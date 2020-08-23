1. Сообщество InformNapalm продолжает выявлять и обнародовать информацию о российских военных преступниках, участвовавших в спецоперации по захвату Крыма в феврале-марте 2014 года. Названы имена еще четырех военных 7057-й авиабазы морской авиации ЧФ ВС рф (в/ч 49311, ППД — пгт. Кача, временно оккупированный Крым), участвовавших в агрессии против Украины. Это Чайкин Сергей, Комаров Василий, Никифоров Алексей и Петров Александр.

2. Сразу три разведборта НАТО (США и Великобритании) снова бороздили небо возле оккупированного россией Крыма

3. “Когда он смог нам позвонить, то рассказал, что его очень сильно били, угрожали расправой, если не пойдет на сотрудничество и не будет делать то, что скажет ФСБ. Пистолет к голове приставляли, током били, шапку жгли на голове”, — рассказывает Ирина Лимешко, жена осужденного в оккупированном Крыму по “делу украинских диверсантов” Геннадия Лимешко. Она также говорит, что без мужа ей очень тяжело, но пережить непростые времена помогает их с Геннадием трехлетняя дочь, которая тоже ждет папу.

4. Оккупанты ужесточили статью задержанному в апреле 2019 года крымчанину Раиму Айвазову, который заявлял о пытках со стороны ФСБ. Теперь политузнику грозит пожизненное заключение за “организацию террористической деятельности”

5. Херсонский городской суд арестовал до 9 октября руководителя общественной организации “Русская национальная община “Русичъ” Татьяну Кузьмич, которая, как утверждает СБУ, была завербована ФСБ в оккупированном Крыму.

6. Дерибан: оккупанты выставили на аукцион пансионат “Алмаз” вблизи Судака, оценив его в 33 млн руб (около 12 млн грн). Отжатый варварами пансионат принадлежит научно-технологичному алмазному концерну “АЛКОМ” НАН Украины

7. Ватная жительница Симферополя охарактеризовала мнение заложников об оккупантах: “Когда говорят “все хорошо”, РАНЬШЕ это было вполне реально, но теперь русское “хорошо” получило иной смысл. Ведь у нас было совсем недавно “всё ХОРОШО” с водой. Грандиозные уверения, что все “ХОРОШО” оказались гнилью, как и все, что обещают в руководстве Крыма и не только. Гниль. Столько лжи за 6 лет. Браво!”.

8. Оккупанты в Симферополе рекомендовали заведениям общественного питания перейти на одноразовую посуду и установить резервные емкости из-за дефицита воды, который ранее отрицали и заявляли, что Крыму не только не нужна днепровская вода, но она еще и опасна. Напомню, оккупанты с 24 августа начнут жесточайшую экономию воды в Симферополе, а также в Симферопольском и Бахчисарайском районах: прекращается горячее водоснабжение, вводятся графики подачи воды и снижается ее давление, что может привести к тому, что жители верхних этажей вообще не будут получать воду

9. Тем временем в Одессе, которую россиянцы-засранцы не смогли “спасти от бендеровцев”, дворники каждое утро поливают тротуары из шлангов — смывают скрепы, наверное

10. Как исконные с понаехавшими Крым делили на паблике Гурзуфа: “Уважаемые отдыхающие, пожалуйста, ведите себя попроще и уважительнее к нам, местным жителям! В этом году как никогда трудно общаться с вами! Мы тоже сидели на карантине и нам было тяжело!”, — написала не так давно понаехавшая в Крым, и получила ответ от давно понаехавшей: “По мнению отдыхающих, они везут нам деньги. Мне лично никто ничего не везёт. Живу в проходном дворе, куча машин, толпы людей и груды мусора, а про шум круглосуточный и говорить не буду. И вот это их "крымнаш". Крым крымский. Вся моя семья, 3 поколения, с 1956 года, живём и работаем в Крыму. Мои бабушки и дедушки строили Крым. А в 2014 году было принято решение, что "крымваш". Что вы сделали для Крыма, кроме как замусорили и отобрали рабочие места у местного населения? Конечно же, радость от приезда наглости несказанная”

11. В оккупированном россией Крыму за сутки выявили 47 новых случаев коронавирусной инфекции и констатировали одну смерть. В Севастополе — 6 новых больных. Количество зараженных на полуострове увеличилось до 2413 человек, в том числе 456 в Севастополе. Умер 61 человек, в том числе 15 — в Севастополе

12. Несмотря на стремительное распространение коронавируса, оккупанты в Коктебеле открыли пародию на джазовый фестиваль, который организовал мерзкий пропагандон Киселев. На сцене шабаша для понаехавших присутствовали также Гоблин и в качестве ведущих — еще два мерзейших пропагандона: Ольга Скабеева и Эрнест Мацкявичюс. А когда-то тут зажигали мировые звезды. Напомню, оккупанты запрещают ватникам митинговать и скулить о камнях с неба, аргументируя запрет эпидемиологической ситуацией

13. Окупована Ялта, 22/08/2020. Місцевий путлєр’югенд відзначив веселе дитяче “свято” — день прапора загарбника — стройовим кроком, урочистим шикуванням і кокошниками. У дитячу мілітаристську секту завдяки успішному вербуванню окупантам вже вдалося затягнути понад 7000 юних кримчан

P.S. “Запрет фактически навсегда”: оккупанты не пустили крымчанина Андрея Сливку на похороны отца и запретили въезд в Крым на 40 лет. “Спрашивали, почему я не оформил российский паспорт; сказали, что я являюсь угрозой государственной безопасности рф”.