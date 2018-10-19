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КРЫМский бандеровец
КРЫМский бандеровец
Все статьи автора

Новости Крымнаша. Пока главный террорист сидит в Кремле, теракты будут продолжаться

19.9т

1. Верховная Рада приняла законопроект, который вводит уголовную ответственность за незаконное пересечение государственной границы Украины. Речь идет о лицах, “имеющих гражданство государства-агрессора, либо действуют в интересах государства-агрессора”. Дадут до 8 лет. Привет всем рашистам, посещающим оккупированные россией Крым и Донбасс

2. Появилось видео из Керченского колледжа, в котором вчера был совершен теракт. Дети и преподаватели бегут по коридорам и лестничным клеткам среди трупов своих одногруппников, а позади — выстрелы . Количество убитых увеличилось до 23 человек . Убитым оказался и понаехавший в Крым из Челябинска подросток, которого крымнашистские родители притащили в оккупацию

Новости Крымнаша. Пока главный террорист сидит в Кремле, теракты будут продолжаться

Новости Крымнаша. Пока главный террорист сидит в Кремле, теракты будут продолжаться

3. Очевидцы продолжают утверждать, что террористов было НЕСКОЛЬКО: “Стреляли с разных сторон”. Дети говорят, что приходилось перелазить через заборы, чтобы спастись. Еще один студент, который оказался в центре событий, также утверждает, что стрелков было двое: “Один открывал огонь по студентам, а второй заходил во все кабинеты, где были замдиректора и остальные, и открывал беспорядочную стрельбу”

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И правда, при чем здесь Россия...

4. Версии керчан разнятся: кто-то говорит, что стреляли несколько человек (двое или трое), кто-то — что была целая группа. Когда представитель оккупантов сообщил, что убивал всех один человек, люди стали кричать: “Зачем вы обманываете?!”

5. Из проверенных источников. Это был теракт! По всему Крыму объявлен план-перехват! Стрелявших было 4-5 человек, все в балаклавах и с автоматами! “Мальчик, расстрелявший своих сокурсников из-за якобы злых преподавателей!” — официальная версия для бабушек. Информация о том, что террористов было несколько, звучала вчера и в оккупационных “СМИ”: “Из туалетов начали выбегать люди с автоматами. На лицах у них были маски. Их было очень много” https://archive.fo/MF32c (заархивированная копия статьи). И посмотрите на развороченный взрывом колледж после теракта

Новости Крымнаша. Пока главный террорист сидит в Кремле, теракты будут продолжаться

Новости Крымнаша. Пока главный террорист сидит в Кремле, теракты будут продолжаться

6. В домах отчисленных студентов политехнического колледжа Керчи оккупанты проводят обыски “с целью найти причастных к массовому убийству”

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7. Керченские мамы требуют изолировать их еще больше: “Мы собираем митинг. Будем требовать, чтобы наши школы были под охраной. Как нам жить? Мы Богом забытый город, жопа мира! Построили мост — всё, все рады и счастливы! Наш город никто не охраняет! Здесь беспредел!”. Требуют установить везде рамки, чтобы дети могли спокойно ходить в школу. Говорят, что до ужаса страшно жить. До оккупации о таком мы и не мечтали, и как-то жили без рамок. И всем известно, что рамки остановят любого террориста, ага. А еще лучше — сразу требовать заборы с колючей проволокой вдоль дорог, и под напряжением! Идиоты

8. “В керченском Политехе забор стал препятствием не для стрелка Рослякова, а для убегавших от него студентов”. Севастопольские пропагандоны опубликовали статью, в которой написали, что в россии, а теперь и в Крыму, всё является фейком. Прочтите!

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9. В школах Керчи сегодня многие ученики отсутствуют на занятиях, родители побоялись приводить детей в образовательные учреждения после теракта. Гоблин говорит, что все учебные заведения города взяты под охрану росгвардии

10. Когда в Крыму стали обносить заборами автостанции, мы эту тему обсуждали. Заборы в экстренном случае создадут заторы и препятствия во время эвакуации. Теракт в Керчи это уже подтвердил. Но там хоть пространство большое — есть куда бежать. А на автостанциях — это сафари по зайцам в клетке, но оккупантам это только и надо!

11. Евпатория. После случившегося администрация нашей школы дала указания — никого из родителей в школу не пускать даже по документам, а детям срочно сделать пропуска. Теперь родители, оказывается, несут опасность для детей.

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12. Севастополь. Рядом с домом находится школа. Раньше ходили туда всей семьёй на стадион гулять. Кидали фризби, футбол — детям радость. Ни оград, ни запретов не было. О террористах даже не думали. Теперь стоит забор и входить запрещено. Везде. А дети гибнут.

13. В евпаторийском детском садике “Журавлик” оккупанты заварили металлические ворота запасного выхода. Правильно, чтобы было больше жертв во время эвакуации в случае очередного ЧП

Новости Крымнаша. Пока главный террорист сидит в Кремле, теракты будут продолжаться

14. Яны-Капу (Красноперекопск). Одни ватники требуют, чтобы выставили полицейских в школах. Другие говорят, что вахтершам оккупанты сегодня выдали металлодетекторы, а родителей теперь в школу не пускают. Третьи считают, что надо правильно воспитывать детей. А детей у нас оккупанты воспитывают “правильно” — оружием и военными шабашами. Напомню, войну постоянно воспевали и в колледже, где произошел теракт

Новости Крымнаша. Пока главный террорист сидит в Кремле, теракты будут продолжаться

15. В Симферополь не пускают грузовой транспорт. На всех перекрёстках, под мостами, на рынках и в учебных заведениях стоят мусора. Короче, бесплатная акция: “русский мир”.

16. Только конченные кретины не способны осознать, что жили в Крыму 20 с лишним лет без терактов и стрельбы, пока не пришло рузке хйло.

17. Симферополь и окрестности вчера около полуночи снова содрогались от взрывов. У оккупантов проходили очередные военно-террористические учения. На фоне терактов в Керчи люди были особенно напуганы Взрывы были слышны и в Севастополе

Новости Крымнаша. Пока главный террорист сидит в Кремле, теракты будут продолжаться

18. Жители Армянска, которые продолжают травиться кислотой, уже хорошо уловили суть оккупантов, которые всегда и во всем обвиняют Украину: “Ждём сообщения властей о том, что студент (студенты), причастные к происшествию в Керчи, имеют какое-то отношение к Украине. Вот прям вижу заявления о том, что во всем виновата Украина”, “Согласен с автором полностью. Это же ппц. Каждый сможет с автоматом зайти в школу и застрелить. Но виновата Украина”, “Константинов по телеку сказал, когда ему журналисты Россия-24 позвонили, что это все Украина сделала”, “Уже”, “Ага с калашем или чем там прошел границу. Наши пограничники и ФСБ только наркобарыг задерживать могут. А вот насчет того, что случилось, стоит задуматься всем. Сегодня Керчь, а завтра кто? Как-то стремно теперь отправлять своих детей. Без верхушки явно не прошло. Но нам этого никто не скажет. МЫ все фейковые дурачки”. Напомню, Константинов вчера обвинил Украину в причастности к теракту в Керчи: “Ветер дует оттуда. Я в этом лично убежден”, — заявил коллаборант

19. Договор с дьяволом всегда оплачивается кровью.

P.S. Многие задавали вчера вопрос, как молодой парень мог собрать взрывные устройства и так ловко владеть оружием? Для оккупированного Крыма это уже не вопрос. Здесь созданы все условия, чтобы освоить военно-террористическое дело. Не так давно оккупанты открыли в Евпатории “Школу юного сапёра”, в которой детей с 9 лет (!!!) обучают обращению с оружием, а также объясняют, как работать со взрывчатыми веществами и поясом смертника. ИГИЛ тихо курит в сторонке. В такие организации отдают своих детей родители с наглухо отбитыми мозгами. Добавьте сюда телевизор, прививающий ненависть к окружающему миру, и получите поколение, готовое убивать все живое. Имбецилы называют это “патриотизмом”. А чего удивляться, если даже нацист Алексей Мильчаков, который на видео отрезал головы сначала животным, а потом отправился убивать украинцев на Донбасс, фиксируя свои зверства на камеру, стал героем россии, частым гостем российских ток-шоу и обнимался с Аксёновым в Крыму? Кем бы ни был исполнитель теракта в Керчи, я знаю наверняка — прямо или косвенно, но курок нажал сотрудник ФСБ. Пока Крым оккупирован, а главный террорист сидит в Кремле, теракты будут продолжаться. И никакие заборы не спасут!

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Темы
Аннексия КрымаВзрыв в Керчи
Место
Украина
Объект
Новости Крыма
Источник
Источник:Блог КРЫМского бандеровца
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Chernoknizhniy Igor
Chernoknizhniy Igor
Ну теперь любители незаконного пересечения украинских границ на оккупированных территориях Донбасса и Крыма имеют шансы присесть :-) . Очень странно что количество стрелков разнится значит дело нечисто. Учитывая постоянные кислотные выбросы и разруху не исключено что ху.ло решил таким образом переключить внимание крымчан.
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Кузьмин Владислав
Кузьмин Владислав
КАНУНЫ больших перемен ....пацаки ! смажте резьбу , тугенько закручивать будет вовка полторашка...
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Inshyna Lena
Inshyna Lena
Офигеть. "...мне понравились самодельные взрывчатые устройства..." Отличные детки подрастают. Продолжаем лить слёзы по жертвам теракта, мы же такие жалостливые и толерантные. А скоро эти детки подрастут и пойдут "убивать укропов". Как сказал очкарик: "в жизни пригодится". Вот такой он, крымский патриотизм.
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