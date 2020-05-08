Новости Крымнаша. Оккупанты понимают, что они в Крыму — не дома
1. Правозащитники обнародовали механизм противодействия незаконному изъятию земельных участков российскими оккупантами в Крыму.
2. Военный вертолет Ми-35 оккупантов “совершил жесткую посадку” в районе Джанкоя. Пропагандоны сообщили о трех тяжело пострадавших ихтамнетах, которых доставили в больницу
3. Военный “суд” в подмосковной Власихе оставил на полгода под стражей крымчанина Олега Приходько, обвиняемого оккупантами в подготовке совершения терактов. По факту крымчанина судят за то, что он никогда не скрывал своей активной проукраинской позиции
4. Гражданский журналист “Крымской солидарности”, корреспондент издания Грани.ру Сейран Менсеитов получил письмо по почте из “прокуратуры” с предостережением о “недопустимости экстремистской деятельности”
5. “Суд” в Крыму разрешил не расследовать убийство оккупантами Веджие Кашка: “Прогнозируемо жалоба не была удовлетворена. Совершенно очевидно, что российская судебная система пытается прикрыть тех сотрудников правоохранительных органов, которые совершают преступления по отношению к крымским татарам на оккупированной территории. Вместе с тем теперь нет процессуальных препятствий для обращения в ЕСПЧ, куда будет направлена соответствующая жалоба”, — написал адвокат Николай Полозов
6. Нацрада Украины согласовала проекты стратегии информационной реинтеграции оккупированных россией Крыма и части Донбасса. Подробности пока не обнародованы
7. В оккупированном россией Крыму выявлено 8 новых случаев заболевания коронавирусом. В Севастополе — 4 новых инфицированных: все они — строители военных объектов оккупантов в Омеге. Количество зараженных COVID-19 на полуострове увеличилось до 278 человек, в том числе 110 в Севастополе. Три человека умерли
8. С 12 мая оккупантами в Крыму вводится обязательный масочный режим в общественных местах. Режим путинских каникул продлен с 12 до 18 мая. Потом оккупанты обещают разрешить работать всем магазинам, рынкам, агентствам недвижимости, строительным фирмам и т.д.
9. Гоблин постепенно готовит ватников к худшему: “До тех пор, пока не будет найдена вакцина от этого коронавируса, нам с вами с ним жить, карантинные мероприятия сниматься вряд ли будут. Мы говорим по-честному, ну чтоб никто иллюзий не строил, соответственно, и понимали. Мы вчера говорили с представителями курортной сферы, то есть отдельно по ним: курортная сфера, общепит — те виды деятельности, которые без перспективы открыться в ближайшее время… Понимание к тому, что курортный сезон вряд ли, по-честному мы говорим, состоится”. А помните, как Гоблин обещал, что благодаря коронавирусу в Крыму будет туристический бум?
10. Севастополь. Курьер приехал в “прокуратуру”, и пока там тусил, увидел только одного человека в маске — себя в отражении. А для лохов — машины с громкоговорителями и патрули народ по домам загоняют. “Стражи закона” плевать на всё хотели. Оккупанты — они такие.
11. Что уже говорить о каких-то там “прокурорах”, когда целый “вице-премьер Крыма” Евгений Кабанов нарушил “режим самоизоляции”, сообщив об этом в Фейсбуке, где коллаборант опубликовал фотографии своих прогулок в лесу и на побережье. После разразившегося скандала предатель принес “извинения” и попросил оштрафовать его
12. Кизячьи патрули оккупантов способны своим внешним видом отпугнуть не только людей, но даже вирус
13. Юрий Николаевич из Брянска что-то забыл на сугубо внутреннем крымском паблике в Фейсбуке: “Почему крымчане постоянно требуют, чтобы кто-то другой им помогал? Привыкли менять свой визг на чужой хлеб?”. Бросай Крым, дурашка!
14. В окупованому Севастополі зійшлися коронавірус і вірус побідошаленства. Сутичка завершилася підняттям червоного прапора “перемоги” над здоровим глуздом. Але насправді перемагає коронавірус: у “місті російської слави” вже 110 інфікованих, 2 здійснили мрію “померти в расії”
15. Наш человек в оккупации сообщает: “Весна. У Криму квітнуть дерева, на них з’являються свіжі листочки, а на парканах — свіжі написи (путин — хйло)”
16. Ещё один залесский мобильный оператор понял, где он не дома: “Наша необъятная Родина, такая разная, но куда бы ты не отправился с DANYCOM — чувствуешь себя как дома. Сочи или Владивосток, Чувашия или Калмыкия — не важно, стоимость звонков, сообщений и интернет-трафика не меняется в поездках по россии. Единственным исключением является территория Республики Крым и г. Севастополь”, — говорится на сайте оператора
P.S. Не так давно появившийся на свет российский мобильный оператор DANYCOM, не успел встать на ноги, как тут же объявил, что ничего общего с Крымом не имеет и иметь не будет. Тем самым оператор пополнил ряды всех остальных российских компаний, которые понимают, что они в Крыму, как выразился наш крымчанин, — не дома. Да мне кажется, что и до многих россиян постепенно доходит это осознание очевидного.