1. В населенных пунктах восточного Крыма в июле резко ухудшилась ситуация с водообеспечением населения. “В селе Вишенное Белогорского района прошел сход жителей, на котором местные власти объявили, что в связи с тем, что в Белогорском водохранилище критично снизился полезный объем воды, а вместе с ней и уровень воды в вытекающей из водохранилища реки Биюк-Карасу, местная водокачка перестает качать воду из речки. Теперь машина развозит воду, и на человека выделяют лишь 33 литра воды в сутки. Это просто кошмар для местных жителей, которым, кроме самих себя, надо еще напоить и домашний скот”, — рассказал местный житель Решад Меметов. По информации жителя Судака Эдема Исмаилова, в городе подачу воды сократили до двух часов через сутки. Житель Ичкинского (Советского) района Февзи Каракаш сообщил, что в районе обезвоживаются скважины и колодцы. Аналогичные проблемы наблюдаются и в других районах оккупированного россией Крыма.

2. Зубков скулит, что туристов мало даже в Ялте и жалуется, что оккупанты гробят Крым, рисуя фантастические цифры процветания. Кроме того, и он, и местные жители, и понаехавшие озвучили проблемы с водой. Поля поливать нечем, а из крана течет соленая вода.

3. Понаехавший оккупант Николай Патрушев заявил, что “Крым обеспечен водой в полном объеме”. Режим ЧС из-за засухи? Засоление почв? Пересохшие колодцы и родники? Снижение урожая? Вода 2 часа через день? Не, не слышали.

4. Оккупанты, как и каждое лето после начала оккупации, сообщили, что “украинцы массово едут в Крым на отдых”. Журналисты поехали увидеть воочию эти “очереди”. Очередей не увидели, а опрошенные люди в основном отвечали, что едут к родственникам или домой. Украинские пограничники пятый год подряд фиксируют уменьшение число пересечений админграницы между материком и оккупированным Крымом.

5. Евпатория, Заозерное. Пляж “Парадиз”, который раньше назывался “Солдатским”, все еще ждет туристов.

6. Севастопольские ватники, обсуждая повышение пенсионного возраста, высказались о “волеизъявлении”, “97%” ЗА оккупантов и луноликом: “Самое время через референдум напомнить ему (путину), кто он, вплоть до импичмента”, “Где возьмете для референдума вежливых и зеленых человечков, чтобы умиротворять противников народного волеизъявления? Проходили уже, но прошлые в этот раз вряд ли подойдут”.

7. Пойманную рыбу не кормят. Кормят сторожей ставка: “Вот именно, речь о действительно пожилом населении. С 14 года индексации нет. Дали один раз 5000 руб. А за 4 года тарифы выросли до 100% + к этому вымогают за капремонт. Кстати, с сентября будут пеню начислять — ставить на бандитский счетчик. Пенсия приблизилась к прожиточному минимуму. За это время путин военным 6 раз повышал пенсии. Последний раз силовикам и прокурорам поднял пенсии на 30% + доплату ежемесячную 6000 руб. А для простых пенсионеров, как Вы выражаетесь, тотальная жопа уже подошла вплотную. Скоро в ней будем все”.

8. Жители Гурзуфа делятся новостями погружения в говень. Такие надписи теперь появляются: “Артек — помойная яма. Чечня 2018. Чечня рулит”. Местные предполагают, что надписи оставили завезенные рабы, строившие огромную бетонную стену, отделившую Артек от Гурзуфа.

9. “Ротенберговский” “Артек” уничтожил Гурзуф. Вдоль выстроенного бетонного забора едешь, как в яме. Пыль, от которой некуда деваться. Нет теперь морского бриза и свежести по вечерам, отобрали вид на море и Мишку. Гастеры толпами ходят какой-то национальности. Непонятные фотографии на бетонной стене вместо вида на море. По царапинам и порезам видно, как местные пытались сорвать это “искусство”. Все высотки, построенные около Гуровских камней, теперь без пляжа. Чешите 8 км, чтобы искупаться. Но этих не жалко — новоделы на заповедных землях. К Адаларам, говорят, теперь вплавь на чем-либо подходить запрещено. И к гроту Пушкина тоже. Запретительная безопасность. Зато видел, как на военном катере оккупанты телок в халатах катали — с размахом твари живут. Хорошо хоть не стрельнули ради прикола. Еще один местный житель добавил: “Не тільки туди (Адалари) заборонено: відгородили значну частину бухти величезними буями, забороняють запливати в акваторію від Адаларів до майже всієї західної частини Ведмідь-гори. Два катера з написами "Береговая охрана" чергують”.

10. Ялтинский морпорт. Процветание во всей красе.

11. День рыбака в Керчи вчера прошел стандартно для оккупации — с рамками и заборами. Новшеством шабаша стали дети из “Юнармии”, которых оккупанты выставили возле рамок металлодетекторов вместо скрепных кизяков. Если случится ЧП, детей затопчут первыми. Для тех детей, которые пришли на шабаш с родителями, оккупанты придумали игру в танки, на которых было написано: “Гитлер капут”, “Победа!”, “СССР”, “За родину”. На танки прицепили колорадки. Ну не рыбой же детей развлекать в День рыбака. ТОЛЬКО ВОЙНА И ОДЕБИЛИВАНИЕ!

12. Севастополь. В случайной компании мужик лет 50-ти жалуется, что не может поехать “на Украину”, где у него мать умирает. Вся семья там, а он за сепаратизм попал в базу Миротворца. Такие у нас тупые сепаратисты! Родились, выросли, вся семья в Украине, а он, дурак старый, за мифический русский мир топит.

13. На военной базе и веселья соответствующие: “Кто там спрашивал про лучшие ночные клубы Феодосии? А? Вот! Кай Метов, звезда электронной поп-диско-ретро деревенской музыки, впервые в нашем городе зажжёт ваши пердаки ярче сверхновой звезды! Тусим до утра с валокордином!”. Комментарии: “Надо купить билет старикам, пусть взорвут танцпол”, “О, Господи, он еще кому-то интересен?”, “15 июля мировой ди-джей с не менее мировым именем — Филипп Киркоров”, “Кто он такое? Деревенская музыка? Старовер, что ли?”, “Н-да. Дела у клуба явно идут не в гору”, “В ночной, простите, клуб — Кая Метова?? Это писец”, “Етить-колотить, он ещё живой? Ему рядом выступать надо в музее древности! Хотя после приезда в Фео Куклачева, может, и норм”.

14. Понаехи в Евпатории жалуются: “Народ, кто едет отдыхать, берите наличку. Ни одно хорошее кафе не берет карты. Проверено лично”. Ответ: “Лучше берите сразу тушёнку, макароны, картоху и прочую снедь, и не ходите по кафешкам”.

15. Приз за самый оригинальный вопрос уходит Косте в Йошкар-Олу: “Здравствуйте. Хотелось бы узнать, у вас в городе есть банкоматы Сбербанка и можно ли рассчитываться картой в заведениях?”

16. Услышала сегодня от понаехавших: “Борщ — это щи, только с томатом”. Русня вообще не понимает вкуса.

17. Неплохо звучит “так называемое самопровозглашённое эРэФ”. Пачтишо ЫГЫЛ.

18. Российские люди очень чувствительны к словам. Например, если говоришь “в Украине”, то ты уже фашисто-бандеровец.

P.S. “Пойманную рыбу не кормят. Кормят сторожей ставка”, — написала сегодня Роксолана. И вот даже не поспоришь с этим утверждением. А ставок наш все пересыхает и пересыхает, усиливая внутривидовую конкуренцию. Хотя оккупанты называют это “обеспечением в полном объёме”. И речь, как вы догадались, не только о воде…