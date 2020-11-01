1. Матери политзаключенных красногвардейского "дела Хизб ут-Тахрир" Рустема Эмирусеинова, Арсена Абхаирова и Эскендера Абдулганиева вышли на одиночные пикеты с плакатами "Мой сын — не террорист". Оккупанты появились через 3 минуты, в агрессивной форме плакаты изъяли и составили на женщин протоколы за "участие в несанкционированном митинге". Некоторым пострадавшим от рук полицаев женщинам потребовалась срочная медицинская помощь — была вызвана скорая, Зура Эмирусеинова госпитализирована с гипертоническим кризом

2. Заместитель Генерального секретаря, политический директор Европейской службы внешней деятельности Энрике Мора сообщил, что Евросоюз полностью поддерживает идею Украины создать платформу по деоккупации Крыма.

3. Прокуратура АР Крым и города Севастополь совместно с ГУ Нацполиции в АРК идентифицировали и установили анкетные данные более 1300 участников созданного россией незаконного вооруженного формирования "самооборона Крыма".

4. Международные службы экспресс-доставки продолжают работать в Крыму, несмотря на санкции, введенные в отношении полуострова после аннексии в 2014 году. Доставляют товары в Крым две крупные западноевропейские службы: французская DPD и немецкая Hermes. Подробней читайте в расследовании журналистов по ссылке .

5. Украинский независимый морской профсоюз направил в ООН и другие международные организации и органы заявление об ухудшении экологической ситуации и гуманитарных вызовах в морском пространстве вокруг аннексированного россией Крыма. В заявлении обозначены несколько основных проблем: риски радиоактивного загрязнения из-за обустройства россией мест хранения ядерного оружия в районе Феодосии и Севастополя; загрязнение моря стоками из-за проблем с очистными сооружениями; загрязнение моря российскими военными судами; эрозия морских ландшафтов; неконтролируемый вылов рыбы. По данным профсоюза, шельфовые платформы по добыче газа, которые захватила россия в Черном море, стали устойчивым источников загрязнения моря, а черноморские течения распространяют эти загрязнения по всему бассейну.

6. Оккупанты заявили, что к 2026 году Крыму понадобится еще одна ТЭС, т.к. "потребуется еще около 500 МВт новых мощностей из-за ввода объектов Черноморского флота и Крымской железной дороги". А они еще якобы и воду опреснять хотят? Да плевать им на жителей — они военную базу строят на захваченной территории, а всех остальных держат за обслугу этой базы.

7. Вице-премьер россии Марат Хуснуллин, которого путин назначил "смотрящим" по Крыму и Севастополю, призвал "не надеяться" на решение проблемы с дефицитом воды на полуострове за счет Днепра и "жить в сегодняшних условиях". И хорошего вам настроения.

8. Симферопольское водохранилище продолжает мелеть. Возле дамбы оно уже выглядит как лужа.

9. На Керченском полуострове известно о шести соленых озерах так называемого лиманного типа. Акташское — самое крупное из них, его площадь составляет около 27 квадратных километров. Это самое соленое озеро всего Крымского полуострова. Но к середине нынешней осени оно настолько пересохло, что от прежней водной поверхности осталось не более четверти площади. Фоторепортаж посмотрите по ссылке.

10. Далеко не все ватники поняли, что происходит: "Кто мне ответит на вопрос, почему идет масштабная вырубка деревьев в Симферополе? Все ради нашего блага, как всегда? Чтобы еще более нам лучше в будущем дышалось? Почему все на это закрывают глаза? Деревья даже на Салгире мешают. Где же человеческое отношение к природе?". Наивной поясняют: "Потому что чужакам плевать на Крым. Выловленную рыбу не кормят".

11. В оккупированном россией Крыму за сутки выявили 227 новых случаев коронавирусной инфекции (+6 смертей). В Севастополе — 79 (+3 смерти). Количество зараженных на полуострове увеличилось до 11 849 человек, в том числе 2 397 в Севастополе. Умерло 219 человек, в том числе 68 — в Севастополе.

12. Родители мяса на убой начали что-то подозревать: "Мой ребенок около года является членом военно-патриотического движения Юнармия. С одной стороны, неплохо, что ребенку прививают любовь к родине. А с другой стороны, мне не нравится, что сын возвращается после занятий и заявляет о том, что хочет быть снайпером, чтобы убивать врагов. Оказывается, им показывают автомат и гранаты, и они учились их разбирать и использовать. Ребенок должен думать о детских и безобидных вещах. Переживаю за сына, т.к. непонятно, какие гранаты они там разбирают и к чему это может привести". А чем думало это существо, когда отдавало ребенка в ВОЕННО-патриотическую секту?

13. По всему Крыму оккупанты продолжают готовить детей к войне.

14. Какие интересные разговоры: "Сейчас стало известно о том, что в воинских частях на территории Крыма будут проводиться очередные учения по боевой готовности. Наши командиры говорят, что нас будут готовить к отправке в приграничные районы с Азербайджаном, якобы для усиления охраны. Кто-то что-то слышал по данному поводу?". Я слышал. Готовься.

P.S. Третьего ноября всем политзаключенным красногвардейского "дела Хизб ут-Тахрир" оккупанты вынесут окончательный приговор по сфабрикованному делу о терроризме. Ранее российский прокурор попросил "суд" признать крымских татар виновными и назначить наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима на сталинские сроки: Рустему Эмирусеинову — 18 лет, Арсену Абхаирову — 15 лет, Эскендеру Абдулганиеву — 16 лет. Сегодняшняя акция матерей политузников призвана привлечь внимание к репрессиям, которые пришли в Крым вместе с россией. На одиночные пикеты оккупанты отреагировали молниеносно — уже через три минуты шакалы отобрали плакаты и победили… трех беззащитных женщин, трех матерей, чьи сыновья попали под кремлевский каток.

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