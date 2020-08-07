1. Оккупанты в Симферополе продлили до 9 ноября 2020 года содержание под домашним арестом Амету Сулейманову, у которого серьезные проблемы со здоровьем. “В суде мы говорили о том, что состояние Сулейманова ухудшается, предоставили суду подтверждающие документы. Это заключение кардиолога, в котором говорится, что его состояние ниже удовлетворительного, что ему необходима профилактика каждые 2 недели. Также приложили заключение фельдшера “скорой помощи”, которая вызывалась ему, и заключение лечащего терапевта”, — рассказала адвокат Лиля Гемеджи

2. Всем политзаключенным третьей бахчисарайской группы “дела Хизб ут-Тахрир” — Сейтумеру и Осману Сейтумеровым, Рустему Сейтмеметову — оккупанты продлили арест до 9 ноября 2020 года

3. Оккупанты в Москве третий раз продлили меру пресечения в виде содержания под стражей 65-летней жительнице Севастополя Галине Довгополой, которую обвиняют в госизмене. Оккупанты утверждают, что Довгополая была завербована украинскими спецслужбами. Пенсионерке, арестованной 27 ноября 2019 года, грозит от 12 до 20 лет лишения свободы

4. Министерство иностранных дел Панамы пообещало строго контролировать незаконный заход кораблей под панамским флагом в порты аннексированного россией Крыма, которые Украина закрыла в 2014 году. “Нарушителей ждут суровые санкции”

5. Оккупанты в Крыму требуют объяснений от вуза Беларуси (БГУ) из-за отказа минской команды КВН “Дети Тьюринга” ехать в аннексированный россией Крым для участия в четвертьфинале российской премьер-лиги. Пускают сопли пузырями и требуют, чтобы в вузе высказались о принадлежности Крыма

6. “Из-за длительного недобора осадков в верховьях большинства основных рек, на которых расположены водохранилища питьевого стока, наблюдались очень низкие уровни воды, а реки Альма и Черная — на грани пересыхания”, — сообщили оккупанты

7. БОльшую часть Симферополя и прилегающих районов оккупанты сегодня в 8 утра оставили без водоснабжения. Воду обещают дать только в 23:00

8. Не врите! В Крыму нет проблем с водой: “Я неоднократно прошу помочь в решении вопроса по воде в селе Молочном Сакского района. У нас постоянно закрывают воду. Воды то утром нет, днем и ночью, и такое почти каждый день. И главное, никто этот вопрос не собирается решать. Вода постоянно отключается в разное время. И никто не знает причин. Как людям жить без воды?”

9. Снова антирекорд: в оккупированном россией Крыму за минувшие сутки выявили 39 новых случаев коронавирусной инфекции, один человек умер. В Севастополе 4 заболевших и одна смерть. Количество зараженных на полуострове увеличилось до 1747 человек, в том числе 360 в Севастополе. Количество умерших увеличилось до 47 человек, в том числе 11 — в Севастополе

10. Ярмарками и шабашами ударят по коронавирусу: несмотря на небывалый всплеск коронавирусной инфекции, на этих выходных в Севастополе пройдет шабаш путинских косметичек, а в Симферополе стартуют масштабные ярмарки. Ну, и заразные рашисты прут в “морьке” нашем покупаться. “Весело”

11. Ничего необычного. Просто в Солнечногорском оккупанты установили отбойник прямо на тротуаре. Где идти теперь пешеходам — непонятно. ГОСТы рф соблюдены!

12. К сожалению, по небольшому куску видео сложно понять, что предшествовало этой истории: в Симферополе водитель автобуса и пассажир кричали друг другу “русская свинья”, а водитель, кроме прочего, в ходе словесной перепалки достал нож и пытался сбить пассажира автобусом. Якобы водитель не пустил на переднее сиденье бабушку, за которую вступился один из пассажиров. Передние сидения автобусов не предназначены для пассажиров — запрет от оккупантов, за нарушение которого водителей штрафуют. А вообще, люди за 6 лет оккупации стали значительно агрессивней

13. Ловите смелого эксперта по понаехавшим кадыровцам: “Многие возмущаются джигитам в Крыму, но вы же сами их и провоцируете своей трусостью, разобщенностью и ленью” е жить?”. Причем сначала спрашивают: “Вы местный?”.

P.S. Пока рашисты со своими заразами беспрепятственно попадают в Крым и разносят инфекцию по всему гетто, оккупанты продолжают издеваться над крымчанами и жителями материковой Украины, которые пытаются въехать на полуостров по гуманитарным причинам: “Коридор из металлической сетки шириной около метра, заканчивающийся площадкой примерно три на три метра, оказался заполненным людьми примерно наполовину. Потом я пересчитала от безделья: впереди меня стояло 74 человека, времени было 2:30 ночи. За два часа ожидания на досмотр не было взято ни единого человека. Потянуло утренним бризом, температура упала до 17 градусов, мы стали надевать на себя все, что можно, включая полотенца и шорты поверх брюк. Отец ребенка с инвалидностью не выдержал, побежал с криками к нашим мучителям — и они пропустили людей с детьми. Девочку в хиджабе поволокли в вагончик допросов ФСБ, ее держали три часа”.

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