где живете, и так вас тут понаехало. Для вас у нас ВСЕ ХРЕНОВО!!!”, “Если устроит зп в 10 тыс минус налог, да и такую работу сложно найти зимой, если нравится безработица, неуверенность и развал, то приезжайте, посмотрите. Думаю, долго не протянете”, “В Евпатории везде нищенские зарплаты, каким бы специалистом вы ни были”, “А какая разница кто и где работает? Вы надеетесь, что кто-нибудь уступит Вам свое место?”.
8. Симферополь. Объявление в маршрутке от понаехавших: “Крупнейшая Российская компания по книгоизданию набирает сотрудников…”. Среди сотрудников им нужен “помоШник” через букву “Ш”. Кроме того, буква “Р” в слове “Российская” написана почему-то с большой буквы, что также является ошибкой. Объявление давали понаехавшие, т.к. местные не указывают номер телефона “8978”, а указывают “+7978”. Спасли и защитили русский язык. И это, на минуточку, компания, которая издает книги.
9. Первые события нового года: в Евпатории украли праздничную подсветку (лампочки и провода) и новогодние украшения. Туристы отметились?
10. Давно у меня в подъезде не выкручивали лампочки. Лапти, у нас подъезд, а не “парадное”! Последний раз в моем подъезде лампочку выкрутили в 90-х. Мы вернулись в прошлое. Кто там репостил постиранные целлофановые пакеты на прищепках? ВЕРЮ!
11. Жители Джанкоя тоже устали от воровства лампочек в подъезде, поэтому разместили такое объявление: “Прокляну того, кто выкрутит лампочку!”
12. “Путин подписал указ о сокращении 10000 сотрудников ГИБДД, т.е. каждого пятого”. Сокращение коснется всех регионов россии, а также оккупированного Крыма. Если уже взялись за ментов, то с бабками реально туго становится.
13. Любителям колбасы по 2,20 хочу пожелать каждый день ходить на прием к советскому стоматологу. В этом кресле вы каждой своей клеточкой сможете прочувствовать любовь к СССР.
14. Задумайтесь, что эти твари делают! Еще 10 лет назад сами споры о том, хорошо жилось в совке или нет, были возможны только среди безумных бабок на лавочках у подъезда. А теперь люди в ИНТЕРНЕТЕ, на СМАРТФОНАХ и КОМПЬЮТЕРАХ обсуждают этот бред. Докатились!
P.S. “Понаехавшие способны образовывать крупные стаи, мигрирующие на значительные расстояния. Особенностью биологии понаехавших является наличие двух фаз — одиночной и стадной, различающихся особенностями поведения”. Это текст из Википедии, в котором слово “саранча” я заменил на “понаехавших”. Понаехавшая саранча ведет себя все более агрессивно, и начинает напоминать вышеописанных насекомых-вредителей с соответствующими повадками: жрут все подряд, гадят и вытесняют все живое с захваченной территории, делая её малопригодной для нормальной жизни.
Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на Обозревателе.
Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.