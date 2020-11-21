1. “В последний раз их телефоны были включены в районе пансионата “Дельфин” под Евпаторией. В том месте видели внедорожники с номерами “Рамзан Кадыров”. По ссылке прочтите историю насильственного исчезновения Тимура Шаймарданова и Сейрана Зинединова в мае 2014 года.

2. Политзаключённых третьей Бахчисарайской группы “дела Хизб ут-Тахрир” Османа Сейтумерова, Сейтумера Сейтумерова и Рустема Сейтмеметова оккупанты этапировали из Крыма в россию, что является нарушением Женевской конвенции ООН.

3. Крымчане и материк. По статистике Миграционной службы Украины, почти каждый второй гражданин Украины, проживающий на временно оккупированном россией полуострове, приезжает в Херсон и область сделать себе карту ID. ID-карты — даже не безвизовый загран — разрывает в Крыму всех — и оккупантов, и понаехавших. Ибо биометрический загран они себе поясняют нашим “корыстолюбием”, мол, безвиз, удобно. А вот ID-карты, заменившие внутренние паспорта-книжечки, никак нельзя пояснить, кроме как тем, что мы — действующие граждане Украины и ответственно выполняем ее законы!

4. Пауки в банке: оккупанты в Ялте на трое суток арестовали одного из самых мерзких пропагандонов — Сергея Сардыко, который люто ненавидит Украину. Пропагандона обвинили в том, что он якобы обматерил зама главы оккупационной администрации города Станислава Шапортова.

5. За верную службу рейху оккупанты назначили директора винзавода “Массандра” Янину Павленко первым замглавы оккупационной администрации Ялты. Напомню, Павленко находится в розыске, а винзавод оккупанты намерены продать до конца текущего года.

6. “Российские войска должны уйти из Приднестровья, а Крым — это Украина”. Прочтите первое интервью Майи Санду после избрания ее президентом Молдовы.

7. Россияне, вам тут еще один счет за Крымнаш подъехал — выворачивайте карманы: “Стоимость строительства подходов к Крымскому мосту увеличена на 2,2 млрд рублей”. Оккупант Мишустин (это новый Медведев) подписал соответствующее распоряжение во благо ротенбергов.

8. В оккупированном россией Крыму за сутки выявили 203 новых случая коронавирусной инфекции (+6 смертей). В Севастополе — 56. Количество зараженных увеличилось до 16 901 человека, в том числе 3 751 в Севастополе. Умерло 345 человек, в том числе 99 — в Севастополе.

9. У меня новые круги ада, которые называются “современная медицина Крыма”. В общем, кто скажет мне, что в Крыму и в рашке есть медицина, отматерю и плюну в рожу — это минимум. А так… врагу не пожелаешь. Самое угнетающее, что эти олени 6 месяцев не могут поставить диагноз.

10. Не все ватники поняли, что происходит, потому продолжают задавать наивные вопросы: “Какое-то сплошное ЧП. Что же происходит в нашей Евпатории!?? То и дело жители жалуются на внезапные отключения света — надолго и без объяснений. И на низкое давление газа в сети, не позволяющее включить газовую колонку или котел отопления!”

11. В Симферопольском районе обнаружен прекрасный образец выполнения ГОСТов рф по строительству дорог.

12. На крупнейшем кладбище Севастополя заметили необычную могилу. Она появилась прямо на проходной дороге между рядами давно существующих захоронений. Оказалось, что ихтамнеты потребовали создать “аллею захоронений высокопоставленных военных”. Посмотрите, как это выглядит.

13. Ялта. Оккупанты продолжают радовать нас спасением русского языка. Теперь ошибки в словах красуются и на рекламных баннерах путинской партии: “медикОменты” ннада?

14. Севастопольские пропагандоны поведали нам об очередных камнях с неба: “Попытка покорить одну из популярных горных вершин Крыма Ильяс-Кая для туристов из Севастополя закончилась неожиданной встречей с вооружёнными людьми в военной форме. На все вопросы ответ был лаконичным: не велено пускать. С конца июля здесь расположился лагерь сотрудников спецслужбы, ещё один пункт базирования развёрнут вблизи Чёртовой лестницы над посёлком Форос. Местные жители считают, что дело вовсе не в учениях; на самом деле бдительность на Ильяс-Кая связана с тем, что в посёлках, расположенных на ЮБК, находятся госдачи высокопоставленных чиновников. Периодические запреты на подъём связывают с приездом какой-нибудь VIP-персоны. Для жителей Севастополя и Крыма не в новинку лишаться доступа к привычным местам активного отдыха — в 2017 году под запрет для посещений попал мыс Сарыч, который отдали силовикам”.

Севастопольские ватники с самого упоротого сайта Форпост бросились комментировать эту новость: “Недовольство народа растёт, зачем только это власти? А каких-то 7 лет назад всё было доступно. Скоро везде будут заборы и колючая проволока. Крым превращается в зону особого режима”, “НОВЫЕ ХОЗЯЕВА”, “Половину ЮБК — чеченам, половину — силовикам, а вы, местные, утрите сопли и ждите следующих выборов, там и выскажетесь”, “Бояре на охоту приехали. Приказ холопов не пущать — подождут”, “Это временные меры. Чтобы личный состав зря сопли не морозил, там поставят забор, как в Оливе. Невысокий — метров 5-6, и не особо длинный — километров 5”, “Горы не для холопов”, “Так вот она, туристическая привлекательность! Стало понятно, какая. Для должностных туристов”, “Если какие-то вооружённые люди без опознавательных знаков преградили вам путь, ничего не объясняя и не предъявляя никаких документов, то здесь налицо все признаки ОПГ”, “Скоро на Ялтинском кольце и в Верхнесадовом стоять будут”, “В Морозовке, на заброшенном ЗКП (объект 221) тоже военные расположились”, “тУрма народов”.

P.S. “Половину ЮБК – чеченам, половину – силовикам, а вы, местные, утрите сопли”, – скулит ватник. Хорошо, что не НАТО! Хорошо, что не бандеры! Да, предатели!? Действительно, утритесь и вспоминайте, что еще “каких-то 7 лет назад всё было доступно”!