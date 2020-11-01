Новости Крымнаша. Оккупанты сегодня победили... трех беззащитных женщин

КРЫМский банд*ровец
КРЫМский банд*ровец
Общество / Мнения
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Новости Крымнаша. Оккупанты сегодня победили... трех беззащитных женщин

1. Матери политзаключенных красногвардейского "дела Хизб ут-Тахрир" Рустема Эмирусеинова, Арсена Абхаирова и Эскендера Абдулганиева вышли на одиночные пикеты с плакатами "Мой сын — не террорист". Оккупанты появились через 3 минуты, в агрессивной форме плакаты изъяли и составили на женщин протоколы за "участие в несанкционированном митинге". Некоторым пострадавшим от рук полицаев женщинам потребовалась срочная медицинская помощь — была вызвана скорая, Зура Эмирусеинова госпитализирована с гипертоническим кризом

Новости Крымнаша. Оккупанты сегодня победили... трех беззащитных женщин
Новости Крымнаша. Оккупанты сегодня победили... трех беззащитных женщин
Новости Крымнаша. Оккупанты сегодня победили... трех беззащитных женщин
Новости Крымнаша. Оккупанты сегодня победили... трех беззащитных женщин

Новости Крымнаша. Оккупанты сегодня победили... трех беззащитных женщин
Новости Крымнаша. Оккупанты сегодня победили... трех беззащитных женщин
Новости Крымнаша. Оккупанты сегодня победили... трех беззащитных женщин
Новости Крымнаша. Оккупанты сегодня победили... трех беззащитных женщин
Новости Крымнаша. Оккупанты сегодня победили... трех беззащитных женщин
Новости Крымнаша. Оккупанты сегодня победили... трех беззащитных женщин
Новости Крымнаша. Оккупанты сегодня победили... трех беззащитных женщин
Новости Крымнаша. Оккупанты сегодня победили... трех беззащитных женщин
Новости Крымнаша. Оккупанты сегодня победили... трех беззащитных женщин
Новости Крымнаша. Оккупанты сегодня победили... трех беззащитных женщин

2. Заместитель Генерального секретаря, политический директор Европейской службы внешней деятельности Энрике Мора сообщил, что Евросоюз полностью поддерживает идею Украины создать платформу по деоккупации Крыма.

3. Прокуратура АР Крым и города Севастополь совместно с ГУ Нацполиции в АРК идентифицировали и установили анкетные данные более 1300 участников созданного россией незаконного вооруженного формирования "самооборона Крыма".

4. Международные службы экспресс-доставки продолжают работать в Крыму, несмотря на санкции, введенные в отношении полуострова после аннексии в 2014 году. Доставляют товары в Крым две крупные западноевропейские службы: французская DPD и немецкая Hermes. Подробней читайте в расследовании журналистов по ссылке .

5. Украинский независимый морской профсоюз направил в ООН и другие международные организации и органы заявление об ухудшении экологической ситуации и гуманитарных вызовах в морском пространстве вокруг аннексированного россией Крыма. В заявлении обозначены несколько основных проблем: риски радиоактивного загрязнения из-за обустройства россией мест хранения ядерного оружия в районе Феодосии и Севастополя; загрязнение моря стоками из-за проблем с очистными сооружениями; загрязнение моря российскими военными судами; эрозия морских ландшафтов; неконтролируемый вылов рыбы. По данным профсоюза, шельфовые платформы по добыче газа, которые захватила россия в Черном море, стали устойчивым источников загрязнения моря, а черноморские течения распространяют эти загрязнения по всему бассейну.

6. Оккупанты заявили, что к 2026 году Крыму понадобится еще одна ТЭС, т.к. "потребуется еще около 500 МВт новых мощностей из-за ввода объектов Черноморского флота и Крымской железной дороги". А они еще якобы и воду опреснять хотят? Да плевать им на жителей — они военную базу строят на захваченной территории, а всех остальных держат за обслугу этой базы.

Новости Крымнаша. Оккупанты сегодня победили... трех беззащитных женщин

7. Вице-премьер россии Марат Хуснуллин, которого путин назначил "смотрящим" по Крыму и Севастополю, призвал "не надеяться" на решение проблемы с дефицитом воды на полуострове за счет Днепра и "жить в сегодняшних условиях". И хорошего вам настроения.

8. Симферопольское водохранилище продолжает мелеть. Возле дамбы оно уже выглядит как лужа.

Новости Крымнаша. Оккупанты сегодня победили... трех беззащитных женщин
Новости Крымнаша. Оккупанты сегодня победили... трех беззащитных женщин
Новости Крымнаша. Оккупанты сегодня победили... трех беззащитных женщин
Новости Крымнаша. Оккупанты сегодня победили... трех беззащитных женщин

9. На Керченском полуострове известно о шести соленых озерах так называемого лиманного типа. Акташское — самое крупное из них, его площадь составляет около 27 квадратных километров. Это самое соленое озеро всего Крымского полуострова. Но к середине нынешней осени оно настолько пересохло, что от прежней водной поверхности осталось не более четверти площади. Фоторепортаж посмотрите по ссылке.

10. Далеко не все ватники поняли, что происходит: "Кто мне ответит на вопрос, почему идет масштабная вырубка деревьев в Симферополе? Все ради нашего блага, как всегда? Чтобы еще более нам лучше в будущем дышалось? Почему все на это закрывают глаза? Деревья даже на Салгире мешают. Где же человеческое отношение к природе?". Наивной поясняют: "Потому что чужакам плевать на Крым. Выловленную рыбу не кормят".

Новости Крымнаша. Оккупанты сегодня победили... трех беззащитных женщин

11. В оккупированном россией Крыму за сутки выявили 227 новых случаев коронавирусной инфекции (+6 смертей). В Севастополе — 79 (+3 смерти). Количество зараженных на полуострове увеличилось до 11 849 человек, в том числе 2 397 в Севастополе. Умерло 219 человек, в том числе 68 — в Севастополе.

12. Родители мяса на убой начали что-то подозревать: "Мой ребенок около года является членом военно-патриотического движения Юнармия. С одной стороны, неплохо, что ребенку прививают любовь к родине. А с другой стороны, мне не нравится, что сын возвращается после занятий и заявляет о том, что хочет быть снайпером, чтобы убивать врагов. Оказывается, им показывают автомат и гранаты, и они учились их разбирать и использовать. Ребенок должен думать о детских и безобидных вещах. Переживаю за сына, т.к. непонятно, какие гранаты они там разбирают и к чему это может привести". А чем думало это существо, когда отдавало ребенка в ВОЕННО-патриотическую секту?

Новости Крымнаша. Оккупанты сегодня победили... трех беззащитных женщин

13. По всему Крыму оккупанты продолжают готовить детей к войне.

Новости Крымнаша. Оккупанты сегодня победили... трех беззащитных женщин
Новости Крымнаша. Оккупанты сегодня победили... трех беззащитных женщин

14. Какие интересные разговоры: "Сейчас стало известно о том, что в воинских частях на территории Крыма будут проводиться очередные учения по боевой готовности. Наши командиры говорят, что нас будут готовить к отправке в приграничные районы с Азербайджаном, якобы для усиления охраны. Кто-то что-то слышал по данному поводу?". Я слышал. Готовься.

Новости Крымнаша. Оккупанты сегодня победили... трех беззащитных женщин

P.S. Третьего ноября всем политзаключенным красногвардейского "дела Хизб ут-Тахрир" оккупанты вынесут окончательный приговор по сфабрикованному делу о терроризме. Ранее российский прокурор попросил "суд" признать крымских татар виновными и назначить наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима на сталинские сроки: Рустему Эмирусеинову — 18 лет, Арсену Абхаирову — 15 лет, Эскендеру Абдулганиеву — 16 лет. Сегодняшняя акция матерей политузников призвана привлечь внимание к репрессиям, которые пришли в Крым вместе с россией. На одиночные пикеты оккупанты отреагировали молниеносно — уже через три минуты шакалы отобрали плакаты и победили… трех беззащитных женщин, трех матерей, чьи сыновья попали под кремлевский каток.

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Источник:crimeaua1.wordpress.com
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