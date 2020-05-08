1. Правозащитники обнародовали механизм противодействия незаконному изъятию земельных участков российскими оккупантами в Крыму.

2. Военный вертолет Ми-35 оккупантов “совершил жесткую посадку” в районе Джанкоя. Пропагандоны сообщили о трех тяжело пострадавших ихтамнетах, которых доставили в больницу

3. Военный “суд” в подмосковной Власихе оставил на полгода под стражей крымчанина Олега Приходько, обвиняемого оккупантами в подготовке совершения терактов. По факту крымчанина судят за то, что он никогда не скрывал своей активной проукраинской позиции

4. Гражданский журналист “Крымской солидарности”, корреспондент издания Грани.ру ​Сейран Менсеитов получил письмо по почте из “прокуратуры” с предостережением о “недопустимости экстремистской деятельности”

5. “Суд” в Крыму разрешил не расследовать убийство оккупантами Веджие Кашка: “Прогнозируемо жалоба не была удовлетворена. Совершенно очевидно, что российская судебная система пытается прикрыть тех сотрудников правоохранительных органов, которые совершают преступления по отношению к крымским татарам на оккупированной территории. Вместе с тем теперь нет процессуальных препятствий для обращения в ЕСПЧ, куда будет направлена соответствующая жалоба”, — написал адвокат Николай Полозов

6. Нацрада Украины согласовала проекты стратегии информационной реинтеграции оккупированных россией Крыма и части Донбасса. Подробности пока не обнародованы

7. В оккупированном россией Крыму выявлено 8 новых случаев заболевания коронавирусом. В Севастополе — 4 новых инфицированных: все они — строители военных объектов оккупантов в Омеге. Количество зараженных COVID-19 на полуострове увеличилось до 278 человек, в том числе 110 в Севастополе. Три человека умерли

8. С 12 мая оккупантами в Крыму вводится обязательный масочный режим в общественных местах. Режим путинских каникул продлен с 12 до 18 мая. Потом оккупанты обещают разрешить работать всем магазинам, рынкам, агентствам недвижимости, строительным фирмам и т.д.

9. Гоблин постепенно готовит ватников к худшему: “До тех пор, пока не будет найдена вакцина от этого коронавируса, нам с вами с ним жить, карантинные мероприятия сниматься вряд ли будут. Мы говорим по-честному, ну чтоб никто иллюзий не строил, соответственно, и понимали. Мы вчера говорили с представителями курортной сферы, то есть отдельно по ним: курортная сфера, общепит — те виды деятельности, которые без перспективы открыться в ближайшее время… Понимание к тому, что курортный сезон вряд ли, по-честному мы говорим, состоится”. А помните, как Гоблин обещал, что благодаря коронавирусу в Крыму будет туристический бум?

10. Севастополь. Курьер приехал в “прокуратуру”, и пока там тусил, увидел только одного человека в маске — себя в отражении. А для лохов — машины с громкоговорителями и патрули народ по домам загоняют. “Стражи закона” плевать на всё хотели. Оккупанты — они такие.

11. Что уже говорить о каких-то там “прокурорах”, когда целый “вице-премьер Крыма” Евгений Кабанов нарушил “режим самоизоляции”, сообщив об этом в Фейсбуке, где коллаборант опубликовал фотографии своих прогулок в лесу и на побережье. После разразившегося скандала предатель принес “извинения” и попросил оштрафовать его

12. Кизячьи патрули оккупантов способны своим внешним видом отпугнуть не только людей, но даже вирус

13. Юрий Николаевич из Брянска что-то забыл на сугубо внутреннем крымском паблике в Фейсбуке: “Почему крымчане постоянно требуют, чтобы кто-то другой им помогал? Привыкли менять свой визг на чужой хлеб?”. Бросай Крым, дурашка!

14. В окупованому Севастополі зійшлися коронавірус і вірус побідошаленства. Сутичка завершилася підняттям червоного прапора “перемоги” над здоровим глуздом. Але насправді перемагає коронавірус: у “місті російської слави” вже 110 інфікованих, 2 здійснили мрію “померти в расії”

15. Наш человек в оккупации сообщает: “Весна. У Криму квітнуть дерева, на них з’являються свіжі листочки, а на парканах — свіжі написи (путин — хйло)”

16. Ещё один залесский мобильный оператор понял, где он не дома: “Наша необъятная Родина, такая разная, но куда бы ты не отправился с DANYCOM — чувствуешь себя как дома. Сочи или Владивосток, Чувашия или Калмыкия — не важно, стоимость звонков, сообщений и интернет-трафика не меняется в поездках по россии. Единственным исключением является территория Республики Крым и г. Севастополь”, — говорится на сайте оператора

P.S. Не так давно появившийся на свет российский мобильный оператор DANYCOM, не успел встать на ноги, как тут же объявил, что ничего общего с Крымом не имеет и иметь не будет. Тем самым оператор пополнил ряды всех остальных российских компаний, которые понимают, что они в Крыму, как выразился наш крымчанин, — не дома. Да мне кажется, что и до многих россиян постепенно доходит это осознание очевидного.