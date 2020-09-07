1. “Росія зуби обламає” — по ссылке прочтите и посмотрите, как выглядит оборонительный щит ВСУ на Крымском направлении, откуда российские оккупанты в любой момент могут начать наступление. Показано и рассказано только о том, о чем можно показать и рассказать.

2. Начинается строительство 8-ой очереди трассы смерти “Таврида”. Средневековое поселение и три древних кладбища идут под снос…

3. Расскажу вам о трассе “Таврида”. Маму не так давно похоронили на кладбище в селе Маловидное. От Бахчисарая 5 км. Сегодня по этим развязкам, через Железнодорожное, я проехал 50 км… на кладбище к маме!

4. Усугубить катастрофу: “путин выделил Севастополю 7,4 миллиарда на водоотведение и переброску вод Коккозки. Ковшевой водозабор будет насосом перекачивать воду из реки Коккозки в Чернореченское водохранилище под Севастополь”, — сообщили оккупанты. “Это конец Большому Каньону, Бельбекской долине, водопаду Серебряные струи и еще массе всего. Хотя… почему это должно беспокоить колонизаторов? В этих местах можно будет устроить "мусорные полигоны"…”, — прокомментировали наши крымчане.

5. В Симферополе назревает водно-ржавый “Майдан”: “Всему Крыму нужно писать, а то мы скоро на митинг пойдем. Хотим чистую воду. Народ уже закипает и устал от этого бла-бла-бла. Проблема была видна еще ДО. У нас же в приоритете отдыхающие, а остальные в луже купайтесь”, “Руководство Воды Крыма заявило, что воды осталось на 2 месяца. Поэтому ее фильтруют по минимуму, чтобы меньше уходило в слив. Жалобы не будут учитываться как необоснованные. А вода становится ржавой из-за отключений. Понятно. Пусть и нас поймут: не хотим платить втридорога за ржавое говно”.

6. Ватники продолжают жаловаться, что даже по графику воду не видят: “Я все прекрасно понимаю. Но второй день, приезжая домой, воды нет! По графику должна быть, по факту ее нет. Как мыться, как купать ребенка, не понимаю. Крик души! Звоню в водоканал, мне отвечают, что вода у меня есть, но ее, блин, нет!”, “Почему Вы не обратились к Аксёнову, администрации или к путину, как делают остальные? Они же все читают паблики и им совестно”, “Ага, очень… аж плачут”, “Аксёнову писали. А вы знаете, как обратиться к ВВП?”, “Суслика видите? Нет? А он есть!”, “Так вам и надо)) вода по графику))) вы скоро и дышать по графику будете))”, “Вам построили мост! Носите коромыслом из Залесья!”.

7. Американский актер Стивен Сигал, с потрохами продавшийся российским оккупантам, поддержавший аннексию Крыма и получивший в 2016 году российское гражданство, встретился с Гоблином. Гоблин утверждает, что встреча состоялась в Симферополе.

8. Очередные покращення от оккупантов в Ялте. Прочтите до конца: “Вы уже сталкивались с ФГБУ "Заповедный Крым" и вход на Боткинскую (тропу) по пропуску? Моих знакомых уже оштрафовали на сумму больше 30к. Что делать? Вчера днем написала им заявку на завтра — нет ответа. Сайта официального нет. Вся их деятельность — социальные сети. Я не совсем понимаю политику данной организации. Директор богодельни — Бородин Андрей Васильевич. Это неслыханно”. Восторженные ответы не заставили себя ждать: “Сталкивались. Хотели с собакой в лесу погулять. Хочешь пройти — плати бабки. Пройдёшь втихаря — штраф. Крым — это непризнанная территория, это не Украина, это не россия, это бандитский Крым. Здесь каждый зарабатывает, как хочет, и не удивлюсь, что в скором времени, заходя в банк или в магазин, на входе, проведя карточкой по электронному замку, с нас снимут деньги за посещение”, “Лес — это природное достояние народа, как и море.

С какого хрена я кому-то должен платить? Может быть, ещё заставят платить за солнечный свет и ветер?”, “Вчера видела их УАЗ в районе п. Горное. Тоже обратила внимание на надписи на машине. Как оказалось, они высаживают десант, и те лазят по лесу, ловят нарушителей. Лазят даже ночью с тепловизорами. Вроде официальная структура, тем более название говорит само за себя — федеральное государственное бюджетное управление”, “Местных 100 лесников на биржу выкинули. Мы оплачиваем каждый раз по-новому поездку на велике. Чеков ни разу не получил. Думаю, так же, как и парковки везде левые, просто бизнес”, “Очередные нелегальные уродцы пытаются под шумок бабла настричь”, “Нет, как раз легальные. Директора прислали откуда-то с Камчатки, а этот ГУП организовало Минприроды”, “Я родился и вырос в Ялте, всю жизнь ходил в лес без платы и буду ходить, пошли они все!”, “Живу в Ялте и с детства хожу в лес. Если какая-то херня/организация хочет взимать средства за проход, либо оштрафует меня/близких за посещение леса — они мои враги”, “Поднимите в интернете данные о новом директоре "заповедника" (с Камчатки). Там он прославился, что ликвидировал вверенный ему один из заповедников, укрупнив и присоединив к другому.

"Мавр сделал свое дело" и… переведен в Крым. Для подобного же”, “Крым Их. В этом вся беда”, “Да пошли они нах! Я ходил в лес почти 40 лет, и ходить буду! Пропуска? Пусть идут отсосиновики собирают”, “Да уж, теперь вход в лес платный. Печально”, “В августе ходили по лесу. Уже на выходе, за пол км до поселка, подъехали "инспекторы" на мопедах, 2 человека полууголовного вида, показали ксивы. У нас разрешений не было, сайт у них не работал (заблокирован Гуглом), им на это нечего было ответить. Они "провели с нами беседу", штрафовать не стали. Уже нас и леса лишили. Кстати, старых лесников выгнали”.

9. В оккупированном россией Крыму за минувшие сутки выявили 72 новых случая коронавирусной инфекции. В Севастополе — 17. Количество зараженных на полуострове увеличилось до 3369 человек, в том числе 571 в Севастополе. Умер 71 человек, в том числе 19 — в Севастополе.

10. В знак солидарности оккупантов с терроризмом прошли показательные выступления спецподразделения “Альфа” в детском военном лагере “Артек” с применением авиации, гранат и стрелкового оружия. “Полицейские рассказали школьникам, каким образом каждый из них может противостоять национальному и международному терроризму”, — говорится в сообщении оккупантов. НАПОМНЮ, о терроризме мы узнали и прочувствовали его на себе только тогда, когда россия оккупировала Крым.

P.S. “Крым их. В этом вся беда”, — написала местная жительница, комментируя очередные камни с неба в виде платного посещения леса. Крым, конечно же, наш, украинский, а не их, но пока он оккупирован россией, то пожнет еще много бед и камней с неба, по сравнению с которыми платное посещение покажется цветочками. В общем, зато без бандер, как того и хотели ватники! Нравится?! Жрите!

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