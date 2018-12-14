1. Оккупанты через подконтрольных пропагандонов вбрасывают информацию о том, что “Украина планирует наступление на Крым 24-25 декабря”, “о чем сообщил источник в МИД рф”. Ранее они же заявляли, что “Украина планирует химические атаки на Донбассе” и “захват Мариуполя”, который находится под контролем Украины

2. Оккупанты вчера утром похитили крымского татарина Эдема Бекирова (1961 года рождения), который въезжал в Крым с материковой Украины. Его посадили в машину после прохождения паспортного контроля и увезли в неизвестном направлении. Эдем Бекиров — один из крымскотатарских общественных активистов поселка Новоалексеевка. В январе 2018 года перенес сложнейшую операцию на сердце, в ходе которой ему были установлены 4 шунта. Кроме того, Эдем носит съемный протез на правой ноге (ниже колена) и болен сахарным диабетом, а в Крым направлялся для посещения 78-летней матери и родственников. Поздно вечером стало известно, что похищенного крымского татарина оккупанты привезли в здание ФСБ в Симферополе, где в присутствии назначенного адвоката выдвинули ему обвинения. Избрание меры пресечения Эдему Бекирову, мужу известного крымскотатарского историка, члена Меджлиса Гульнары Бекировой, началось сегодня в 16:00. Крымского татарина обвиняют по статье 222 ч.2 УК рф (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов, организованного группой лиц по предварительному сговору). Дочь Бекирова сообщила, что ее отец находится в тяжелом состоянии, ему не дают воду, еду и жизненно необходимые лекарства

Новости Черная среда Кремля

3. Европейский парламент принял резолюцию, которой призвал страны-члены ЕС закрыть порты для российских судов, идущих из Азовского моря, и ввести санкции против рф за агрессию против Украины в Керченском проливе . Кроме того, на сегодняшней встрече в Брюсселе президент Украины Петр Порошенко передал генсекретарю НАТО Йенсу Столтенбергу список российских военных, которые захватывали украинские корабли

4. Украинский моряк, капитан буксира “Яны Капу” Олег Мельничук отказался от дачи показаний и признания вины. Кроме того, он указал, что в соответствии с Женевской конвенцией является военнопленным

Новости Штраф за правду

5. Ватники очень переживают, что могут сесть на 15 суток за “явное неуважение к обществу, государству, официальным гос. символам, конституции и органам гос. власти”. Такой закон хотят принять в Госдуре. Ватники, а чего вы так переживаете, Крым же процветает, как и обещали? Комментарии: “Не доволен властью?! Едь в Сибирь, рубить заготовки для табуреток!”, “Забыли, что уважение должно быть взаимным”, “Пороть холопов на конюшне надо!! Что за полумеры?”, “Как можно того или иного чинуша не назвать говном, если он им является?”, “Под это понятие можно подтянуть критику в адрес чиновников, т.к. они являются представителями власти”, “Молчащий холоп — свободный холоп”, “М-да, скоро из-за таких законов половина страны будет сидеть, а вторая половина будет сторожить первую половину”, “Ждем аресты за цитаты из произведений классиков”, “Под это что угодно можно подогнать”

6. На заводе “Титан” в отравленном Армянске пятый год продолжаются систематические задержки выплаты зарплаты. Это не считая того, что после вторжения россии зарплаты значительно сократились, цены выросли, а многих сотрудников уволили. Да еще и кислотой дышат. Родная говень: “Ну вот, опять руководство нашего БРЕДприятия ООО Титановые Инвестиции не выплачивает зарплату своим рабочим!!! У меня вопрос к финансовому директору: накуй ты такой нужен, если не в состоянии порешать вопросы с Москвой по поводу зарплаты? Тебе самому не стыдно, что тебя проклинает весь город, аа?”. Комментарии: “Что вы придираетесь? Все Вам не так! Не раскачивайте лодку!”, “Если вас все устраивает, просто молчите”, “Кто ж Вам доктор? Сами выбрали себе такую дорогу”, “Не жили богато, нефиг и начинать. Позитив предновогодний так и прёт”, “Судя по всему, мы — орлы, а как вы знаете, им деньги не нужны”, “Интересно, когда в расчетках перестанет быть компенсация по поводу задержки аванса и зарплаты?”, “Ага, а главное, какая увесистая (компенсация). То 2 руб с копейками, то 5 с копейками. Жаль, начальство к расчеткам не подскажет, как выживать без денег?! Возвращаемся в 90-ые????”

7. В Ялте секта “НОД” снова собралась у памятника Шевченко с требованием “предоставить путину чрезвычайные полномочия в условиях войны”, чтобы “помочь путину освободить россию”. Пенсионную реформу называют “геноцидом от МВФ”. Этим маразматикам разрешения на митинги не нужны

8. Все-таки ватники живут в своем виртуальном мире с розовыми слонами. В любом случае, желаю счастливой дороги автору сообщения: “Ездил ли кто-нибудь на Украину по загранпаспорту рф, полученному в Крыму, через материковую границу? Возникали ли проблемы? Интересуют реальные случаи”. Ответ: “)))))Ой, не могу)))) А ты попробуй, тебе понравится))))”

9. Понаехавшие продолжают искать Сбербанк в Севастополе. Местные отвечают, что появление банка не предвидится, т.к. он не считает Крым россией

10. Ватники на паблике Яны-Капу (Красноперекопска) совсем распустились. Один опубликовал пост с текстом: “Правительство Франции не будет повышать цены на топливо. Совсем. Хотя ранее сообщалось только о шестимесячном моратории. Как по мне, отличный пример народного единства”. Другие завистливо прокомментировали: “Просто мы не то едим. Нужно есть лягушек — они мотивируют”, “Пусть скачут нищие какелы и лягушатники. Мы можем себе позволить не скакать”

Новости Россия гадит ПОД себя

11. Путин призвал россиян и жителей оккупированных россией территорий потуже затягивать пояса, желательно — на шее: “Не надо ждать поддержки государства. Надо вспомнить старые песни большевистские: никто нам не поможет — ни бог, ни царь и ни герой”

12. “Протестующие во Франции добились отмены налога для пенсионеров с доходом менее 2000 евро в месяц”. Кто не заметил: пенсионеры, 2 тысячи евро в месяц… Предлагаю крымским гардемаринам позвать Макрона и его войска, а то как-то задешево продались эти ушлёпки в 2014 году.

P.S. Как и любой нацистский режим, российский всегда обвиняет жертву агрессии в своих преступлениях. Ежедневные вбросы о том, что Украина планирует химатаки на оккупированной россией части Донбасса и наступление с выходом к границам рф сегодня пополнились вбросом о готовящемся наступлении на Крым, который оккупанты в любой момент могут превратить в зону активных боевых действий, обвинив при этом, конечно же, Украину. Житель оккупированной Горловки написал: “В школах на полном серьезе проводят инструктаж о правилах поведения при химатаке. Все должны пошить четырехслойные марлевые маски с ватой, и при атаке хлором все должны падать на пол. При том, что хлор в 2,5 раза тяжелее воздуха”. Уверен, что оккупанты что-то замышляют, и нам надо быть готовыми ко всему! Увы, но таковы последствия падения рейтинга путина и стремительно пустеющего холодильника.