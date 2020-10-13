1. “Крымский производственный рыбокомбинат” из Красноперекопского района хочет через ООН добиться от Украины — на которую напала россия — компенсацию за перекрытие Северо-Крымского канала и его открытие. Оккупанты от лица рыбкомбината жалуются, что успешно функционирующее до 2014 года предприятие, на котором работало 200 человек, сегодня разорено. К жалобам рыбокомбината, по большой хотелке оккупантов, присоединятся крымские аграрии, которые получали воду из Северо-Крымского канала, перекрытого вследствие оккупации Крыма россией. Украинские суды и Европейский суд по правам человека уже отклонили жалобы рыбкомбината. Следующим на очереди средний палец оккупантам покажет ООН… снова

2. “Использование подземных вод в таких объемах чревато последствиями. На наш взгляд, единственный выход сейчас — это опреснение морской воды. Все разговоры, что у нас полно воды под землей — ну, коллеги, все заканчивается рано или поздно. Эта вода когда-то будет вытеснена морской водой, и тогда будем иметь такие последствия, что останемся без сельского хозяйства, вообще без ничего”, — заявил Гоблин. Если уже и этот упырь впервые заговорил о последствиях массового бурения скважин, то представьте реальный масштаб скрываемой оккупантами и созданной ими же катастрофы

3. Шо, Гоблин, песец хвостиком махнул перед носом? Ясен пень — рашка желает бурить скважины, чтобы сию минуту напоить свою армию. Быстро и дешево. И это катастрофа масштаба, еще невиданного в Крыму — бездумно бурить скважины. Но чужое не жаль россии

4. Ситуация настолько хреновая, что даже Гоблин заговорил истинными словами. Это значит, что скрывать приближающуюся жопу уже нет возможности.

5. Жажда знаний: украинские пограничники остановили на границе с россией в Сумской области 17-летнего севастопольца, который пытался незаконно попасть в Украину. По словам юноши, он направлялся в Херсон: “Он рассказал, что в поисках знаний прошел через серьезные лишения. Сначала севастополец хотел попасть на материк через КПВВ на админгранице с временно оккупированным Крымом, но оккупанты отказали ему в пропуске. Тогда молодой человек решился на долгое путешествие. Через нелегально построенный мост он уехал из оккупированного Крыма на территорию страны-агрессора. Потом поехал в Брянскую область, где и незаконно пересек границу с Украиной. Несмотря на уважительные причины, которые толкнули юношу на такое путешествие, пограничники были вынуждены оформить документы админправонарушений, а привлекать ли к ответственности крымчанина, который желает учиться в украинском вузе, будет решать суд”

6. Пока одни рвутся за знаниями, других учат убивать и умирать: “Юнармейский отряд при школе № 7 им. Марии Октябрьской в г. Джанкое продолжает боевую подготовку”, — сообщили оккупанты

7. Прокуратура АРК сообщила о подозрении очередному участнику т.н. “самообороны Севастополя”. Речь идет о Земенко Максиме, 1987 г.р., которому грозит от 3 до 8 лет лишения свободы. “Угрожая применением физической силы и огнестрельного оружия, подозреваемый совершал проверки документов граждан и обыскивал транспортные средства, а также участвовал в задержании украинских граждан на территории полуострова”. Предатель объявлен в розыск

8. В оккупированном россией Крыму за минувшие сутки выявили 148 новых случаев коронавирусной инфекции (+ 2 смерти). В Севастополе — 34. Количество зараженных на полуострове увеличилось до 7365 человек, в том числе 1355 в Севастополе. Умерло 146 человек, в том числе 39 — в Севастополе

9. В Севастополе закончились койки для ковидных больных, сообщили оккупанты. Несмотря на это, оккупанты продолжают проводить массовые шабаши с вовлечением в них детей, в том числе в военной форме, как, например, на открытии воскресной школы с попами РПЦ. Ни о каких масках и социальной дистанции и речи нет

10. Немножко паникуем. Труп медицины Крыма воняет и руки помыть нечем: “Дожили. Люди сами просят закрыть (Крым)!!! Всю весну Аксенов призывал сидеть дома, что, мол, не справятся, и это при 9-10 (заболевших в сутки) человек. За лето ни к чему не подготовились и, мало того, открыв курортный сезон, сделали Крым красной ковидной зоной! Количество больных и умерших скрывается! Сколько еще умрет врачей и педагогов?!? Нас некому лечить! Прекратите этот беспредел, это геноцид, причем умышленный!!! Позор такому правительству!”, “После выписки из больницы в слабом состоянии так же идешь в поликлинику встать на учет к терапевту. Я сидела 3 часа в очереди, чтобы только попасть на прием. А люди с разными симптомами и заболеваниями сидят в очереди. Людей много на прием к врачу, а дальше будет еще хуже. Ни мы не защищены, ни врачи”, “Я точно так же вынуждена была идти на прием к терапевту — с выпиской из кардиологии после инфаркта и стентирования, где было указано, что пациент контактный с ковид, и надо делать тест. Удивилась тому, что сказали идти к терапевту за направлением. Пришла. Но тест так никто и не сделал. Ушла. А нас следующий день появились симптомы вируса. Пропало обоняние. Опять звонила в поликлинику. Так и жду уже 11 дней. Самоизолировалась, но от врача не получила никакой помощи или хотя бы консультации. Занимаюсь самолечением”

P.S. Слабослышащие в 2014 году ватники стали память напрягать: “Когда голосовали, что, не понимали, сколько богатых людей из россии положит глаз на маленький полуостров??! Еще в 2014 году услышала фразу: они нас сожрут и не подавятся! Печально, но это факт!”. На это сообщение ответил ватоголовый Александр Шиховцов из Минска, который, видимо, огорчен отсутствием Беларуси в бюллетенях оккупендума: “Жаль, что на голосовании, кроме россии и Украины, больше никаких стран не предлагалось выбирать”

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