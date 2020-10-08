Новости Крымнаша. Подсунули не ту Россию, что показывали по ТВ

КРЫМский банд*ровец
КРЫМский банд*ровец
Общество / Мнения
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Новости Крымнаша. Подсунули не ту Россию, что показывали по ТВ

1. Российские оккупанты впервые закрыли почти половину воздушного пространства Чёрного моря недалеко от захваченного Крыма. Вероятно, запрет на полёты связан с очередными военно-террористическими учениями агрессора

Новости Крымнаша. Подсунули не ту Россию, что показывали по ТВ

2. Российский миллиардер Геннадий Тимченко обратился в Федеральный суд Швейцарии с просьбой отменить санкции, введенные против него в ответ на оккупацию и аннексию Крыма россией. А че, санкции на пользу не пошли? Странно. Беги к путину, проси валить из Крыма

3. Президент Европейского Совета Шарль Мишель выразил поддержку Украины: “Европейский Союз продолжит поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы осуждаем незаконную аннексию россией Крымского полуострова. Поддержка ЕС полной реализации Минских соглашений и непризнание незаконной аннексии Крыма и Севастополя со стороны россии остаются непоколебимыми”

4. Родственнице политузника второй бахчисарайской группы “дела Хизб ут-Тахрир” Эдема Смаилова — Келямовой Мунивер — пришло письмо от оккупантов с уведомлением о том, что в отношении неё открыто административное производство из-за одиночного пикета в поддержку зятя

Новости Крымнаша. Подсунули не ту Россию, что показывали по ТВ

5. Осужденных по второму бахчисарайскому “делу Хизб ут-Тахрир” оккупанты этапировали в СИЗО-5 Ростова-на-Дону

6. Коллаборанты, на выход: новым “вице-премьером” оккупационного “правительства” Крыма стала Светлана Маслова, которую притащили из Калининграда

7. В оккупированной Ялте сегодня утром загорелся санаторий КЧФ, который прибрало к своим грязным рукам минобороны оккупантов. В санатории отдыхают семьи ихтамнетов

8. Медведчук встретился с путиным и заявил, что он и вся его семейка вакцинировались в Крыму российской нановакциной от коронавируса, которая не прошла испытаний на людях.

9. Новый день и новый антирекорд: в оккупированном россией Крыму за минувшие сутки выявили 118 новых случаев коронавирусной инфекции (+ 4 смерти). В Севастополе — 27 (+ 1 смерть). Количество зараженных на полуострове увеличилось до 6479 человек, в том числе 1191 в Севастополе. Умерло 125 человек, в том числе 33 — в Севастополе

10. “За выходные в Крыму госпитализировали более 400 крымчан с тяжелыми пневмониями”, — сообщили оккупанты. Это х*рня, да, Аксенов? Расскажи еще нам, какой был “удачный сезон”

11. Новости медицины из Симферополя: “Ко мне скорая так и не приехала. Сегодня ПЦР — 1700, КТ — 4500, лекарств уже на 7000. Капельницу сегодня поставила — 1000”

12. Долго молчал, т.к. попал в непростую ситуацию — вплотную столкнулся с так называемой медициной Крыма. После прихода “спасителей” скажу одно: В КРЫМУ БОЛЬШЕ НЕТ МЕДИЦИНЫ! Два месяца беготни по больницам привели в шок от всего увиденного. Это зона безразличия и хамства.

13. В Крыму начинают закрываться больницы и поликлиники из-за нехватки медперсонала — один за одним медработники уходят на больничный с пневмонией или коронавирусом. Закрылся роддом в Бахчисарае, закрылась участковая больница в селе Пионерском

Новости Крымнаша. Подсунули не ту Россию, что показывали по ТВ

14. Крым продолжает бить антирекорды по коронавирусу, а жители полуострова все глубже знакомятся с медициной а-ля рус: “На днях умер мой знакомый. Полный мужчина 60-ти лет, вызывал скорую, ждал её 10 часов, ему поставили диагноз "пневмония" и, несмотря на то, что он диабетик, госпитализировать отказались, сославшись на отсутствие мест в больницах. Утром жена моего приятеля стала вдовой. Другой мой знакомый, лежавший в 7 горбольнице Симферополя с пневмонией, говорил, что свободные места есть, и вообще, ходят разговоры, что их продают по 50000 рублей”, “Целебный путин в помощь!”, “Дети болеют, приносят это все домой! У моей сестры заболела дочь, ребенок с температурой пару дней — и все, а сестра с пневмонией дома лечится! Мест в больнице нет. Заразилась от ребенка. Вы же выкашиваете молодое трудоспособное население! КТ не сделать, хоть умри в той очереди. Тестов бесплатных нет, лечись, как хочешь, бесплатно лекарства не дают. Это что, геноцид населения?”, “Запись на КТ только через 8-10 дней. Ужас. А в скорой трубку не берут”, “Муж с вирусной пневмонией — отказали в госпитализации. Заразилась вся семья, и он ездит на прием к врачу, и стоит в общей очереди в поликлинике, вместо того, чтобы капать антибиотики (по времени)! Это все нормально?”, “Нарастает паника среди населения, под поликлиниками очереди, мест в стационарах не хватает, цифры заболевших смело умножайте на 2, а бессимптомных — и на 3. Пожалейте крымчан, если не жалели, открывая Крым на летний сезон!”, “Все больше убеждаюсь, что мы не нужны никому”, “Это всего лишь капля в море. Лживая статистика — больных в разы больше. Поликлиника своих сотни заболевших не направляет ни на какие тесты!!!”, “На фоне нашей мертвой медицины на очередные ковидные каникулы прут к нам”, “Ни в больницу попасть, ни врача вызвать. Спасибо за светлое будущее!”, “Не было бы тут туристов — не было бы и повторной эпидемии!!!”

15. “Я другой такой страны не знаю, где так вольно, смирно и кругом”. Оккупанты по всему Крыму продолжают готовить из детей мясо на убой

P.S. Завершу выпуск наблюдениями нашего человека: “Вы знаете, некоторая часть крымской ваты спустя 5-6 лет оккупации начала подозревать, что их на*бали и подсунули не ту россию, что показывали по ТВ. А причина проста: они поехали в регионы рф и увидели, как там живут, и у них шок. Многие не могут поверить в увиденное”.

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Источник:Блог КРЫМского бандеровца
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