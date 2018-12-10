1. Оккупанты используют мост по прямому его назначению — перегоняют в Крым колонны военной техники. Трассу “Таврида” строят для этой же цели. Тем временем “Росгвардия” в Джанкое учится отражать атаки голодных крымчан

2. Для этого мост и строили. А крымские дебилы мечтали, что по мосту хлынет поток туристов за пахлавой и вареной кукурузой! Во придурки. Премия Дарвина вам, земляки.

3. Оккупанты сообщили, что “житель Донецка опознал в одном из задержанных украинских моряков сотрудника СБУ, который применял к нему пытки”. Жители Крыма высмеяли эту лапшу на ватные уши: “Распятый мальчик подрос и заговорил”, “Оh my God! Там (в Донецке) еще и "правоохранительные органы" имеются)))). Интересно, а чем подтверждается их "правоохранительность"?”, “Пора наказывать за ложь. Жёстко. Ибо уже никому не верю”, “Этому уже никто не удивляется, т.к. состряпать лживые обвинения, чтобы прикрыть свой зад, в этой стране — на раз”, “Интересно, а выживший рыбак, житель Донецкой области, с моторки, которую таранил катер погранохраны рф в июле 2014, тоже опознал тех, кто утопил его четырех товарищей?”, “Да, там и те, которые изнасиловали бабушку в припадке эпилепсии. Бабушку привезите, она их опознает”, “В данном случае можно написать, что он и Мотороллера и Гиви-АТБшника замочил”, “Чушь собачья!”, “В эти бредни перестают верить”

4. Российский майор полиции Руслан Шамбазов искал “экстремистские” посты у арестованного на 5 суток адвоката Эмиля Курбединова, используя фейковую страницу в Фейсбуке. Об этом сообщил журналист Антон Наумлюк, который отметил, что Курбединов на Фейсбуке “дружил” с майором полиции, который вел страницу как “Эридан Газиев”. При этом у них было 72 общих “друга”. Крымчане, проверьте своих “друзей” в соцсетях

5. В Джанкое отменили премьеру спектакля нового независимого крымскотатарского театра “Алтын бешик”, которая должна была состояться 8 декабря: “Руководители районов и домов культуры получают такие приказы "сверху". Мы выяснили, что они исходят от Бальбека”, — сообщил художественный руководитель театра Билял Билялов. Ранее бывший директор и художественный руководитель Крымскотатарского музыкального драмтеатра Билял Билялов рассказал, что в основу независимого театра вошли около 20 крымскотататарских артистов, которые уволились из Крымскотатарского муздрамтеатра вслед за своим руководителем

6. Оккупанты в угоду понаехавшим продолжают уничтожать малый бизнес в Севастополе. Вата воет до небес, взывает к путину и пытается брать штурмом орков, чтобы заработать хоть какие-то копейки на новогодних распродажах, чего им сделать не дают. Севастопольские пропагандоны пишут: “Конфликт предпринимателей с правительством Севастополя продолжает нарастать. Пока власти говорят о потеплении бизнес-климата, частники либо разоряются, либо в шаге от банкротства. Город будто зачищают от всех, кто пока еще может зарабатывать. Митинги, суды, публичные обвинения в вымогательстве — не помогает ничего. На днях загнанные в угол коммерсанты перешли в наступление. Пока без факелов и вил. Малый бизнес города переживает не лучшие времена. Торговцы, которые потеряли много мест в ходе демонтажа НТО, закрытия торговых центров и рынков, пытаются остаться на плаву. Но одним отказались выдавать компенсационные места, другим задрали аренду и стоимость размещения торговых объектов в 20 раз”. Пособница оккупантов Татьяна Ермакова, активная участница захвата Крыма россией, воет: “В случае чего, недовольных торговцев всегда могут усмирить крепко сбитые ребята, как это произошло 3 декабря, когда "елочные" предприниматели попытались зайти в здание ГУПа и потребовать ответа”. Другие ватники сказали ей, что “так происходит по всей россии”, на что ватница ответила, что не хочет, чтобы было, как по всей россии, а хочет, чтобы было, как обещал путин, когда сказал, что “возрождение россии начнется с Севастополя”. А пока ватница кричит, что “кругом бардак и царьки сидят”, и обвиняет во всем “старые украинские схемы”

7. На улице похолодало — по Ялте вчера вечером прокатилась очередная волна блэкаутов. Путинские энергохвосты подмерзли. Турбины Сименс так и не завелись. Новые ТЭС не спасли. Мобильные газотурбинные электростанции на подхвате, но нет газа: “Ппц, задолбали эти отключения света на Московской 47. Уже около часа сидим без света. Нигде ни слова не сказали в соцсетях. P.S. Сижу с мобильного интернета… Спасибо, хоть он есть”, “У нас (район магазина ПУД, Октябрь) уже включили, но по СМИ информацию не нашла о том, в связи с чем выключали”, “Дзержинского, полчаса света не было”, “На Весенней тоже света нет! Уже больше часа”, “На Киевском переулке тоже отключали сегодня”, “Ну и где свет?”, “В конце тоннеля”, “Там, где нет тьмы!”, “Предновогодняя акция”, “Что опять со светом?”, “Нет света, ложитесь спать”, “Да, жесть. Уже 3 раза выключали. Все электроприборы так сгорят”, “А его вообще собираются давать???”, “Что за бред? То воды нет, то света, то газа?”

8. Ожидаемые блэкауты в массовом порядке вернулись в Ялту. Ну хоть какая-то стабильность.

9. В оккупированном Севастополе состоялся митинг в память о подвиге ликвидаторов последствий Чернобыльской аварии. На митинг согнали детей-зомби в военной форме из одебиливающей секты “Юнармия”

10. Симферополь. Продолжаем умирать. Медицина уже мертва. Совсем. Это просто убийство: “Анонимно. И снова в Черный список нашу скорую. Стало плохо соседу, начал задыхаться, вызвали скорую. Пока скорая доехала, а ехала она почти 2 часа, соседа парализовало и начала идти пена со рта. Поставили диагноз: "инсульт". Забрали в больницу. По приезду в больницу врач сказал, что уже поздно, 90% пораженного мозга, шансов нет. Сейчас человек на искусственном дыхании. Сказали: до утра не доживёт”

11. В алуштинском районе связь покращилась, верней, то, что когда-то называлось связью: “Мы, жители села Лазурное, с 22 ноября остались без мобильной связи. После того, как закрыли заправку на Виноградном, там проводили какие-то ремонтные работы, и экскаватором порвали кабель от вышки, в следствие чего у нас пропала связь. Обращались с этой проблемой в приёмную Аксенова, нам пообещали всё отремонтировать в первой половине 2019 года, но первая половина — понятие растяжимое. Я понимаю, что раньше жили без связи, но мы же не в каменном веке. И теперь, чтобы позвонить, мне нужно выехать из деревни. А если что-то непредвиденное случится? Если понадобится вызвать скорую помощь, полицию или МЧС? Тогда как?”. Комментарии: “Костры жечь на горе”, “Какой ужас. В первой половине 2019… Отношение к людям, как к пыли придорожной”, “Капец, 21 век”

Новости Какой все это стыд

12. Анекдот на ялтинском паблике: “С нынешними ценами и зарплатами скоро будет так: — Дорогой, ты зачем взял новый пакетик чая? — Дорогая, но в старом уже ниточка перетерлась. — А пришить, что, рук нет?!”. Другие предлагают антикризисные рецепты, например, вместо красной икры на масло можно положить зеленый горошек. А помните, сколько у ваты было надежд, что они заживут как россияне? Зажили именно так, но вате почему-то не нравится.

P.S. Завершу выпуск сообщением нашего человека из Севастополя: “В 2014 году установили несколько огромных экранов-зомбоящиков для тех, кто не дома. Сначала на них вещали мифы про дедов и о "величии" россии. Вчера был рядом. Телевизор вещал о налогах и о том, что будет, если их не платить. Они думали, что их в стойло загнали, чтобы кормить, а оказалось, — чтобы доить”.