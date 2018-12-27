1. “Помогите, мы в заложниках!” — с этой фразы начинается письмо строителей Балаклавской ТЭС в редакцию севастопольских пропагандонов. Понаехавшие со всех щелей залесья рабочие не получают зарплату с июля 2018 года. Ватники занимают деньги у знакомых и родственников, и уезжают в россию на новогодние праздники, но возвращаться в Крым собираются далеко не все

2. В комментариях на Фейсбуке у нациста Горного жители Крыма подводят итоги уходящего года: “Год был жутким! Будет еще жутче!”, “У меня одно событие, которое запомнится надолго. 23 года Украина не могла уничтожить Госплемзавод имени Фрунзе, а тут за полгода министр с/х в сговоре с кучкой Розалио Агро Юг убили предприятие, которое приносило прибыль. Более 200 человек остались без работы и 107 человек, перешедших в Розалио, ждет та же участь в 2019. Боремся с санкциями. Ну как событие?”. Нацист Горный ответил, что “не слышал” о таком). Крымчане продолжили: “Главное событие — продолжающийся дерибан украденной собственности. Деградация Крыма. Уничтожение природы и захват лучших кусков побережья и других заповедных мест друзьями путина и друзьями его друзей до пятого колена. Поматросят и бросят. Но Крым жалко. Как курорт он может надолго прекратить свое существование. Пока потомки не восстановят распиленное и разрушенное путинскими эмиссарами и их пособниками из числа местного населения. Особый вклад в разрушение здравницы вносят чекисты и деревянные солдаты Урфина Шойгу, который собрался отлить ступени храма, благословляющего войну, из мифических орудий вермахта. Ну, это там, где деревянный рейхстаг штурмовали ранее. Степень идиотизма этой публики запредельна. Так что в Крыму они много чего отольют. Загадят все, до чего дотянутся”

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3. Любимое занятие крымской ваты — разгребать камни с неба: “Почему с 1 января дорожает коммуналка и продукты??”. Ответы: “Потому что надо финансово помогать другим странам, не жадничайте”, “Это россия, детка”, “Радуйся, что не каждый понедельник все дорожает, хотя… Coming soon”, “Зажрались потому что чиновники, им мало всё”, “Потому что ты живёшь в великой россии”, “Нас ещё и не такое ждёт в будущем. Нас будут угнетать до очередной социалистической революции”, “Потому что нефть 50$ и доллар уже почти 69, и это ещё без санкций! Компенсируется все из карманов граждан”, “И проезд еще дорожает”, “Потому что надо было думать головой, когда последний раз голосовали”, “Что вы чушь несёте. Ну проголосовали мы по-другому, и что, в Украине что, лучше или дешевле?”, “Да, дешевле, но не прям чтобы дёшево. Есть много зарубежных продуктов очень классных, например, сыры, пиво и т.д., в частности с Чехии и Словакии везут. Зп в 10 тыс грн можно найти спокойно (это 25 тыс рублей). Самую большую зп пока видел в 20 тыс. Говорю лично за себя и за город Ужгород, в который я переехал этим летом из Керчи”, “Везёт наивным, ещё задаются вопросом: "почему". Кто смирился, кто просто понимает. А этот всё ещё с вопросами”, “(Понаехавшая из Иваново нацистка пишет) С друзьями хохлами и враги не нужны. Они дома у себя срач развели, а мы по санкциям расплачиваемся”

4. Любопытная дискуссия развернулась на ялтинском паблике: “Друзья, искренне не понимаю, зачем на главпочтамте на Ленина, чтобы получить посылку в одном крыле здания, нужно идти в другое крыло за уведомлением, которое могут распечатать в месте получения? Долбаные квесты Почты россии!”, “Не совсем так. Это почта Крыма. У нас нет Почты россии”, “(Пишет из Чебаркуля, Челябинская область) Нет. Это Почта россии! Крым — это россия”, “(Ответ Чебаркулю) Но Ростелекома, Почты россии, Сбера, ВТБ и прочих пятерочек с магнитами тут нет от слова совсем, как и заправок Роснефти”, “Это россия. Тут так принято. Балалайка, водка, идиотизм”, “Да уж, чтобы получить посылку наложенным платежом на почте в Ялте: — отстоять очередь в почтовом отделении, — получить квитанцию на оплату, — пойти в другое крыло, — взять талон в кассу № 2, — отстоять очередь, — оплатить, — взять квитанцию, — пойти в другое крыло, -отстоять очередь, — уррра, забрать посылку”, “Так везде: почта, исполком, гороно, поликлиника, фмс и т.п. Разве забыли, в какой стране живем?”, “(Из-за поребрика пишет) Эту страну выбрали сами! Никто не звал. Сами попросились”, “Крымчане сами попросились? Сами не просились. Все, тема закрыта”. На последнее сообщение крымчанки никто из местных ничего не возразил

5. На симферопольском паблике разместили картинку рабов с цепями и надписью: “Так тебя видят жители других регионов, когда узнают, сколько ты получаешь в Крыму”. Комментарии к картинке: “А сколько нужно получать в Крыму, чтобы выглядеть "белым человеком"?”, “Нужно получать по-черному”, “Вы зарплаты на материке (прим — в россии) видели? С людьми общались? Они нас ненавидят! Они считают, что мы очень ленивый народ, который ни за что гребет миллионы. Как Крым перешёл в россию, половина россиян во всех своих грехах и неудачах начали винить нас. Поверьте, знаю по личному опыту, половина родственников по всей россии даже так считает”, “(Понаехавшая) Ахха, серьезно? Всю жизнь жила на "материке". Какие миллионы вы гребете? Я как сюда приехала, охренела от ваших мизерных зарплат и ужасных графиков”, “Так езжайте обратно на материк! Чё вы претесь-то все сюда?! Мы тут сами разберемся и с графиками, и с ЗП”, “Передайте им большой привет, своим знакомым. Винить других людей в своих бедах — удел слабых”, “Ощущение, что крымчане в "родной гавани" стали ТЕРПИЛАМИ, причем в любой сфере. Дорадовались”, “(Понаехавший) Вы зарплаты на континенте видели?! Даже в "богатой" Чечне мой друг получает 18 тысяч”. Еще один человек разместил картинку с “камнями с неба”

6. Зато не стреляют: в оккупированном Крыму за год на 60% выросла смертность в результате дорожно-транспортных происшествий. В 2018 году на дорогах погибли 122 человека. Количество ДТП выросло вдвое. Значительный вклад внесли понаехавшие. Оккупация убивает и “без единого выстрела”

7. “Торговый прорыв”. Оккупанты начали частично открывать ТРЦ “Муссон” в Севастополе. Остается загадкой, сколько денег вытрусили с владельца комплекса, чтобы это событие состоялось. Напомню, ТРЦ хотели снести

8. Блэкауты продолжаются: “(Керчь) Что со светом в районе 28 школы? Полдня уже света нет(((”, “Стройте частные дома, света будет дофига, мельницу и веретено, батарею солнечную и своё кино!”

9. Оккупанты хотят стимулировать крымчан экономить воду новыми тарифами

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10. В центре Симферополя рядом с тротуарной плиткой оккупанты уложили кусок асфальта. “Дизайнерское решение” шокировало местных жителей

11. Движение на участке трассы Севастополь-Ялта сильно затруднено из-за обвала камней с неба в районе мыса Сарыч

12. Севастопольские пропагандоны сообщили о пользе санкций, которых никто не боится: “Футбольные чиновники рф шарахаются от Крыма как от огня под страхом санкций. Российский футбольный союз уверяет ФИФА, что не имел никакого отношения к участию команд "Сокол" и "Анжи-2" в зимнем Кубке Крыма в 2017 году”

13. Как бы хотелось, чтобы в новом году россия развалилась ко всем чертям.

P.S. Я думаю, что с Крымом произойдет именно это — “поматросят и бросят”, как написал Горному один из местных жителей. Но прежде чем бросить чемодан без ручки, из него вытрясут все содержимое, а сам чемодан изрядно покромсают.