1. Оккупанты сообщили о задержании и аресте двух “сторонников террористической организации”, которые якобы намеревались выехать из Крыма в Сирию, для чего в Крыму даже камуфляж купили. Типа в Сирии камуфляж бы не выдали? В этой истории не хватает сланцев и пилы. Очередная байка для лохов и две новые жертвы

2. Европейский Союз не признает указ путина, согласно которому россия добавила большую часть аннексированных Крыма и Севастополя в список своих приграничных территорий, в которых “иностранцам” запрещено владеть землей

3. По данным оккупантов, за 6 лет аннексии Крыма на полуостров из россии понаехало 172 422 рашиста, из которых 76 071 — в Севастополь. Остальные рассосались по Крыму. Эти данные отображают только тех, кто зарегистрировался в Крыму. Большая же часть, судя по тому, что крымчане могут лицезреть вокруг себя, нигде не регистрируется, т.к. визуально понаехавших местами уже больше, чем нас

4. Оккупанты объявили об ужесточении мер путинских “каникул” в Крыму: с 3 апреля запрещено выходить из дома, кроме экстренных случаев. Личным автотранспортом могут воспользоваться только те, у кого есть “право на перемещение”. Ограничения будут действовать до 6 апреля. За 3 дня весь вирус, видимо, победят. В общем, так и будут идиоты по три дня продлевать “каникулы”

5. В Крыму НЕТ карантина! Карантин — это четко прописанный юридический термин. Это форс-мажор, упоминание о котором есть в ЛЮБОМ договоре — от аренды, ипотеки до всего! Поэтому оккупанты в Крыму ввели “режим повышенной готовности”, а путин вообще не при делах — он холопам о каникулах говорил. Форс-мажор обнуляет не царей, а договоры. И четко предусматривает поддержку бюджета всем гражданам, пострадавшим от него. Так что эти “каникулы повышенной готовности” за ваш счет! Никто ничем не поможет! Тоните, помирайте — по цимбалам “гавани родной” . Кстати, аэропорт в Симферополе продолжает принимать вирусных рашистов. Не отменены и скрепные поезда

6. Ночью с 1 на 2 апреля на Крымском мосту начал работать блокпост оккупантов, на котором проверяют всех рашистов, следующих на полуостров. “На посту дежурят сотрудники МВД, ОМОНа, военные и гражданские медики”. В Крым впускают только тех, кто здесь живет или имеет родственников, а также командировочных. Пропагандоны, избегая острых слов, назвали пункт шмона и сортировки “блокпостом здоровья”

7. Житель Ялты о текущих событиях и реакции оккупантов на пандемию: “А нет никакого форс-мажора. Есть некий пункт "обязать граждан". И вопрос — а какого хрена "Совмин Крыма" меня обязывает? Обзывает недоконституция этой недостраны и её недозаконы. "Совмин"- исполнительная власть. Ни ЧС, ни ЧП не введены. Плати налоги и ЖКХ. Госдурка собралась, шототам приняла и упс… Ниче нема, кроме закона про фейки. Спихнули всё на Кабмин, а это не законодательный орган, опять же. Т.е., обязать он может организации, местами частный бизнес, а граждан может обязать токо режим ЧС/ЧП. Но тогда можно не платить. Де-факто мы наблюдаем процесс стихийной педерализации Педераци под девизом "Спасайся кто и как может". Это особенно прекрасно на фоне самолета Миннападения, улетающего в Нью-Йорк с масками, халатами и аппаратами ИВЛ”

8. В Крыму ужесточили ограничения в работе транспорта. Ездить нельзя будет практически никому в период со 2 по 14 апреля. Прекратилось междугородное сообщение. Городской транспорт работает с 6 до 10 и с 17 до 21 часа. Таксисты тоже курят бамбук.

9. Оккупанты дали туристам 3 дня, чтобы убраться из Крыма. Весь санаторно-курортный комплекс консервируется минимум до 1 июня. Всем, кто находится в отелях или санаториях, запрещено покидать территории этих объектов — только по маршруту чемодан-вокзал-россия

10. Оккупанты составили протокол в отношении крымчанки, которая сообщила в социальных сетях о том, что в селе Уютное Сакского района, где она проживает, находятся 5 человек, зараженных коронавирусом. Теперь крымчанке грозит штраф в неподъемном размере от 30 до 100 тыс руб — такой закон вчера путин подписал в рамках объявленных “каникул”

11. Коллаборант Константинов обошел крымские аптеки и обнаружил острый дефицит по многим группам товаров, которые сейчас нужны для самозащиты. А почему бы Константинову не поплакаться путину, который отправил “гуманитарку” в Италию и США? Слабо, гондоныш?

12. Кизяки, “самооборонцы” и прочая зараза вышли на улицы оккупированных городов. Зараза к заразе не пристает

13. Посмотрите, как сегодня выглядит обезвоженное Симферопольское водохранилище

14. Жители оккупированного Джанкоя жалуются на участившиеся отключения воды. Добавьте сюда пандемию и получите ядерный коктейль

15. Троллинг ваты от Google: “Подскажите, пожалуйста, какой-нибудь магазин с запчастями для мопедов и скутеров. А то Гугл вечно украинские запчасти выдает”. Крым — это Украина!

P.S. Пока ватники с Константиновым выли об отсутствии масок и дезинфекторов, россия сначала отправила “гуманитарку” в Италию, а потом продала в США “медицинское оборудование, включая аппараты искусственной вентиляции легких” (сразу понятно, какой из президентов думает о гражданах своей страны). В Украине после проданных за границу во время пандемии масок разразился скандал. В россии царит гробовая тишина, и только ватники, втыкая в мерзкие ток-шоу, гордятся фейковым величием… Роксолана считает, что так выглядит операция “Ликвидация россии”. А по моим наблюдениям, эта операция началась еще с “Крымнаша” в 2014 году. А сейчас мы наблюдаем новую её фазу — ликвидацию россиян. И шутки о том, что спонсором коронавируса является Пенсионный фонд рф, обретают вполне реальные черты. Очень обидно, что и нас зацепит. Но можно порадоваться за жаждущих в 2014 году “умереть в россии”.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся