1. 16-ти севастопольским морякам оккупанты не разрешили сойти на берег в Мурманске: “Как мне сообщил капитан судна, им в Мурманске было отказано в смене экипажа. И, по мнению капитана, им создают невыполнимые условия для организации смены членов экипажа. Они просят содействия в возвращении домой”, — проскулил т.н. уполномоченный по правам человека в Крыму Павел Буцай. Через несколько часов после этого воя судно с севастопольскими и крымскими ватными моряками приняло решение перейти из Мурманска в порт Архангельска, где якобы им готовы обеспечить условия для смены экипажа, но не факт. Переход до Архангельска займет еще 3-4 дня

2. Пока оккупанты издеваются над моряками, предавшими Украину, одесский судья Анатолий Дерус снял арест с судна российской компании, которая добывала песок для строительства моста через Керченский пролив. Прокуратура АР Крым начала уголовное производство по факту вынесения судьей заведомо неправосудного решения. Судя по новостям об этом судье в Гугле, это та еще коррумпированная крыса. И теперь этот упырь в мантии работает на страну-агрессора, вынося соответствующие решения Именем Украины

3. “Изобильненское водохранилище в Алуште… Воды, конечно, маловато. Что же будет летом?”, — интересуются местные жители.

4. К водохранилищу оккупированного Симферополя подкрался пушной зверек. Жители города тем временем комментируют: “Останемся без воды — будем пить кровь упырей, которые пьют ее у нас уже 6 лет оккупации, а кто и того дольше”, “Полный песец уже подкрался. А ведь всегда вода подходила аж до дамбы. По трассе к заезду в город. Бывало такое, что и сброс воды делали. А что будем делать без воды, я не знаю. А ведь лето не за горами?”

5. Новые подробности уничтожения Крыма оккупантами: “О творящемся беспределе на горе Узун-Сырт у Коктебеля я, конечно, слышал, но то, что пришлось увидеть во время вчерашнего посещения, привело в шок. На наших глазах убивали особо охраняемую природную территорию “Воздухоплавательный комплекс Узун-Сырт, гора Клементьева”. Дорога 20-метровой ширины по всей длине рассекла покрытое ботаническими раритетами уникальное плато. И в ее конце на белокаменной ротонде как насмешка — пророческая надпись: “Звездопад воспоминаний”. Особый “восторг и умиление” вызвала грядочка 5х5 м у обочины, куда “заботливые” вандалы вкопали около сотни крымских асфоделин, якобы “сохраняя” таким образом краснокнижные виды. Просто выкладываю фотографии, сказать больше нечего. Только один вопрос: что на очереди? Карадаг, Опук, Новый Свет?”

Напомню, 13 мая оккупанты в Крыму ликвидировали еще два природных заповедника — Опукский и Казантипский, земли которых делят между дружками путина.

6. В оккупированном россией Крыму выявлено 14 новых случаев заболевания коронавирусом. В Севастополе — еще 3. Количество зараженных на полуострове увеличилось до 394 человека, в том числе 135 в Севастополе. И сегодня умер седьмой человек от осложнений, вызванных COVID-19.

7. Аэрофлот, который седьмой год безнаказанно нарушает международные законы, совершая полеты в оккупированный Крым, требует отменить обсервацию рашистов в Крыму, т.к. это мешает бизнесу авиакомпании. И плевать Аэрофлоту на жителей Крыма, которых он помогает заражать. Напомню, россия вышла на второе место в мире по числу заразившихся коронавирусом.

8. Они прут, а мы самоликвидируемся: “Посмотрите, что творится в населенных пунктах на побережье. Отдыхающих полно, спокойно приезжают с материка (прим — из россии) и снимают жилье, а потом оказывается, что инфекция привозная. И мы из-за них будем все лето сидеть на карантине. Всех приезжих на карантин!!!!!”, “Грустно, но так и есть!”

9. Еще у одной ватницы сдали нервы, и она решила высказать понаехавшей все, что думает: “Мерзота, сиди, с*ка, дома. У нас и так заболевших хватает. Наплевать на свою жизнь, кто дал право рисковать чужой! Хотите сдохнуть — вперед, нам ваша зараза ни к чему. Подыхайте сами, а мы хотим нормально жить. И нечего потом жаловаться, что в Крыму не любят приезжих. Вы же твари!”

10. Увидел под АТБ (прим — теперь это ПУД) старуху за рулём убитой праворульной Тойоты (86 регион). Старуха и авто обвешаны колорадскими ленточками. Хоррор ещё тот. Вероятно, некто в Ханты-Мансийске решил избавиться от старинной гнилой Тойоты, колорадской старухи и прочего хлама.

P.S. Как вы уже знаете, оккупанты ликвидировали Опукский и Казантипский природные заповедники. Прочтите мнение журналиста Николая Семены, вынужденного покинуть Крым после репрессий: “При Украине здесь боялись даже лопатой где-нибудь ковырнуть, а сейчас россияне развернули большие стройки. Ликвидация двух заповедников — действительно логичное продолжение отношения к ним как к военным трофеям. Упразднение Опукского нужно россиянам, чтобы расширить там военный полигон и избежать упреков в том, что они проводят ракетные стрельбы и бомбометания на охраняемой природной территории. Казантипский же, похоже, нужен для добычи нефти. Но что бы там ни происходило, это будет во вред крымской природе, которую так берегли при Украине”. Особо отмечу, что крымские экологи отказались давать комментарии журналистам Крым.Реалии, аргументируя опасениями за свою жизнь. Николай Семена прокомментировал и это: “Я помню, как при Украине были очень большие протесты крымских экологов по поводу ралли, которое организовал сын Виктора Януковича. Большие колеса внедорожников повреждали поверхность грунта, нарушали целостность экосистем, уничтожали растения и мелких насекомых. Гонки после протестов экологов прекратились. Сейчас я думаю, что они не зря опасаются за свою судьбу — экологи могут повторить судьбу профессиональных и гражданских журналистов, которых российская власть заставила замолчать”.

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