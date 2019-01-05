1. Рефат Чубаров заявил, что спецслужбы россии готовят очередную диверсию против граждан Украины в Крыму.

Оккупанты подготовили документ, в котором указаны имена будущих “диверсантов”. В список, например, попали директор школы в Херсонской области и докторант одного из турецких вузов. Крымчане, будьте осторожны

2. “При этой власти Крым утопает в мусоре и грязи, в крымские семьи пришли уныние и нищета” — такими словами предатели Украины и понаехавшие оккупанты, строящие из себя “общественников”, подвели итоги 2018 года. В разрухе и нищете обвиняют Гоблина, т.к. путина винить нельзя

Новости Зеленский бросил вызов Путину

3. В Крыму продолжаются блэкауты. Сегодня без света остались тысячи человек в Сакском, Едыкуйском (Ленинском), Черноморском, Курманском (Красногвардейском), Симферопольском и Бахчисарайском районах, а также в Евпатории. Оккупанты обвиняют погоду

4. В Керчи практически во всех районах города не вывозят мусор, а в некоторых районах горы мусора растут уже несколько недель. Керчане отмечают, что до 2014 года город был одним из самых чистых на полуострове. Теперь Керчь превратилась в сплошную свалку с соответствующим зловонием “русского мира”. В соцсетях воют и завуалировано тоскуют по украинским временам, когда в городе был порядок

5. На паблике Феодосии поговорили о российской кормовой базе, т.е. о российских дерьмовых продуктах. Практически все тоскуют по украинскому качеству, и лишь один ватник переживает не о том, что жрет российское дерьмо, а о том, что эти сообщения заскринит Крымский бандеровец. Не буду разочаровывать: “Сколько же можно травить крымчан материковым дерьмом? Купили горчицу — она вдалеке от нее стояла, маринованные огурчики — тоже где-то повалялись в тазике таджиков, молоко и кефир — полный отстой. Нас что, специально травят, чтобы мы вымерли?”. Ответы: “100%”, “В ДНР такая же фигня”, “Да и местные продукты не все должного качества”, “Сельское хозяйство в Крыму полностью уничтожено. Не так давно был кипишь об уничтожении очередной птицефабрики. На частных подворьях количество скота уменьшилось больше чем в 10 раз. И кому это нужно — путлеровскому дружку агроолигарху Ткачёву. Я не удивлюсь, что именно российские олигархи заплатили татарским бандитам за продуктовую и энергоблокаду Крыма. Политика — это экономика, вымазанная в дерьме”, “(Из Москвы пишет) Вся россия питается этим дерьмом. Чем вы хуже? Так же ешьте те же продукты. В россии уже давно нет ни сыра, ни колбасы”, “Согласна полностью. Хоть в Крыму что-то осталось, что иногда можно купить (мясные и молочные изделия)!”, “(Из-за поребрика пишет) А кто заставляет вас покупать и есть продукты с материка?!”, “А разве есть альтернатива?”, “Что имеем — не храним, потерявши — плачем”, “Везут одну лажу в Крым, да еще и цена выше процентов на 20, т.е. и товар хуже, и он же еще и дороже”, “(Из-за поребрика пишет) Очень тяжело за всё лето вырастить и закрыть несколько банок огурцов? Путин не даёт?”, “Не поверишь — не дает. Мне пришлось бросить огородик на Очистных из-за того, что воду стали давать по графику в мизерных количествах”, “За что боролись…”, “Украинские продукты лучше, чем российское…!”, “Не знаю, кому как, а для меня украинские продукты питания — самые лучшие”, “Нужна продуктовая дорога жизни через перешеек. В магазинах одно рос. говно. Лично я бы пару ящиков пивка взял сразу”, “Украинские продукты были качественнее. То, что сейчас нам привозят, хрень полная. Есть страшно”, “Как бы это ни отрицали, но украинские продукты были качественнее”, “О, очередной анонимный вброс на радость крымским бандеровцам?”, “(Ответ на предыдущий комментарий упоротого ватника) Это крик души очередного патриота раши. Патриоты уже начинают выть”, “Жена по делам ездила в Херсон. Упустим политику. Все же продукты вкуснее. Колбасы и конфеты — ваще на уровень”

6. Качество российской мобильной связи не отстало от качества российского корма: “Анонимно. Каждый день езжу из Ялты в сторону Алупки, и не могу передать, до какой степени раздражает то, что начиная от стелы ЯЛТА пропадает мобильная связь, пока не доедешь до Алупки. Вот мы в россии уже практически 5 лет, а качество связи желает оставлять лучшего. По городу мобильный интернет работает с переменным успехом. Вот скажите, за что мы платим деньги, операторам в том числе? Это что, никак властями не регламентируется? Качество покрытия, связи, выхода в интернет, ведь сейчас на дворе уже мир нанотехнологий как бы”. Комментарии: “Это МТС. Им пох”, “Это МТС, детка!!!!”, “И всем остальным операторам тоже п… В Московской области такая же х*я”, “Своих вышек нет, поэтому и связь такая говняная. Пока не зайдёт кто-то другой, так и будет жопка жопская”, “Связь х*ровая”, “Они дороги сделать не могут. Нанотехнологии. Какой смешной”, “Связь ужасная, санкции введены. Пока не отменят, нормальный провайдер не зайдёт”, “То же говорили про цены — пока мост не откроют)))”, “Связь — говно, инет такой же”, “Вы скоро не только по мобильной связи ничего не услышите, но и по "городскому" телефону. "Крымтелеком" выставлен на продажу. Рынок прыйдэ — порядок наведэ”, “А Киевстар норм работал)))”, “И Лайф(((”, “Местами Телефонная Связь. Я уже даже не заморачиваюсь. Надоело из-за этого переживать. Есть — есть, нет — нет”, “Согласен, херь какая-то. Киевстар в сто раз лучше был. Везде ловил, и интернет тоже(((”, “Какие нах технологии, если в домах не топят”, “К сожалению, это не мы в россии, а россия в нас, в самом плохом эротическом смысле!”, “Это вы еще в Севастополе не пытались дозвониться”, “Всех это бесит!”, “Это вы ещё в Севастополе, видимо, мобильным интернетом не пытались пользоваться. Там с мобильным интернетом вообще п*зда полнейшая”, “(Ольгинец) У меня по всему городу связь нормально ловит и норм инет работает. А ведь у меня МТС”, “Вам, наверное, телефон лично ВВП подарил, раз он у вас прям везде ловит”, “(Еще один ольгинец) ВВП не поминай всуе, недоросль!”

7. Оккупанты в Керчи открыли каток. Чтобы на него попасть, надо выстоять огромную очередь в грязи. Экстерьер соответствует “родной говени”

8. В Севастополе давно позакрывали почти все обменники. Обмен валюты — только в банках. При этом курс в РНКБ самый хреновый. На город осталось несколько отделений других банков, где курс лучше. На рынке “5-ый км”, как в 90-е, появилась точка менял, но была там недолго. И на Чайке менялы стоят.

9. Залесье, Орда, Мордор… А как вы называете пространство от Европы до Китая?

P.S. Одни предатели хотят жить в оккупированном Крыму, но при этом требуют украинское качество во всем. Другие уже давно не против “вернуть все назад”. Третьи, пытаясь усидеть на двух стульях, считают, что Крыму “нужна продуктовая дорога жизни через перешеек”. Четвертые, нахлебавшись родной говени, пришли к выводу, что “это не мы в россии, а россия в нас, в самом плохом эротическом смысле”. Как ни старались оккупанты накачать предателей пропагандой строительства моста, по которому в зону должны были хлынуть неслыханные богатства, но только маленький Перекопский перешеек на севере полуострова прочно ассоциируется со свободой, цивилизацией, качеством и перспективами. Действительно, дорога жизни.