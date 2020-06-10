1. Оккупанты в Севастополе признали виновным в “шпионаже” местного жителя, которому назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы. Севастопольца обвинили в передаче “иностранному государству” информации о дислокации, численности и вооружении ихтамнетов в Крыму. Имя и фамилия севастопольца не сообщаются

2. “Философия нашей команды заключается в том, что участники российской агрессии против Украины будут наказаны, и это лишь вопрос времени. Это преступления без срока давности. Я могу сказать, что команда InformNapalm выявила более 10 тысяч российских военных, которые оккупировали Крым. Это уже принесло свои плоды — я уже сказал, что мы активно сотрудничаем с Министерством юстиции” — идентификация российских военных в Крыму и на Донбассе продолжается. Прочтите интервью со спикером международного волонтерского сообщества расследователей InformNapalm Михаилом Макаруком

3. Оккупанты провели очередные военно-террористические учения в Крыму: на этот раз учились уничтожать украинские корабли в Азовском море

4. В списках политзаключенных правозащитного центра “Мемориал” находится 59 жителей аннексированного Крыма, сообщил руководитель программы поддержки политзаключенных, член совета правозащитного центра Сергей Давидис. “Очевидно, что Крым — это территория, наиболее подвергнутая репрессиям. По сравнению с любой другой внутренней территорией россии, гораздо большее количество политических репрессий имеет место быть в Крыму, и, в основном, это происходит в отношении крымских татар, подавляющей частью”

5. Прокуратура АРК совместно с Главным управлением СБУ в АРК закончила специальное досудебное расследование в отношении еще трех экс депутатов Севастопольского горсовета VI созыва, которые в 2014 году содействовали россии в оккупации Крымского полуострова

6. Оккупанты в Севастополе заявили о возрождении советского ДОСААФ (Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту). А потом еще и сделают эту военную секту обязательной для всех. Так выглядит оккупация и так всегда ведут себя оккупанты

7. “Тебя уже убили и Зубкова тоже убили! Тебе в ногу попали, мой дорогой! Даже при мне шарик попал! И этого убили! А ну-ка упал на землю! Один и второй!”. Посмотрите, как оккупанты учат детей убивать и погибать

8. В октябре Украина покроет радиосигналом почти весь оккупированный россией Крым, сообщил бывший член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский. “Сигналом украинской радиостанции на частоте 648 АМ будет охвачен почти весь полуостров. В прошлом году Радио Крым.Реалии получило поддержку от Посольства США в Киеве в приобретении мощного АМ-передатчика для эфирного вещания на территорию Крыма — с Чонгарской мачты”

9. Оккупанты нашли виновных в “низкой инвестиционной привлекательности” Крыма. Оказалось, в том, что российские компании и олигархи не хотят вкладывать в оккупированный украинский полуостров, виноваты не санкции и не крымские коррумпированные “чиновники”, а… “частный бизнес”, который “снижает инвестиционную привлекательность региона и не дает вкладывать в полуостров серьезные средства”. Похоже, совсем скоро нас ждет новый уровень процветания

10. Еще одна ватная, но не до конца прозревшая разочаровашка воет: “Крым превратили в помойку. Из полуострова — в остров. Без воды и свободы. Это просто ужасно. У детей отбирают школы и воруют деньги, выделенные россией. Земли местные депутаты тырят под гостиницы и свой бизнес. Куда смотрят Аксенов и путин? Вся россия стоит на коленях под санкциями, а местная блатота ворует”

11. Украина — берегла, россия — уничтожает: “Пляжи от застроек в Евпатории берегли более 25 лет. Я думала, их берегли прошлые законы, оказалось, что их берегли взгляды прошлых мэров на ситуацию. Вспомните, реально, в центре за 25 лет разрешили застроить только Горький и Рандеву — сделали прилично. Также Лазурка и Новый пляж — очень даже достойно. Раньше считали, что просторные пляжи будут привлекать туриста — тенденция поменялась, нынешняя власть считает, что на пляжах нужно настроить шалманы. Интересно, как будут развиваться события дальше, но, по собственному наблюдению, чем дальше, тем хуже и хуже. Анонимно”, “Евпаторию в россии пропагандируют как детскую здравницу!!!! Скоро детям купаться негде будет, ведь вдоль всего пляжа шалманы и пьяные "люди". Набережная Терешковой закрыта забором вечной стройки, а Горького закрыта заборами арендаторов и шалманами. Те, кто уже съездили сюда, точно знаю, не рекомендуют этот город. Грустно”

12. Симферополь. Так выглядит река Салгир возле гостиницы “Москва”: воды практически нет! Все заросло травой

13. Продолжает цвести и обезвоженное дно Симферопольского водохранилища

14. В оккупированном россией Крыму выявлены 11 новых случаев заболевания коронавирусом. Количество зараженных на полуострове увеличилось до 634 человек, в том числе 177 в Севастополе. Умерли 17 человек, в том числе 3 — в Севастополе

15. Оккупанты с 15 июня отменяют режим "самоизоляции" и обсервацию для понаехавших россиян. Все вирусы побеждены! Ура, товарищи! При этом обсервация для приезжающих с материковой Украины сохраняется. И впускают пока только крымчан

16. Сьогодні 2277-ий день каменепаду в Криму.

P.S. Еще одним сообщением ватницы завершу сегодняшний выпуск. Сообщение написано в группе под громкоговорящим названием “Не успокоимся, пока вся россия не узнает правду о своем президенте”. Итак, ватница написала: “Крым с вами! Мы в ахере! Массандру пытаются продать за 600 лямов!!! У Аксенова только квартира стоит 400 лямов! А там старинные особняки! Виноградники — неисчисляемые гектары на берегу моря, недвижимость на миллиарды рублей, не говоря о долларах. Цинизм полный. Помогите спасти Крым от разворовывания. Мы такой россии не ждали и не хотели. Оставьте нам наш дом! Возможно, меня за этот пост закопают, но мы, крымчане, уже не можем молчать”. Ватница еще не поняла, что другой россии никогда и не существовало