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25 ноября • обновлено в 05:41
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КРЫМский банд*ровец
КРЫМский банд*ровец
Украинский блогер из Крыма Все статьи автора

Новости Крымнаша. Плохому танцору...

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1. 23 ноября в Украине отметили День памяти жертв голодоморов. Как и жители свободных от российской оккупации регионов страны, крымчане зажигали свечи, возле которых ставили украинские флажки, и публиковали в соцсетях посты, посвященные этой скорбной дате. По ссылке прочтите сообщения и посмотрите фотографии.

Новости Крымнаша. Плохому танцору...
Новости Крымнаша. Плохому танцору...
Новости Крымнаша. Плохому танцору...
Новости Крымнаша. Плохому танцору...
Новости Крымнаша. Плохому танцору...
Новости Крымнаша. Плохому танцору...
Новости Крымнаша. Плохому танцору...
Новости Крымнаша. Плохому танцору...
Новости Крымнаша. Плохому танцору...
Новости Крымнаша. Плохому танцору...
Новости Крымнаша. Плохому танцору...

2. Потомки людей, которые въезжали в хаты умерших от голода украинцев, не могут считать Голодомор трагедией. Для них он — джек-пот, позволивший на халяву получить созданное руками других людей. После депортации крымских татар из Крыма было то же самое.

3. В Республике Марий Эл Советский районный “суд” установил 8 лет административного надзора после окончания срока лишения свободы фигуранту одного из первых сфабрикованных ФСБ в оккупированном Крыму “дел крымских мусульман” Нури Примову, 5-летний срок заключения которого истекает в феврале 2020 года.

Новости Крымнаша. Плохому танцору...

4. Оккупанты выставили на продажу Керченский металлургический завод. Стартовая цена продажи объекта 706 млн рублей, что в 4 раза меньше стоимости его акций. Завод отжат вооруженными гоблинцами в марте 2017 года, после чего оккупанты пообещали рай. Уже в мае того же года ватники митинговали, требуя вернуть долги по зарплатам, и спрашивали, “зачем их захватили”.

Новости Крымнаша. Плохому танцору...
Новости Крымнаша. Плохому танцору...

5. Евпатория. Веселый детский курорт. Городской бой — то, что нужно деткам. Для “миру-мира”: “На улице прохладно, но мы не боимся холода и трудностей, нам всё по плечу. Сегодня отрабатывали заход в здание через окно группой”. А как проводят досуг ваши дети?

Новости Крымнаша. Плохому танцору...
Новости Крымнаша. Плохому танцору...
Новости Крымнаша. Плохому танцору...
Новости Крымнаша. Плохому танцору...

6. Новости процветания Феодосии: “20 ноября навсегда закрыли единственную в городе станцию переливания крови. Теперь каждый, кто хочет сдать кровь, скажем, для родственника, должен будет ехать в Симферополь. На осмотр онкологу тоже в столицу. А если человек не ходит, выкручиваться самим, скорая в Симферополь везти отказывается. Аптека при городской больнице перестала работать круглосуточно. Это только часть проблем и только одного города. Страшно представить картину, которая происходит во всем Крыму”.

Новости Крымнаша. Плохому танцору...

7. В оккупированных Феодосии и Керчи продолжаются перебои в водоснабжении. Некоторым жителя Феодосии повезло — к ним под дом приехала водовозка, расписания которой никто не знает, поэтому черпать воду надо как в последний раз.

Новости Крымнаша. Плохому танцору...
Новости Крымнаша. Плохому танцору...

8.В районе Семисотки в Едыкуйском (Ленинском) районе Крыма Северо-Крымский канал весь в грязи, траве и тине. В Керчь через канал воду в водохранилище закачивают — из центра Крыма гоняют три капли. Посмотрите, как это выглядит.

Новости Крымнаша. Плохому танцору...
Новости Крымнаша. Плохому танцору...
Новости Крымнаша. Плохому танцору...
Новости Крымнаша. Плохому танцору...

9. В Джанкое со школы сорвало кровлю, которую оккупанты заменили в прошлом году. А если бы просто украли, не трогали ничего руками, все было бы нормально с крышей.

Новости Крымнаша. Плохому танцору...
Новости Крымнаша. Плохому танцору...
Новости Крымнаша. Плохому танцору...

10. ВАУ! Алушта. Суть российского режима! ПиНжак Степанченко, пособник гавани, которого гавань в благодарность в тюрьме три года продержала, подает иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ)! Фантастика! Как украинский гражданин, наверняка!

Новости Крымнаша. Плохому танцору...

11. Говорят, Аксенову дана команда замять историю с парком “Тайган”. Скандал с его закрытием вышел на федеральный уровень, привлечено внимание европейских СМИ. У путина крайне недовольны шумихой. На “суде” через 8 дней должно быть принято решение парк не закрывать, ограничиться штрафом. Скоро узнаем, насколько эта информация достоверна.

Новости Крымнаша. Плохому танцору...

12. Дана новая команда из Кремля: Гоблин недоволен отношением новой украинской власти к Крыму. Говорит, что все направлено на то, “как лучше всего нагадить Крыму” и “создать преграды для того, чтобы мешать российскому Крыму развиваться”

13. В Пенсионном фонде оккупированной Ялты чинуши привязали веревкой пластиковый стаканчик у кулера с водой. ПЛАСТИКОВЫЙ, ОДНОРАЗОВЫЙ СТАКАНЧИК… ПРИВЯЗАЛИ ВЕРЕВКОЙ… Летим в СССР 2.0. Скоро снова будем стирать целлофановые пакеты. Кстати, в Севастополе еще в 2017 году можно было увидеть, как пакеты сушат на балконах, о чем сообщал в дайджесте.

Новости Крымнаша. Плохому танцору...

P.S. В общем, Украина снова виновата и ставит палки в колеса. В чем виновата? Да во всем! Но, безусловно, все созданные Украиной трудности Крым героически преодолевает, о чем и сообщил нам Гоблин. И вот зуб даю, что одноразовый стаканчик в Пенсионном фонде Ялты привязали засланные агенты хунты, чтобы опорочить россиюшку и поставить под сомнение процветание. Вспомнилась поговорка про плохого танцора, которому вечно что-то мешает…

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Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

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Автор
КРЫМский банд*ровец КРЫМский банд*ровец
Темы
Аннексия Крыма Новости Голодомор в Украине
Персона
Сергей Аксенов
Место
Украина
Теги
Новости России Новости Крыма
Источник
Источник: crimeaua1.wordpress.com
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