1. Зато без бандер: на пляже гостиницы “Ялта-Интурист” понаехавшие кадыровцы, которым Кремль отдал на растерзание Крым, избили человека: даже упавшую на землю жертву избивали ногами по голове. Как минимум у одного из троих нападавших был пистолет, который он направлял на жертву жесткого избиения. Все произошло средь бела дня. Нападавшие на свободе

2. Рашистская певица Валентина Легкоступова, которая успела побывать чиновницей в оккупационной администрации Феодосии, находится в больнице в состоянии комы и следами побоев. Рядом с ней находился ее муж Юрий Фирсов, с которым она обвенчалась в оккупированном Крыму 15 июля

3. Стою я на автовокзале Бахчисарая. Тут какая-то русня ждет автобус и громко трындит по телефону. Смотрю, ага — сумки-Баклы. Строитель! Ого — белая каска. Такие же у работяг-“реставраторов” Хансарая! Прислушиваюсь: “Я эти (непонятный термин) штукатурки вытаскивал с объекта каждый день в кармане! Ага, прикинь! Как в "Побеге из Шоушенка!"…”. Ясна-панятна. Мало того, что сами работы уродуют дворец, так и работяги, нанятые оккупантами, тырят дорогой материал вагонами. К — качество

4. Оккупанты продолжают перекрывать рейд в Севастопольской бухте, гоняя по ней свои ихтамнетские корыта. Люди выстраиваются в гигантские очереди на автобусы и маршрутки. Как в савецкам саюзе

5. В оккупированном россией Крыму за минувшие сутки выявили 38 новых случаев коронавирусной инфекции. В Севастополе — 8. Количество зараженных на полуострове увеличилось до 1994 человек, в том числе 399 в Севастополе. Количество умерших увеличилось до 48 человек, в том числе 11 — в Севастополе

6. Все, чтобы понаехавшей заразе было веселей отдыхать на украденном полуострове: оккупанты в Крыму, наплевав за здоровье заложников, разрешили провести киселевские фестивали Koktebel Jazz Party, Rap Koktebel и путинский шабаш “Таврида-Арт”, а местным и залетным ватникам, я напомню, запрещают митинговать, ссылаясь на “борьбу” с коронавирусом.

7. Жители Крыма в соцсетях стебутся над дырявым водоводом, который проложили ихтамнеты из обмелевшего Тайганского водохранилища в обмелевшее Симферопольское: “Шоу вместо воды. Давлюсь слезами умиления!”, “Сколько деньги из одного кармана в другой не перекладывай, их больше не становится. 6 лет балабольства и безделья”, “Это просто цирк!”, “Если где-то прибыло, то где-то, соответственно, убыло”, “Теперь ни там, ни там не будет воды, а проблемы останутся, и еще больше добавится. Так во всем последние 6 лет”, “Нелепый проект переливания из пустого в порожнее”, “Теперь воды не будет и в Белогорском районе”, “Кошмар. Ни вашим, ни нашим… Видимо, такой принцип”, “Да эта схема уже ранее была запущена!!! Перекачка воды из Балановского водохранилища в воинскую часть в с. Перевальное! Итог: у военных есть вода и нет половины объема водохранилища! Примерно это же ждет и Тайган! Когда в нем упадет уровень воды, как его пополнять будете?”, “Водовод из говна и палок”, “Зато армейские трубы без дела не лежат на складах, а потом спишут на металлолом”, “Так вода быстрее испарится, чем закачается”, “Хочется процитировать Лаврова”, “Я в этом, конечно, мало понимаю, но выглядит это все как какая-то профанация”, “Это все равно что черпать ложкой из моря — очковтирательство!”, “Как-то рукожопо получилось”, “Если крымчане считают, что это нормальная жизнь, то тогда флаг в руки, ребята! Пропал Крым, написал бы Булгаков”, “Не берусь судить эти "проекты". Знаю одно. Из моего крана в Симферополе с марта 2020 г. течет ржавая вода, с 22 июля по 5 августа — с примесью мазута! Сейчас желтая, как моча”, “А воняет-то она как, жесть просто. Вода вонючая — сил нет”, “Ужас!!! Ну, как так жить?? Ни постирать, ни еду приготовить. И плюс еще оплачивать эту воду нужно”, “Этой водой противно унитаз смывать”, “Уже в Бахчисарае воды нет, все на полив садов”

8. Российские пропагандоны написали про бесполезный водовод ихтамнетов так: “В Крым подали воду”. Бомбануло от этой пафосной лжи даже у наших ватников

9. Симферопольское водохранилище выглядит по-прежнему плохо, и даже хуже, чем раньше. Сегодня оно именно такое

10. В оккупированной Николаевке Симферопольского района происходят частые перебои с электричеством. Оккупанты говорят, что виной всему большая нагрузка на сети, а не хилый путинский энергомост. Некоторые жители уже 3 года вынуждены использовать керосиновые лампы и фонари для освещения своих домов

11. Ялту продолжают нашпиговывать камерами наблюдения. Проход от порта к Массандровскому пляжу не стал исключением

12. Противно читать высеры российских “селебрити”, которые сейчас охают и ахают из-за событий в Беларуси, но злорадствовали и писали об “исторической справедливости”, когда после жестокой расправы на Майдане, в момент слабости нашей страны, когда мы хоронили убитых, они радовались захвату Крыма. Некоторые из тех, о ком я пишу, представлены в статье по ссылке. Варнава в их числе. Да и не помню, чтобы Дудь лил крокодильи слезы, когда на Майдане убивали украинцев. Потому что Украина у них как кость в горле. Ненавидят они нас всем своим конченным нутром

13. Некоторые крымские ватники верят, что бить будут не их: “Хоть батька и мудак, но протесты хомячков подавил на отлично. Есть чему поучиться, ибо у нас это еще будет. Я ежедневно отслеживаю на подпиндосных каналах все видосики. Конечно, в некоторых моментах явный перегиб от силовиков. Но когда на кону стоит государственная целостность, нельзя давать слабину, как это сделал Янукович”, — написал ватаноид из Севастополя Георгий Седельников

P.S. “Когда на кону стоит государственная целостность, нельзя давать слабину, как это сделал Янукович”, — пишет ватоголовый мудак из Севастополя. Только вот ни протестующие в Украине в 2014 году, ни протестующие сейчас в Беларуси не ставят и не ставили под сомнение “государственную целостность” своих стран, в отличие от таких как Седельников, который прав только в одном — “когда на кону стоит государственная целостность, нельзя давать слабину”. Поэтому в отношении тех, кто покушался, покушается и будет покушаться на целостность Украины, должна работать вся суровость государственного аппарата, призванная защищать целостность и независимость страны. Только вата каждый раз уверена в том, что бить будут не их. Вы ошибаетесь. Сначала вас будут бить те, кому вы продались — вон, понаехавшие кадыровцы неплохо с этим справляются в Крыму — а потом получите суровые наказания от тех, кого предали.

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