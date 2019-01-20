1. Трасса Симферополь-Евпатория. Ракетные комплексы “Бал” прошли в сторону бывшего детского курорта
2. Оккупанты сообщили, что “Донбасс готов поставлять в Крым уголь и стройматериалы”. Местные прокомментировали: “Стройматериалы????? А, может, свои дома разбитые следует отремонтировать????”, “Так это те стройматериалы, которые они от россии гумпомощью получили”, “Приплыли… Два сапога пара. Узнать о нас можно по нашим друзьям, ведь это отражение нас. Им бы пшеницу, а не в Сирию. Но повторюсь, скоро кушать будем танки и ракеты”
3. “УПЦ МП” — пособники оккупантов! Протоиерей т.н. “УПЦ МП” Василий Гумаров провел инструктаж ихтамнетов в Севастополе. Чекист в рясах “на примере Украины рассказал, что может произойти с армией, когда у военнослужащих пропадает вера своему правительству, которое, в свою очередь, пытается подорвать авторитет церкви”. Имбецилам никогда не понять, что наши воины сражаются не за правительство и президента, а за свою страну, свою землю, свою семью, своих людей!
4. Еще четыре украинских телеканала начали вещание в Геническом районе Херсонской области в направлении оккупированного Крыма. Это телеканалы ATR, ПРЯМИЙ, UATV в аналоге и СТБ в цифре
5. В Бахчисарае на улице Мира до нового года ударными темпами строили дорогу. А после — все бросили: технику, вагончики, бочки, элементы заграждения. Если каток вам больше не нужен, я залью в него соляру и отгоню в прием металлолома. Он реально людям мешает под окнами.
6. Новости долгожданной бесплатной медицины из Евпатории: “А как вы относитесь к просьбе медсестры "отблагодарить" врача 10 тыс. руб. за незначительную операцию? Я так понимаю, это норма, если никто об этом не говорит вслух?”. Комментарии: “Совсем уже охренели!”, “Не в роддоме ли просили?”, “В роддоме не просят, а предупреждают”, “Не, меня не предупреждали. Меня вынуждали”, “Смотря какая ситуация. Если врач вам помог по квоте на операцию, то можно и отблагодарить, а так, ну за что?”, “Так было и будет. Сама с таким столкнулась. Кто не хотел платить, корчились после операции от боли, и медсестры даже не подходили”, “А как вы относитесь — платить по пять-десять тысяч в госкомрегистр за талончик?!”, “Сейчас это норма!”, “Ой, что-то мало. У нас знакомые 30 заплатили. Просили больше, у них просто больше не было, и так занимали. Но это в Симфе”, “(Из Тулы пишет) Хорошо, так и должно быть, если он сделал для вас все качественно и отлично!”, “Фигасе, как цены подскочили! Три года назад — 3 тыс за несложную и 6 тыс, если что-то посерьёзнее, такса была”
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7. На паблике Симферополя обсудили актуальный вопрос: “Вопрос к тем, кто ездил недавно в Украину с целью вклеить фото в укр. паспорт в 25-45 лет. Какие документы, кроме самого паспорта, нужны? Как быстро вам удалось получить паспорт с новым фото?”. Ответы: “Кроме самого паспорта, у меня потребовали справку об актуальности прописки. В местной администрации (Одесская область) не отказали, в базе Крым числится. И вместо трех дней ожидания выдали справку сразу же”, “Счас там вместо паспортов выдают айди-карты”, “В октябре супруге сделал. Интересно? В личку”, “Давно не клеят. Выдают ИД-карты по-новой”, “Клеят, ездили знакомые. Это по желанию”, “Если есть украинский загран, то вклеите. Если нет, то надо делать ID-карту”. Очень упоротый ватник написал: “Тока попадёшь туда, и путёвка в АТО обеспечена. Удачи”. Очень упоротому ватнику ответили: “Что вы мелите! Какая может быть путевка в АТО!”, “Завязывай со спиртным, огород вскопай, что ли”
8. На паблике Евпатории понаехи решили выяснить, как мы к ним относимся. Видимо, еще не дошло: “Как вы относитесь к приезжим, которые переехали сюда из других городов россии? Просто в интернете много слухов ходят, в основном негативные. Анонимно”. Ответы: “Пусть молодежи побольше. Но работы от этого не больше”, “Главное, чтобы не обижались на слово "понаехи"”, “Люди, естественно, разные переезжают. Но факт налицо: меняется состав населения. Если будет повторный ПРИЗНАННЫЙ референдум (а это единственный способ вернуть Крым в легитимный мир), то переехавшие с материка граждане "улучшат" статистику, однозначно”, “Прошли те времена, когда только отдыхающие приезжали. Теперь лезут из российской глубинки в цивилизацию!! Крым был заполнен при Украине на все 100% даже зимой!! Я, когда хотел встреть Новый год в Ялте, заказывал номер в сентябре. И вы знаете, что мне ответили?? Меньше спать надо, в августе уже мест нет!!! Пришлось на год перенести”, “Ровно отношусь. Вполне естественный процесс. Наших тоже много уехало”, “Понаехали, и мне пришлось уехать из-за этого”, “Сегодня ты живешь в Евпатории, а завтра в Магадане. Он намного ближе стал к Крыму, чем многие думают”, “Крым не резиновый”, “Едут к нам, значит, в Евпатории лучше, чем там”, “Пишут здесь одни понаехи. Стало только хуже, а понаехам — лучше”, “Самим жрать нечего”
9. В феодосийской маршрутке неизвестные написали: “ПУТИН — ВОР”. Чует сердце, что писали разочаровавшиеся ватники
10. Вчера по “кацап-ТВ” в передаче “Время покажет” какой-то х*й заявил, что “Украину надо ликвидировать как государство”. А “фашисты” всё равно в Украине. Ну и разжигают ненависть в Киеве. Бл*ть, нет слов. Извините за мат.
11. Сьогодні 1770-ий день каменепаду в Криму.
12. Рашисты, боком вам вылезет наш Крым!
P.S. В соцсетях часто заходят дискуссии на тему понаехавших. Сегодняшний день не стал исключением. Один комментарий ватницы, которая теперь вынуждена ездить на заработки в россию, я вынесу в постскриптум: “Ребята, я коренная евпаторийка. Из сложившейся ситуации у нас нет работы. Стала ездить по вахтам — в Сибирь, Якутию — там работают люди с разных регионов россии. Что я только ни услышала про нас, крымчан. Они нас просто ненавидят, винят за все, за зарплаты. И голос разума они не слышат. Им просто кого-то надо обвинять. Они озлобленные люди, топят друг друга в грязи. Это противно, так как у нас это не практикуется. Поверьте, лучше нет нации крымчан”… Осталось выяснить, что такое “нация крымчан”, в каком году “коренная евпаторийка” понаехала в Крым, и какой “голос разума” она пыталась донести до скрепных жителей залесья.
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