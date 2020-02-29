Новости Крымнаша. Оккупация отрезвляет

1. Ровно 6 лет назад, 28 февраля 2014 года, российские оккупанты захватили аэропорты в Симферополе и Севастополе (Бельбек), крымское телевидение и начали блокировать украинские воинские части. Состоялась первая неудачная попытка захвата украинского военного аэродрома рядом с поселком Новофедоровка Сакского района. В Гвардейском приземлился 13-й по счету российский военно-транспортный самолет. В Крым приперся Жириновский. Впервые за 20 лет на синагогах появились антисемитские надписи “Смерть жидам” и свастика. Такой вот “референдум”

Новости Великоимперский капец

2. Григорий Иоффе, Ольга Ковитиди, Сергей Аксенов (Гоблин), Владимир Константинов, которые предали Украину, до оккупации Крыма россией и вторжения войск агрессора в унисон драли глотку за нахождение Крыма в составе Украины, гражданами которой себя гордо считали

3. Евросоюз еще раз подчеркнул, что не признает российские “паспорта”, выданные жителям аннексированного Крыма после 2014 года: “Мы обеспокоены политикой введения гражданства россии на оккупированном полуострове, а также незаконной экспроприацией местных украинских активов. ЕС напоминает свою позицию относительно непризнания российских паспортов, выданных жителям оккупированного полуострова после его аннексии, и призывает другие государства-участники действовать аналогичным образом”

Новости Коронавирус уже в Минске

4. Европейский Союз остается полностью преданным политике непризнания незаконной аннексии россией Крыма, в том числе путем продолжения ограничительных мер против рф: “Прошло шесть лет, как россия тайно применила своих военных для силового захвата украинской территории и незаконно аннексировала АР Крым и Севастополь. Этот акт является полным нарушением международного права и общих обязательств и принципов. Это серьезно отразилось на основанном на правилах международном правопорядке, который защищает территориальную целостность, единство и суверенитет всех государств. И это продолжает угрожать международной безопасности. По этой причине ЕС осуждает незаконную аннексию и повторяет, что мы остаемся полностью преданными воплощению политики ее непризнания, в том числе путем ограничительных мер. Своим военным действиям рф пыталась придать видимость законности путем незаконного референдума, который был вопиющим нарушением Конституции Украины. Мы глубоко обеспокоены тем, как россия усиленно ведет милитаризацию Крымского полуострова. Это продолжает влиять на ситуацию с безопасностью в Черноморском регионе и за его пределами. Мы осуждаем строительство Керченского моста, которое произошло без согласия Украины, и призываем россию обеспечить беспрепятственный и свободный проход в и из Азовского моря в соответствии с международным правом”

5. Оккупанты в Крыму два месяца “судят” имама из Симферополя Расима Дервишева. Ему вменяют “незаконную миссионерскую деятельность” из-за молитвы в мечети. Чтобы доказать вменяемое ему “правонарушение”, к делу привлекли троих экспертов, двое из которых не увидели в деятельности имама признаков миссионерской деятельности. Настаивает на этом только один “эксперт” — завкафедрой религиоведения Крымского федерального университета имени Вернадского Ольга Грива — стукачка оккупантов.

6. Дубль 2. В Москве за одиночный пикет в поддержку политзаключенных на 10 суток арестовали предателя Украины, коммуняку Павла Степанченко (пиНжак), который уже три года отсидел в тюрьме родной говени, которую не только радостно встречал, но и помогал ей обосноваться в захваченном Крыму

7. Троим политзаключенным белогорского “дела Хизб ут-Тахрир” Энверу Омерову, Ризе Омерову и Айдеру Джаппарову для ужесточения наказания оккупанты предъявили дополнительное обвинение в “приготовлении к насильственному захвату власти” https://ru.krymr.com/a/news-figurantov-dela-hizb-ut-tahrir-obvinili-v-prigotovlenii-zahvata-vlasti/30458501.html

8. Прокуратура АРК объявила о подозрении т.н. “крымскому атаману” и участнику “самообороны Севастополя” Сергею Юрченко, который, предав Украину, сначала помогал россии оккупировать Крым, а затем отправился воевать и на Донбасс

9. Оккупанты жалуются, что прошедшие осадки практически не пополнили водохранилища полуострова

10. Подача воды в оккупированный россией Крым “технически невозможна”, заявили в Государственном агентстве водных ресурсов Украины в ответ на запрос Центра журналистских расследований после заявления Сергея Хланя о якобы готовящейся подаче воды

11. Феодосия и медицинские квесты. “Поликлиника, очередь в регистратуру за талоном к врачу. Заняла очередь в 7 утра. В 8:45 талонов к окулисту уже не было”

12. В алуштинской группе обсуждают залесских “соотечественников”: “Город заселен отбросами!! Где коренное население?? Его почти нет, идет замена населения!”

13. Заметил, что Apple опять убрал из AppStore мобильное приложение крымского “банка” РНКБ. Не спасло даже нейтральное название (“Мобильный офис”). Соответственно, сейчас мобильные клиенты доступны только для Android

14. Окупований Крим. У Керчі побідошаленство здійснило черговий віраж: засідання в міській комендатурі починаються з патріотичного тренінгу. Це ноу-хау було придумано двома шубоносицямі, які в січні віншували блокадників батонами хліба. З комендатури їх вигнали, але їхня справа живе

15. Очередная группа детей в оккупированной Ялте приняла присягу на верность кизякам

P.S. Очередные знакомые ватники из числа “мы за мир во всем мире” отправились в Херсон — подклеить фотографии во внутренний паспорт и оформить безвизовый загран. Как они говорят, “а мало ли что”. И вот таких “а мало ли что” становится с каждым днем все больше. Оккупация отрезвляет.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram