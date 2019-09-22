1. “Будем вместе освобождать Крым от российской нечисти и вместе возвращаться домой, в Крым”. Освобожденный из российского заключения украинский режиссер из Крыма Олег Сенцов встретился с лидерами крымскотатарского народа.

2. У фигуранта “дела крымских мусульман” Асана Яникова очень серьезные проблемы со здоровьем, но необходимую медицинскую помощь оккупанты ему не оказывают: “Болит так, что начались отеки по всему телу. Есть он нормально не может, а если и принимает еду, то сразу начинаются проблемы с туалетом”, — сообщил журналист Тарас Ибрагимов, который подвергался преследованиям и неоднократным задержаниям за свою активную гражданскую позицию и неравнодушие.

3. Крымский “муфтият” — точно такое же ФСБ-КГБ, как и ликвидированная “УПЦ МП”, она же РПЦ. Позорище! Семьи политузников и адвокаты, защищающие их, сталкиваются с тем, что имамы отказывают в проведении дуа (молебна) — из-за запрета прогнувшегося под оккупантов муфтия Эмирали Аблаева, с которым теперь нужно согласовывать все духовные мероприятия и получать от него разрешение. Оказывается, оккупантами составлен черный список мусульман, у которых нельзя проводить даже дуа.

4. Государственная пограничная служба Украины предупредила об изменении режима пропуска в пунктах пропуска “Каланчак” и “Чаплинка” из-за проведения строительных работ: “В КПВВ "Каланчак" с 08.00 23 сентября будет осуществляться пропуск только пешеходов, а все машины будут перенаправляться к КПВВ "Чаплинка", где оформление будет осуществляться в штатном режиме”. Несмотря на строительные работы, движение автомобилей через КПВВ “Чонгар” продолжится. Однако возможны определённые неудобства.

5. Євпаторія, дитяча оздоровниця. У школі загального режиму № 16 окупанти зі слідчого комітету фашистської федерації провели профільні уроки для майбутніх сискарів. Показували китайський дрон. А наручники, шокери та інший тортурний інструмент не показали. Навіщо поспішати?

6. Военно-террористические учения оккупантов в Крыму продолжаются.

7. Донузлав. А вот так уничтожается Крым. Добыча песка и разработка карьеров варварскими методами.

8. В то время как оккупанты рапортуют о процветании Крыма и благоприятном бизнес-климате, жители Крыма описывают совершенно иную картину: “Мне никто не верил, что бизнес в Крыму угасает, а вот и подтверждение: в Феодосии за год закрылось 20% предприятий. Итак, местные власти отчитались о развитии бизнеса в регионе за первое полугодие. И что же мы видим? Что число предприятий в городе сократилось за год с 1624 до 1309. Это на 20%! Если честно, то это вообще катастрофа! Закрылась пятая часть предприятий. Более 97% предприятий, уплачивающих сейчас налоги, это микро-предприятия, где работают до 15 сотрудников. Всё, промышленность умерла. И это не тотальный уход в тень, это просто констатация факта, говорящего о том, что предприятий, где трудятся более 15 человек, в городе всего 33, судя из доклада. Порт, завод "Море", оптико-механический завод, нефтебаза, что еще? При этом в порту продолжаются сокращения, закрыт клуб порта, сотрудники работают на треть ставки… А ведь был бюджетообразующим предприятием!”.

9. Грязь и дерьмо для мразиян — привычная экосистема. Больше всего их плющит от того, шо в Крыму нет Сбера и аборигены какие-то “злые”, бггг)))

10. Немного лютого экстремизма из крымской группы: “Керчане, как вы думаете, где жилось лучше, в Украине или в россии? Анон”. Ответы: “В Украине. Дети политеха остались бы живы, и не было бы химического геноцида в Армянске”, “В СССР”, “Керчан уже заiпали такими вопросами!!! Да и Украина-2019 — это не Украина до 2014 года!”, “Хорошо там, где нас нет”, “Россия матушка”, “Украина”, “В Украине”, “Ну, сейчас набегут кремлеботы да понаехи и расскажут нам, как родину нужно любить”, “В СССР”, “Россия”, “При Украине дешевле, при россии дороже”, “В Украине, само собой”, “(Из Санкт-Петербурга рашистка отвечает на предыдущий комментарий) А чё тут тогда делаешь???”, “(Ответ рашистке) А вы и другие жители Крыма чё тут при Украине делали?”, “(Еще ответ рашистке) Всегда было интересно, какого хрена СПбшники так любят лезть в обсуждения крымчан и рассказывать, как тут жить? За собой лучше следите”, “Опять тема закинута, чтобы все разосрались”, “В Украине до 2014 года”, “Думаем мы или нет, факты — вещь упрямая”, “Україна”, “При Союзе. Пока не разделили нас, чтобы грабить”, “В любом случае, как ни крути, как жили, так уже НИКОГДА не будет”, “СССР и Украина”, “Украина”, “Конечно, в Украине”, “(Еще один рашист из Санкт-Петербурга пишет) Кому хочется на Украину, ради Бога, дорога открыта”, “Питерцев спросить забыли”, “Україна”, “Слава россии!!!”, “Та да, слава!!! Европейской бензоколонке, которая мнит себя государством”, “Я не скажу, что при Украине жилось плохо, меня устраивало. Было хоть небольшое ощущение, что у тебя имеются хоть какие-то деньги. Сейчас же такое чувство, что я не работаю, а хожу и побираюсь. Не знаю, как бы мы сейчас жили, но то время я вспоминаю и сравниваю с тем, что сейчас происходит”.

P.S. “Севастополь. Разговор друзей: — Как поживаешь? — Ну, как сказать??? Положение такое, что теперь только вверх, падать дальше некуда. — Мы так в 2015, 2016, 2017 и в 2018 годах думали. Но эти уроды умеют удивлять”.

КРЫМский бандеровец

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