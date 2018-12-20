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КРЫМский бандеровец
КРЫМский бандеровец
Все статьи автора

Новости Крымнаша. Ползите дальше, сбивая колени

1.4т

1. Оккупанты через подконтрольных пропагандонов вновь сделали вброс о том, что “Украина 24-25 декабря обстреляет Крым в районе Перекопа, чтобы поднять рейтинг Порошенко”. Скажите идиотам, что по себе других не судят, потому что именно вы так всю жизнь и поступаете, чтобы поднять рейтинг своей ботоксной крысы

2. Оккупанты приговорили к 7 годам 10 месяцам лишения свободы бывшего “заместителя главы администрации Керчи” Олега Шевченко, который является бывшим беркутовцем, участвовал в разгоне Майдана в Киеве, а позже помогал оккупантам захватывать Крым. Предатель был задержан оккупантами якобы за взятку в декабре 2016 года

Новости Крымнаша. Ползите дальше, сбивая колени

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3. Они слишком много знали: в Крыму покончил собой предатель Украины, бывший “председатель Центрального райсуда” Симферополя Виталий Михайлов, который ушел в отставку в октябре 2018 года. Напомню, в ноябре 2017 года нашли повешенным в своей квартире понаехавшего руководителя управления Федеральной антимонопольной службы по Крыму и Севастополю Тимофея Кураева. А в августе 2015 года был найден повешенным “мэр” Коктебеля Ростислав Сторожик

4. В Ялте вместе с семьей пропал “главный архитектор” города Эдем Керимов, который вторую неделю не появляется на рабочем месте. Поговаривают, что мог свалить в Европу. Не удивлюсь, если в цивилизацию рванул по цивилизованному паспорту, т.е. по украинскому. Сегодня оккупанты объявили Керимова в розыск

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5. Больше сотни предпринимателей крупнейшего в Севастополе ТРЦ “Муссон”, закрытого оккупантами, снова собрались под стенами оккупационной “прокуратуры”. Умоляют вернуть им рабочие места. Вчера пришли умолять 300 человек. Протест холопов мельчает

6. Севастополь о “бунтующих” предпринимателях: “Интересно, насколько сильно можно нагнуть севастопольцев, и что будет, когда они выпрямятся?”, “Ничего не будет. Прошли те времена, когда можно было выпрямляться(((”, “Когда уже пружина дойдет до предельного сжатия? Сколько можно…”

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7. Зато без бандер: вчера на АЗС в Симферополе произошла массовая драка, в которой участвовали не менее 15 человек. В ход шли биты, ножи, монтировки и похожие на пистолет предметы. В драке участвовали понаехавшие чеченцы, которые не только избивали всех подряд, но и прокалывали машинам колеса. Спустя некоторое время севастопольские пропагандоны изменили свою статью, написав, что “татары и чеченцы сошлись в ножевом бою из-за передела рынка”. Скоро пропагандоны извинятся перед чеченцами за то, что вообще о них упомянули, и оставят в статье только “татар”

8. Симферополь. Ночная жизнь оккупированной столицы: “Ночью страшно по улице идти, вокруг пьяные быдлари. И это в центре города!”, — пишут жители города, по которому до оккупации даже ночью я гулял с удовольствием

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9. Оккупанты провели в Крыму очередные военно-террористические учения с применением ракетных комплексов С-400, которые страшно боятся кривизны Земли

10. Сегодня днём на трассе Симферополь-Армянск во время движения колонны военной техники оккупантов ихтамнет одного из грузовых автомобилей “Урал” не справился с управлением и опрокинулся в кювет

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11. “Как упоительны в россии вечера”: сегодня в Симферополе возле ёлки состоится концерт группы “Белый орел”. Оккупанты сделали обязательной явку всех учащихся спортивных школ — иначе отчислят. Группу заказал бандюк из 90-ых и соратник Гоблина Игорь Лукашев, которого недавно оккупанты сняли с должности “главы” Симферополя

Новости Крымнаша. Ползите дальше, сбивая колени

12. Оккупанты продолжают окизлячивать детей Крыма ) и учить их убивать. Занятия проводят прям в школах

Новости Крымнаша. Ползите дальше, сбивая колени

13. В Армянске почти месяц по учебным заведениям города ходит десант “Ленинского комсомола” с одебиливающими лекциями о пользе совка. Лекции маскируют под “борьбу с табакокурением”

14. Судак. Понаех из Москвы вопит — фантастический дурачок: “Знаете, мне порядком надоели беспорядочные отключения электричества в Солнечной долине! У меня куча дорогой аппаратуры! Если хоть одна из них вылетит, я буду судиться с РЭС! Я зол, потому что это ни в какие рамки уже не лезет! На дворе 2019-ый! За 4 года при рф можно было сделать систему электроснабжения?! Нет?!”. Ему ответил житель Судака: “Мой совет: не судитесь с РЭС — будете отключены. Список требований к потребителю огромный. Дефицит энергии в Крыму серьезный — и это основное, а не погода или РЭС. Та сопля, что брошена через пролив, греется так, что морская вода теплая вокруг”

15. В Крыму произошли очередные “аварийные” отключения света, которые погрузили во тьму разные районы полуострова: часть Керчи, Едыкуйский (Ленинский) и Курманский (Красногвардейский) районы, Судак, Алушту и другие населенные пункты. Видимо, кто-то кашлянул возле путинской сопли, брошенной через пролив

16. Оккупированная Керчь по-новогоднему украшена круглый год, вот уже пять лет. Погружаемся в родную говень с соответствующими декорациями: “Это администрация обещала после 10 декабря начинать украшение города??? Это у каждой мусорки по ул. Льва Толстого (+ фото)”. Комментарии: “Ну, красиво же? Чем не украшение? Стиль город-помойка”, “На Пионерской сегодня такая же картина”, “Скоро вся Керчь превратится в помойку. Такими темпами осталось ждать недолго!”, “Всё — чистая показуха! Мэр в Фейсбуке хвастается, как везде ремонты и уборки идут, а по факту — из сотен проблемных мест одно приводят в порядок, "абы не гавкали"!”, “Воры и бездельники!”, “А вот Ульяновых 2б-2е, и следующая мусорка в таком же состоянии (+ фото)”, “На Капитана Алиева мусор уже месяца 2 не вывозят. Пид*ры, а не администрация!”, “Это так в любом городе”

17. Поклонская обозвала “племенами диких каннибалов” 18 стран (друзей рф), которые проголосовали в ООН ПРОТИВ украинской резолюции по Крыму: “Даже в диких племенах каннибалов уже знают, что после крымского референдума полуостров вернулся в россию”, — умозаключила идиотка

P.S. Все чаще в оккупированном и униженном Севастополе звучат слова ватников о том, что они вот-вот готовы восстать целым городом против понаехавших управленцев, которых заслал сюда их любимый путин. Пока одни задаются вопросом: “Насколько сильно можно нагнуть севастопольцев, и что будет, когда они выпрямятся?”, — другие отвечают: “Ничего не будет. Прошли те времена, когда можно было выпрямляться”. И пока я склонен согласиться с тем, что выпрямляться ватники не собираются. Как встали на колени в 2014-ом, так и ползут по сей день. А на случай “выпрямления” у оккупантов есть любимый ватниками “беркут” в разных его вариациях. Ползите дальше, сбивая колени…

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Автор
КРЫМский бандеровецКРЫМский бандеровец
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Тег
Новости Крыма
Источник
Источник:Блог КРЫМского бандеровца
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